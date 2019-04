Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 5 Aprile 2019: Sagittario, Leone, Vergine, Toro, Cancro

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 5 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

Paolo Fox ed il suo oroscopo, oggi 5 aprile: ecco l’analisi segno per segno. Il Leone continua ad andare avanti sulle ali dell’entusiasmo e soprattutto di una grande energia che sta contraddistinguendo le giornate di questo segno. Anche per il Toro sembrano esserci in cantiere forti emozioni, sarà importante cogliere la palla al balzo per parlare con persone importanti della propria vita con discorsi magari risolutivi. Chi deve scuotersi è il Sagittario, che ha brillato per concretezza nelle ultime giornate ma deve fare uno sforzo per raggiungere un maggior livello di creatività. Un altro segno che nel fine settimana entrante sarà chiamato a prendere il coraggio a due mani è quello dei Pesci, ci sarà bisogno di scrollarsi di dosso, finalmente, situazione negative che si protraggono da troppo tempo.

Oroscopo di oggi Gemelli, Ariete e Toro

Ariete, Mercurio è nel vostro segno e questo vi porta alla possibilità di realizzare alcuni progetti. Inoltre Venere in questi giorni sarà positiva, dandovi la possibilità in questo mese di realizzare una serie di cose che possono essere molto positive. Infatti potrebbero nascere dei lavori part-time e in amore sarà possibile ritornare protagonisti. Devi solo credere in una storia per poter andare avanti. Toro, In questo fine settimana le emozioni tornano importanti con una situazione di rilievo domenica. Se quindi vi è una persona che ti interessa questo è un buon momento per esprimere le proprie emozioni e comprendere quante persone tengono realmente a voi. Attenzione solo all’aspetto economico. Infatti in una fase di cambiamento come quella che state vivendo, potrebbero esserci delle spese maggiori. Gemelli, dal punto di vista sentimentale vi possono essere un po’ di problemi. Forse questo è dovuto al fatto che dovete cercare di superare una serie di difficoltà. Quando ci sono delle tensioni è probabile che questa sensazione di negatività si rifletta anche nella vita familiare. In questo fine settimana potrebbe essere molto utile distrarsi un po’ di più.

Paolo Fox: il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

Bilancia, quella di oggi è una giornata in cui vi sentite senza energia e sottoposti a una forte pressione emotiva. Probabilmente in questo momento avreste bisogno di un po’ di tranquillità e di vivere soprattutto la realtà mettendo da parte gli ideali accettando quello che la vita vi proporne. Forse dovrete cercare di risolvere in problema accusandovi di qualcosa che non avete compiuto. Scorpione, questo fine settimana si prospetta per il vostro segno con una certa intensità dal punto di vista sentimentale. Se avete qualche progetto importante da realizzare questo è il momento più adatto. Rispetto all’anno scorso in cui Giove era in opposizione, ora le situazioni sono cambiate. In famiglia dovete stare attenti a non creare tensioni. Questi giorni potrebbero essere utile per effettuare dei confronti. Sagittario, dovete cercare di modificare quello che state vivendo. Il vostro stile di vita è troppo concreto, poco legato alla vostra creatività e al modo di essere che è molto importante per voi. Gli ultimi periodi sono stati difficili, però dovete guardare avanti. Spesso pensate che nella vostra vita tutte le scelte siano giuste e grazie alle vostre capacità potreste fare qualunque cosa, ma alla fine avrete bisogno di prendere una decisione ed effettuare una scelta che caratterizzi la tua personalità.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Leone, Vergine e Cancro

Cancro, nei giorni precedenti vi sono state delle fasi di grande agitazione. Spesso sembrate che state vivendo con degli alti e bassi e cambiamenti repentini. Infatti un giorno vi sentite molto Pirenei di energia, ma il giorno dopo invece la situazione è inversa. In questo momento non dovete mettere da parte i sentimenti. L’amore potrebbe essere anche molto utile per aiutarvi a contrastare le difficoltà che vivente nell’ambito lavorativo. Cercate di essere più impegnati a proporvi nella vostra vita. Leone, in questa fase siete molto carichi e pieni di energia. Questo vi porta ad essere quindi i principali artefici del vostro destino anche per un influenza molto positiva di Giove e del Sole. cercate di stare attenti e anche se siete pieni di energia cercate di non esagerare. Se volete stupire valutate bene cosa fare prima di agire. Sabato e domenica potrebbero essere due giornate un po’ stancanti. In amore se state vivendo una storia continuata a portarla avanti. Se invece non l’avete per voi non fa differenza. In ogni caso siete molto più attenti all’aspetto lavorativo. Vergine, Il fine settimana si prospetta strano e alquanto stancante. Dovete cercare di mettere da parte il passato. Nel caso nella vostra vita sia presente una persona con cui non riuscite più a convivere, forse questo è il momento di effettuare dei cambiamenti. La settimana inoltre è stata piena di impegni e di piccoli problemi che hanno in certo qual modo reso le cose più confuse.

Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni del giorno di Paolo Fox

Capricorno, è un venerdì particolare per il vostro segno. Gli ultimi eventi vi hanno portato inevitabilmente a fare delle riflessioni amare nei confronti del mondo che vi circonda. Forse i problemi sono dovute dai comportamenti degli altri. Infatti voi siete convinti di quello che state vivendo, ma se nella vostra vita vi sono persone che vi ostacolano e vi contrastano questo vi porta una certa confusione. Se poi questa realtà si riversa nell’ambito sentimentale l’amarezza aumenta. Acquario, avete sempre bisogni di stimoli nuovi. Quindi se avete un partner che affronta la vita in maniera troppo tranquilla e rilassata questo vi può portare ad essere insofferenti. Se invece il vostro partner è attivo allora potete vivere con molta energia la vita. Attenzione a questo fine settimana, dato che si possono riproporre le emozioni che sono state parte dell’inizio della settimana e che vi ha visti agitati e nervosi. Cercate di evitare di stancarvi troppo e a pensare a troppe cose. Cercate invece di concentrarvi su poche realtà. Pesci, questo fine settimana potrebbe essere positivo perché vi permetterà di liberarvi di una situazione che non volete più. State attenti però in amore a non esagerare con il vostro spirito di assistenza che vi spinge spesso a legarvi a persone che siano in difficoltà e fragili. Avete difficoltà spesso a dire no, però dovete essere capaci a pensare a voi stessi. Dal punto di vista economico state vivendo un momento senza ne alti ne bassi.



