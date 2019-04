Oroscopo di Paolo Fox/ Oggi 3 Aprile 2019: Cancro, Leone, Bilancia, Pesci e gli altri segni

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 3 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

Anche oggi spazio all’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele anche per la giornata di oggi mercoledì 3 aprile 2019. Tra le previsioni più significative, devono fare particolare attenzione alla situazione sentimentale il Cancro ed i Pesci, che dovrebbero concentrarsi particolarmente sugli eventi del fine settimana che potrebbero essere propizi per l’amore, ed il Sagittario che invece è chiamato ad avere maggiore prudenza nelle questioni di cuore. Dopo aver dato tanto, il Leone ha forse bisogno di un momento di ricarica e di pausa per rigenerarsi e chiudere in crescendo la settimana. La Bilancia invece deve decisamente battere il ferro finché è caldo e sfruttare una Luna favorevole che potrebbe regalare sorprese particolarmente piacevoli, a patto di farsi trovare pronti al momento giusto. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo del giorno Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete in queste giornate deve cercare di recuperare energia, come quando si mette il cellulare in ricarica, perché servirà una grande carica dal 17 aprile in poi quando sarete presi da situazioni che potrebbero essere o personali o amorose o di lavoro di estrema forza. Voi state bene solo quando fate progetti, adesso quindi non è il caso di mettersi a letto per dormire, anche se voi comunque dormite ben poco. Attenti sempre in amore: date il vostro sentimento solo a chi ricambia e non solo a chi è contro e sembra non esserci perché a volte vi intestardite e poi sono dolori. Il Toro in questa parte centrale della settimana deve consultare quelle persone che sono utili per il proprio futuro. Saturno è in ottimo aspetto e a breve verso maggio avremo anche altre stelle importanti. Per molti nati Toro la vita è cambiata dall’oggi al domani per un disagio oppure un fastidio o una novità. Per qualcuno addirittura c’è stato qualche problema o un incidente. Quello che fate ora resta baciato dalla fortuna ma nasce proprio da un’esigenza di cambiamento nata tempo fa. Un incidente di percorso forse potrebbe essere anche stato la chiusura di una storia d’amore. Le avversità in ogni caso non riescono ad abbattervi. I Gemelli hanno dietro l’angolo un’occasione migliore, come più volte si è detto però il 2019 è un anno di conservazione non di innovazione. Allora adesso dovete conservare, cosa che vi piace davvero poco, perché siete curiosi e vi mettete a proteggere quello che avete costruito. Adesso non si può prendere tutto con facilità e semplicità. La seconda parte della settimana sarà migliore.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Cancro, Leone, Vergine

Il Cancro in queste prime giornate di aprile è forte, sarebbe bello se però voi vi concentraste di più sull’amore. Puntare sui sentimenti è giusto e sacrosanto. Organizzate un week-end di passione e quando ci sono grandi stelle è probabile che quasi mai cerchiate l’amore perché state talmente tanto bene che vi manca la voglia di impelagarvi in nuove situazioni. Insomma, il libero arbitrio conta in astrologia. Chi ha un amore lo potenzia e chi non ce l’ha lo può trovare, altrimenti va bene così. Attenti solo se ci sono due storie in ballo. Fatica nel lavoro anche se poi vi sarà possibile ricucire uno strappo. Il Leone ora ha bisogno di più forza perché, come per gli altri segni di fuoco, dal 17 parte il periodo di battaglia. Allora siccome voi volete vincere in questi giorni siete in ricarica. Tra mercoledì e venerdì la complicità delle persone intorno a voi è importante. Non potete fare tutto da soli. Il denaro a disposizione per fare le cose però non è tanto però sapete fare tanto anche con poco. La Vergine non deve porsi troppi perché, chi se li chiede non sbaglia ma poi queste riflessioni devono dare spazio a un po’ di pace. Molti di voi non fanno pace con il cervello e alla fine sono troppo in tensione. Sabato e domenica sono giornate in cui ci sarà maggiore tranquillità. Questo mese non è molto sereno per i sentimenti. Attenzioni ai progetti.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Bilancia, Sagittario e Scorpione

La Bilancia in questo mercoledì ha bisogno di affetto e comprensione, è meglio sfruttare questa giornata visto che giovedì potrebbero esserci problemi con la Luna opposta. In questi giorni potrete essere anche premiati è normale, ma ci sono anche dei blocchi, Saturno è dissonante e fa riemergere i problemi dal passato. Qualcuno dovrà chiamare un esperto, commercialista o avvocato per risolvere un problema. La preoccupazione principale è quella di mantenere il proprio ruolo o difendersi dalle accuse. Lo Scorpione vive la giornata con la Luna favorevole. Non pensate alle persone che vi hanno fatto del male perché a volte siete troppo pieni di livore. Bisogna essere positivi e guardare il futuro con ottimismo e non con diffidenza. A volte vorresti cancellare il passato ma ricordate che le esperienze negative alla fine sono utili nella vita perché vi permettono di fare l’esperienza che vi consente di non ripetere lo stesso errore. Il Sagittario deve essere prudente in amore, molti già lunedì hanno notato una grande tensione che sarà più forte se la coppia è ossidata da tempo. C’è anche una situazione particolare perché molti sono arrabbiati a causa di instabilità che c’è anche nel lavoro. Questo capita ai Sagittario che fanno tante cose. Siete poliedrici, spesso partite con un lavoro e poi vi ritrovate a fare tutt’altro. Voi non dite mai di no e l’importante è che ora sfruttiate le occasioni in arrivo con Giove favorevole con un po’ di preparazione. La buona volontà conta ma, spesso conta anche la forza dell’esperienza.

Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni di Paolo Fox

Il Capricorno vuole liberarsi di qualche peso, quando c’è Saturno nel segno è come se ci fosse un revisore dei conti che potrebbero essere conti economici oppure sentimentali. Se c’è una storia che non funziona non è colpa vostra. Siate chiari nelle vostre idee e potreste anche accettare un cambiamento che viene imposto dal destino. Se ci sono problemi sono gli altri a porli, è un momento da dentro oppure fuori definitivo non imposto da voi. L’Acquario è forte ma in questi giorni è molto influenzabile. Se, infatti, vi capita di viaggiare oppure stare in un’altra città, visto Urano dissonante, viene subito voglia di fare altro o trasferirsi. Molti in questo momento sono polemici e danno la colpa agli altri, è possibile ma quando siete molto ribelli si sente pressione da parte di persone che sono le stesse. Se cambiate non è detto che anche tutti gli altri intorno a voi debbano cambiare. I Pesci iniziano la giornata con qualche dubbio, sabato e domenica sono i giorni più interessanti per l’amore. Nei rapporti con Toro e Cancro si potrebbero anche vivere emozioni in più. Tornare indietro non va bene, dovete solo andare avanti. I nati Pesci che dicono di non riuscire ad andare avanti perché non riescono a dimenticare l’amore per causa di un ex troppo insistente da una parte dicono la verità e dall’altra invece stanno cercando scuse per continuare una situazione che nel cuore non è finita ancora. Va detto che voi come altri segni prima di dire stop a una storia avete bisogno di un po’ di tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA