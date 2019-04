Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 6 aprile 2019 e weekend: Sagittario, Pesci, Toro, Cancro

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 6 Aprile 2019 e del weekend, le previsioni segno per segno

Con il weekend arriva l’immancabile lettura dell’oroscopo di Paolo Fox, che per oggi sabato 6 aprile 2019, ha ampiamente illustrato la situazione di ogni segno zodiacale ai microfoni di Radio Latte. Qualcuno passerà un bel fine settimana se sarà in grado di cogliere i giusti segnali, qualcun altro invece dovrà stringere i denti fino a lunedì prossimo per trovare ispirazione su più fronti.

Oroscopo di oggi Gemelli, Ariete e Toro

Partiamo dal segno dell’Ariete, che sabato e domenica ha delle giornate in cui deve mettere sempre mano al portafoglio. Questa situazione astrologica impetuosa che diventa ancora più interessante e veloce dal 17 e ancora meglio dal 20 coinvolge anche ma, soprattutto, gli Ariete che hanno dei progetti e vogliono portare avanti dei lavori. Questo Sole nel segno aiuta, non manca la voglia di fare ma devo chiedere che si punti sulle persone giuste e non fissarsi su obbiettivi sbagliati. Ci saranno poi proposte e incontri e novità.

Il Toro questo week-end ha più cose da fare, poi la Luna si trova nel segno. Questo vi rende più responsabili, voi lo siete sempre per voi stessi e per gli altri perché è un vostro modo di vivere. Vi interessa l’aspetto pratico della vita? Si perché volete avere qualche soldino da parte come tutti e voi siete un segno abbastanza materialista. Anche in amore c’è sempre una certa costruttività ma poi in questo periodo state pensando di cambiare vita. Una situazione legata al destino negli ultimi mesi ha portato a un cambiamento stravolgente nella vita. I rapporti con Pesci e Cancro tornano protagonisti. I Gemelli devono rinforzare l’amore. Ci sono diversi livelli di complicazioni a livello sentimentale. Quelle coppie che si vogliono bene discutono per delle banalità, quelli che non vogliono un amore in questo momento non lo cercano neanche. In questo momento si vorrebbe dare spazio a situazioni interessanti. I soldi non sono sufficienti e quello che fate ora potrà essere un trampolino di lancio per ciò che farete. Forse vi aspettavate un po’ di più, magari di essere più osservati. Molti di voi lavorano dietro le quinte e magari in una situazione meno importante rispetto a quella che meriterebbero perché stanno studiando le strategie migliore per andare avanti.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Leone, Vergine e Cancro

Il Cancro rispetto alle ultime due giornate ha un week-end che funziona meglio e c’è anche un oroscopo di recupero per i sentimenti, dove siete specialisti nel caos. Non sempre gli uomini del segno mantengono i rapporti e ci sono molte divergenze dentro e fuori di voi. Le amicizie che contano non sono tante visto che voi siete molto selettivi. Ora bisogna chiudersi meno in se stessi specie se anche il vostro passato ha deluso. Il Leone sabato e domenica vive giornate strane in cui c’è sempre da discutere. Vero che voi accettate le battaglie e non state certo a guardare i prati verdi ma volete più azione nella vita. Meglio provare a vivere con più serenità e anche in amore. La Vergine deve liberare il proprio cuore dalle tensioni e la settimana è partita con un po’ di caos anche in ambito legale. Se ci sono persone che devono dare delle risposte fanno finta di nulla o non si fanno contattare. Qualcuno di voi ora è arrabbiato perché c’è chi manca di rispetto. Se questa persona è l’amore meglio avere attenzione doppia.

Paolo Fox: il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

La Bilancia in questo momento sta cercando di portare avanti tante cose, tutte le responsabilità pesano molto e ci sono sempre divergenze. Non basta stare tranquilli, l’ambizione non appaga i sensi e non è il lavoro che può regalare serenità. Ci vorrebbe un buon rapporto di coppia e una storia più interessante. A livello di amicizia c’è bisogno di conforto. Lo Scorpione vive una giornata in cui potrebbe tornare qualche accento molto pesante nelle relazioni di lunga data e le polemiche vanno tenute molto sotto controllo. Vorreste punire qualcuno che vi ha fatto del male, è una condizione che voi dello Scorpione dovreste sempre evitare. Perdite di tempo inutili e poi la Venere parla di strategie anche vincenti in amore. Il Sagittario sta cercando di scendere dall’ottovolante su cui è salito tempo fa perché ci sono state chiamate e situazioni che non sono andate bene e poi dei nuovi incarichi. Si tratta dell’effetto di Giove che corregge e regge le ambizioni e crea degli scherzetti. Attenzione però perché le cose non sono ben chiare.

Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni del giorno di Paolo Fox

Il Capricorno deve ricordare che è sempre forte e non si deve spaventare se ci sono persone che cercano di remare contro perché Saturno dissonante significa che ci sono chiusure impetuose che potreste non decidere voi. Vi trovate in una condizione di rinascita. Il passato è passato e bisogna guardare al futuro. L’esperienza conta ma bisogna gestirla al meglio. Per l’Acquario le polemiche fioccano e anche i ritardi, attenti perché questo è un momento in cui vi sentite contro il mondo e contro quelle persone che stanno a rappresentare a torto o a ragione l’autorità. I figli potrebbero essere arrabbiati con i genitori o viceversa. Le persone che lavorano potrebbero pensare che un capo o qualcuno che conta non sia del tutto leale. Quando ci sono situazioni di questo tipo l’Acquario lotta ma poi preferisce stare per conto suo. Urano nella posizione dissonante crea disagio. I Pesci sabato e domenica hanno giornate intriganti e devono evitare in questo momento di trascinare i rapporti che sono vissuti solo per pietà e per la paura di offendere qualcuno. A volte siete persone molto dolci e troppo comprensive se una persona vi interessa bene ma se non vi interessa siete voi a poter dire che ci sono delle cose che non possono essere rievocate ed emozioni che non possono più essere vissute. Le coppie che non si sono separate hanno iniziato l’anno con un distacco che bisogna cercare di diminuire



