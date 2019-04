Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 Aprile 2019: Gemelli, Toro, Cancro, Pesci e Acquario

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 18 Aprile 2019 di Ariete e Pesci e Acquario

Andiamo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox in vista di questo week end pasquale. Ariete: Venere nel segno, siete forti! Venere rappresenta la bellezza, avete modo di farvi notare. Vi sentite più sicuri di voi, potete ottenere qualche consenso in più. Il mese di Aprile sarà molto importante per aprire nuovi orizzonti, per quanto riguarda il lavoro e l’amore. Pesci: dovrete mettere ordine diverse questioni, anche l’amore: non ha senso stare con qualcuno che non amate, non dovete stare con qualcuno solo per pietà. Mettete al bando la malinconia, ponete una pietra sopra al passato. Vi sentirete più liberi di gestire in piena libertà le vostre faccende, anche di fare nuove conoscenze. Acquario: da sabato arriva Venere nel vostro segno, sbloccherà diverse situazioni. Sarebbe il caso di vivere la Pasqua in maniera serena, perciò state lontani dalle persone negative. Vivete una situazione economica che non vi soddisfa, questo fine settimana potreste mettere a posto un po’ di conti.

Oroscopo del giorno Gemelli, Toro e Cancro

Continuando ad analizzare l‘oroscopo di Paolo Fox vediamo che giornata sarà per Gemelli, Toro e Cancro. Toro: è una settimana particolare, cercate di viverla con pochi intimi attorno. La Pasqua dell’anno precedente era diversa, c’era una forza in più ma le cose sono cambiate. Una serie di dinamiche non facilissime da gestire, a causa di Urano nel segno. Passate la Pasqua in famiglia. Gemelli: da questo sabato Venere non sarà contrario, è un elemento di forza e potete ordinare qualche situazione o emozione non particolarmente gestibili in amore. Non tutte le coppie sono in crisi, ma dove c’è un dubbio è possibile affrontare il discorso con più semplicità. Cancro: sabato e domenica saranno giornate importanti, l’amore va bene! Avete bisogno di emozioni appaganti, non dovete sempre spiegare le vostre emozioni. Avete bisogno di qualcuno che capisca il vostro stato d’animo. Tendete a chiudervi a riccio se vi sentite incompresi, e vi arrabbiate. Non dovreste dare per scontato le cose, non tutti hanno la vostra immensa sensibilità.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia

Ora è il turno di scoprire la giornata di Leone, Vergine e Bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo del noto astrologo Paolo Fox. Leone: avete bisogno di fare qualcosa di grande, le persone che non hanno remore nei confronti dei rapporti amorosi potrebbero addirittura pensare di convivere. In vista nuove soluzioni e nuovi progetti, avete in voi forza e vigore. Avete la possibilità di riscuotere un buon consenso grazie ad un impegno nascente. Vergine: la Luna tocca il settore dei contatti. Non tutti andranno in vacanza, ma per coloro i quali riusciranno a spostarsi le cose andranno al meglio. Farete grandi progetti entro l’estate, che possono avere incontrato qualche reticenza: dovrete fare in modo di convincere gli altri che le vostre ragioni sono quelle più valide. L’energia non vi manca! Bilancia: possono esserci diversi contrasti con i vostri contatti; ciò che fai potrebbe risultare scontato per chi ti circonda, eppure non c’è nulla di scontato. Tutto ciò ciò che fate comporta una certa fatica, gli altri farebbero bene ad accorgersene. Occhio alle discussioni in amore.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: Scorpione, Sagittario e Capricorno

Paolo Fox chiude il suo oroscopo con l’analisi dei segni Capricorno, Sagittario e Scorpione. Scorpione: le stelle vi aiutano ad essere sereni. Non è un periodo particolarmente passionale, probabilmente dovuti a diversi problemi di carattere lavorativo che stanno emergendo. Vorreste fare tante cose, dovreste aprire il vostro animo: se siete degli artisti, cercate la vostra ispirazione del vostro diletto. Se necessario, ispiratevi pure al lavoro degli altri (come un concerto o una mostra). Liberate le vostre emozioni negative. Sagittario: avete voglia di fare qualcosa di nuovo e di bello. Se c’è una novità in vista vi buttate nella mischia, si può cambiare. Qualcuno ha cambiato totalmente progetto di vita, sul lavoro; è un periodo di transizione, grazie a Giove riuscirete a sanare qualche errore grazie alla vostra buona volontà. Capricorno: in questo fine settimana dovreste vivere relazioni nuove. Non accettate più scuse: se avete avuto a che fare con persone che ritenete vi abbiano preso solo in giro, volete capire la situazione effettiva e affrontare di petto la persona in questione. Gli ultimi giorni del mese sono pesanti, se c’è stata una separazione o un problema amoroso non è colpa vostra: gli altri non possiedono la vostra forza e determinazione.



