Oroscopo Paolo Fox/ Classifica settimanale 21-27 Aprile: Cancro, Leone, Sagittario

Classifica della settimana dell’Oroscopo di Paolo Fox e le previsioni dal 21 al 27 Aprile segno per segno

L’Oroscopo di Paolo Fox per una nuova settimana di previsioni e classifica: che cosa ci ha rivelato questa volta? L’astrologo ci parla tramite le pagine di DipiuTV e ci svela che è l’Ariete il primo segno a centrare cinque stelline. Il transito di Venere è interessante e regala emozioni importanti, magari con Scorpione e Acquario. Interessanti i nuovi incontri per i single storici. Le coppie voltano pagina e riprendono la loro corsa, anche se spese e famiglia potrebbero sollevare qualche conflitto. Nel lavoro si avrà un recupero, anche se i più grandi dubbi non sono ancora superati. Possibili nuovi incontri per il Toro, che deve procedere con cautela di fronte a persone già impegnate. Si recupera e ci si rimette in gioco. Cielo sereno per le coppie, si pensa al futuro. Giornate di inizio settimana un po’ nervose. Le entrate di adesso andranno a chiudere i debiti del passato: le spese vanno riviste. Dubbio per il Gemelli, che ha le stelle dalla sua parte per vivere un’emozione in più. Venere nel segno da maggio, per un recupero dei sentimenti che regala nuovi incontri. Le coppie si preparano ad una revisione ed i separati possono fare chiarezza su questioni rimaste aperte. Nel lavoro ci saranno miglioramenti ed un recupero. Chi ha seminato bene in passato, potrà iniziare a raccogliere i frutti. Venere in buon aspetto per la Bilancia, che potrebbe mettere comunque dei freni in Amore. I nuovi incontri vanno visti in ottica positiva. Le coppie che hanno vissuto delle crisi possono contare su una nuova ventata di fortuna e riconciliazione, dopo le turbolenze degli scorsi mesi. Si consiglia di staccare la spina nel fine settimana e di procedere con cautela, lasciando da parte gli istinti.. Recupero per chi ha una propria attività.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Cancro, Leone, Sagittario

Paolo Fox ci regala di nuovo il suo Oroscopo. Chi ha centrato quattro stelline? I single del Cancro sono tesi e rischiano di perdere buone occasioni. Venere in transito positivo entro l’estate, utile per fare incontri interessanti. L’Amore ritorna al centro dei pensieri delle coppie, dopo diverse settimane di impegni lavorativi. Cielo di recupero e intrigante. In ambito lavorativo bisogna procedere con calma per riuscire a risolvere certe situazioni. Opportunità dietro l’angolo. Stelle agitate per il Leone, che in Amore riuscirà a recuperare solo se il passato verrà definitivamente chuso. Interessanti i nuovi incontri. Le coppie che hanno litigato potranno ritrovare un accordo e recuperare il tempo perduto nelle prime settimane di aprile, quando alcuni nati del segno si sono confrontati con persone confuse. Nel lavoro il risveglio regalerà buone notizie, forse per un progetto per l’estate. Venere è opposta per il Sagittario, ma le emozioni ci sono tutte. Stelle in contraddizione: qualcuno vorrebbe impegnarsi, ma il richiamo della libertà si fa sentire. Mercoledì e giovedì saranno giornate nervose per le coppie, che dovrebbero cercare di evitare le complicazioni. Cielo ottimo per le richieste, soprattutto nel fine settimana. Chi lavora nel commercio o a contratto potrebbe già organizzarsi per l’estate. Proposte intriganti, cautela con le decisioni di un certo peso.

Scorpione, Vergine, Capricorno, Pesci e Acquario: l’analisi della settimana dell’Oroscopo di Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox ritorna con la classifica settimanale, una delle perle che l’astrologo italiano dispensa grazie alla rubrica su DipiuTV. Tre stelline per la Vergine, diffidente in Amore e decisa a non lasciarsi coinvolgere in sentimenti importanti. Qualcuno potrebbe chiarire un rapporto che crea dubbi. Le coppie sono in fase di stallo: qualcuno crede che il partner non sia coinvolto. Anche chi sta insieme da tempo sceglierà di chiarire il percorso da seguire. Nel lavoro si potrà parlare delle situazioni in sospeso. Attenzione agli attacchi da Sagittario e Gemelli. Lo Scorpione è tranquillo in Amore, anche se qualcuno si è infilato in una storia complicata. I nati del segno infatti cercano un partner, ma allo stesso tempo hanno paura dei legami. Cielo interessante per le coppie che cercano un accordo. Un problema in famiglia spinge verso la distrazione, forse un progetto per casa e figli legato alle spese. Da valutare con attenzione le proposte lavorative, cautela nei primi due giorni della settimana. Qualcuno riceverà più richieste. Il Capricorno recupera in Amore, ma deve fare attenzione a non mostrarsi testardo con chi non merita. Cautela sabato e domenica per polemiche in arrivo. Le coppie più forti hanno dalla loro parte un buon cielo, anche se il fine settimana sarà agitato. Forse qualche discussione per soldi e casa, da tenere sotto controllo. Nel lavoro ci sono ampi margini di recupero, aumentano gli impegni. Da fine mese in poi si vivranno le giornate migliori. Le tensioni dei Pesci sono in via di soluzione: il fascino aumenta in Amore, ma gli incontri andranno concordati dopo venerdì. Le coppie sono in pausa di riflessione. Cielo agitato venerdì, meglio anticipare qualsiasi discussione. Le giornate centrali della settimana saranno critiche per il lavoro, anche se si potranno seguire idee giuste per aumentare le entrate. Due sole stelline per i nati dell’Acquario, che vivono una settimana frenetica in Amore. Qualcuno darà un ultimatum ad una storia da definire. Tenersi lontano dalle relazioni troppo complicate. Incerte anche le coppie, che recuperano nel fine settimana. Possibili incursioni di familiari nelle dinamiche a due, che potrebbero trasformare tutto in discussione. Chi lavora come dipendente si trova di fronte ad un bivio che prevede cambiamenti. Cautela con le spese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA