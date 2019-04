Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 4 Aprile 2019: Cancro, Leone, Pesci, Toro e gli altri segni

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 4 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

Paolo Fox ed il suo oroscopo, oggi 4 aprile a I Fatti Vostri: quali sono i segni che per la giornata odierna hanno meritato le quattro stelle? Gran momento per Ariete e Leone, che si trovano soprattutto a vivere un momento positivo di grande energia, che dovrà essere incanalata nella maniera giusta per ottenere i risultati sperati in tutti gli ambiti. Momento di sfide importanti anche per il Sagittario che dovrà però raccogliere tutta la sua capacità di saper lavorare con concretezza e qualità per mettere in pratica gli insegnamenti derivanti da certe situazioni. Possono battere il ferro finché è caldo anche gli amici dell’Acquario che possono soprattutto far leva su una dote molto importante, quella saggezza che spesso li ha aiutati a risolvere anche situazioni particolarmente complicate. Il Cancro si troverà di fronte a buone occasioni sentimentali, ma bisognerà far fronte ad un pizzico di stanchezza fisica.

Oroscopo del giorno Gemelli, Ariete e Toro

Ariete, in questa giornata ti senti pieno di energia e pronto ad affrontare le nuove situazioni. Questa sensazione è qualcosa che stai vivendo già da un po’ di tempo. Soprattutto chi ha un’attività autonoma e indipendente, ha la possibilità di vivere nuove prospettive. Dal punto di vista sentimentale in questo momento sarebbe molto positivo vivere un nuovo amore. Però la tua concentrazione è legata all’ambito lavorativo. I cambiamenti potranno esserci dal punto di vista sentimentale dal 17 aprile in poi. In questo momento rinunciare a qualcosa che pensi sia tuo per il Toro è molto complicato. Ciò vale sia per l’ambito sentimentale che per quanto riguarda quello lavorativo. I cambiamenti nella tua vita a volte avvengono non strettamente collegati ali tuoi comportamenti, ma per colpa del destino. Forse ti senti frustato per non poter scegliere, ma devi accettare le situazioni che si presentano. In questo modo riuscirai a superare anche le realtà più difficili che si prospettano. Attenzione al tuo fisico. Se sei dei Gemelli devi stare attento a mettere da parte le questioni giornaliere, che possono creare una situazione di tensione e di nervosismo. In questi giorni probabilmente dovrai lottare per mantenere una determinata posizione. La tua mente ti permette però di trovare delle situazioni alternative anche nel caso in cui vi sia qualcuno che cerca di ostacolarti. In questi giorni potrai avere una piccola soddisfazione se hai qualche problema legale, come per esempio una causa.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Cancro, Leone e Vergine

La giornata di oggi sarà molto positiva per ciò che riguarda l’amore per il Cancro, ma ti sentirai leggermente in difficoltà dal punto di vista fisico. Dal punto di vista lavorativo, forse stai cercando un nuovo ruolo. Saturno continua a essere opposto e questo ti porta a una serie di difficoltà e di ritardi. Senti la necessità di dover cambiare qualcosa. Quindi se stai mettendo in essere un progetto che non ha più molta importanza per te, entro maggio potrai prendere una decisione. Leone, hai molta forza ed energia. Attenzione però ai sentimenti dato che negli ultimi tempi li hai messi in secondo piano. Infatti nel mese di marzo hai posto il lavoro tra le tue priorità. Dalla fine del mese potrai vivere delle nuove prospettive, dato che vivrai dei piccoli successi. L’inizio della settimana non è stato dei migliori per la Vergine, dato che alcuni si sono arrabbiati, altri si sono sentiti male. In ogni caso in questo memento devi cercare di risolvere una serie di situazioni. In amore è inutile che continui ad avere a che fare con le persone che non meritano le tue attenzioni. Rimane comunque un po’ di tensione dal punto di vista finanziario che si riflette nel tuo ambito familiare.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

Se sei della Bilancia non sei molto soddisfatto per il tuo lavoro. Questo ti porta a sentirti in difficoltà e spesso riporti questa situazione di disagio anche nell’ambito sentimentale. Dovete stare attenti a non riportare alla luce delle situazioni del passato che forse avresti voluto non ricordare più. Nel lavoro è un momento di tensione. Giovedì e venerdì sono due giornate da vivere con attenzione per lo Scorpione, infatti nell’ambito sentimentale è probabile che vivrai un progetto di coppia che però potrà portare un cambiamento. Stai vivendo una fase in cui le preoccupazioni sembrano tante. Se senti di arrivare a un momento in cui stai per innervosirti, devi cercare di mettere da parte questi pensieri e vivere qualcosa di positivo. Gli ultimi giorni non sono stati molto positivi per il Sagittario. Probabilmente hai dovuto rinunciare a una situazione lavorativa, oppure probabilmente hai dovuto cambiare un particolare ruolo che occupavi. Stai vivendo in una situazione molto piene di rigore e di concretezza. Ma questi sono due elementi che contrastano con il tuo modo di essere. Quindi è il momento di dare sfogo alla tua creatività.

Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni di Paolo Fox

Capricorno, ti senti agitato e nervoso. Queste sensazioni sono dovute per colpa delle persone che ti stanno intorno. Infatti tu sei sempre molto onesto con le persone. Per esempio in amore tu sei sempre molto chiaro, anche se la persona che hai vicino invece può essere insicuro. Altre volte è probabile che che stai riflettendo ancora su qualcosa che riguarda il tuo passato. In alcuni casi sei molto convinto delle tue scelte, in altri invece sembri indeciso. Dato che nella tua vita sono presenti poche persone come punti di riferimento, quando una viene a mancare ti senti più solo e isolato. Amici dell’Acquario, apparite molto saggi. Urano ti influenza in modo particolare, spingendoti a fare qualcosa che prima non avresti affrontato. Potresti sentirti polemico e voler allontanarti dai problemi che stai vivendo in questi giorni, dato che senti la necessità di vivere una situazione di rinnovamento. L’unica scelta che devi fare e se seguire la follia delle tue nuove scelte, anche se sono fondate sulla tua razionalità. Pesci, in questo momento avresti bisogno di molto affetto e di vivere in pieno una storia d’amore in modo da cancellare le situazioni negative del passato. Spesso in amore hai difficoltà a cancellare le storie passate, rimanendo legati a una persona anche se tutto è concluso. Il cielo prevede una situazione altalenate che si rispecchia anche nel tuo cuore.



