Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 7-12 aprile 2019/ Ariete, Cancro e gli altri

Classifica settimanale dei segni dell’Oroscopo di Paolo Fox

Oroscopo e Paolo Fox di nuovo uniti per annunciarci le previsioni della settimana. Ovviamente insieme alla classifica per tutti i segni dello Zodiaco, una delle rubriche più popolari di DiPiù Tv. Primo posto per l’Ariete, con cinque stelline. I nati del segno possono sorridere all’amore grazie al prossimo ingresso di Venere. Meglio puntare sui nuovi incontri e non avere pregiudizi. Cielo sereno per le coppie, in risalita. Qualche problema possibile per motivi banali o economici. Favoriti i trasferimenti per lavoro ed entrate extra per chi gestisce un’attività. I nati del Cancro potrebbero fare nuovi incontri grazie al transito di Venere. Luna nel segno giovedì, attenzione agli ex che non si riesce a dimenticare. Le coppie possono chiarire ora alcuni problemi e trarre le conclusioni sul valore di un rapporto. Cielo interessante nel lavoro, intuito brillante. Meglio procedere verso i progetti, anche se qualche ostacolo sarà presente a causa di Saturno. Mercurio e Venere favorevoli per i single dello Scorpione, che potranno chiarire malintesi e lasciarsi alle spalle il passato. Le coppie storiche possono recuperare. Cielo importante per chi vuole ricostruire e progettare. Nel lavoro, Urano è opposto e porta una ventata di cambiamenti che potrebbero destabilizzare. Cautela nelle spese eccessive.

La giornata secondo l’oroscopo di Paolo Fox per Toro, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo e stelle per tutti i fan di Paolo Fox, che anche oggi potranno contare sulla sua classifica grazie al settimanale DiPiù Tv. Quattro stelline per il Toro: i single possono contare sul transito di Venere e fare nuovi incontri. Momento di verifica invece per le storie più recenti. Le coppie trovano un punto d’incontro e si potranno risolvere i problemi emersi durante le ultime tre settimane. Nel lavoro è meglio muoversi ora. Urano nel segno ha già regalato cambiamenti e si potrà realizzare qualcosa di importante entro metà anno. Il Capricorno dovrebbe parlare subito, in caso di relazioni da confermare. Buoni i rapporti con i segni di Terra, come Toro e Vergine. Le decisioni di coppia possono essere fatte entro la prossima settimana. Domenica e lunedì le giornate migliori per le emozioni. Fortuna in arrivo nel lavoro. Molti nati del segno attendono notizie di un certo peso. Recupera l’Acquario grazie ad emozioni forti. Se ci sono state delle crisi si può lasciare che il tempo scorra per risolvere tutto. Le coppie rinnovano il legame grazie ad Urano. Ci saranno forse dei problemi lievi, ma si potranno risolvere. Molti vorrebbero fare dei cambiamenti nel lavoro, ma le spese superano le previsioni. Bisogna trovare un equilibrio. I single dei Pesci possono contare su Venere nel segno per avere una forza maggiore. I cuori solitari potrebbero non voler mettersi in gioco: solo superando l’ostacolo si potrà ottenere il favore delle stelle. Le coppie potrebbero vivere un ritorno di fiamma, anche nel caso di rapporti arrugginiti. Recuperano anche i separati per accordi finanziari. Giovedì e venerdì da tenere d’occhio per il lavoro e gli incontri fortunati. Risposte immediate, ma cautela con le spese.

Oroscopo oggi di Vergine, Gemelli, Leone, Sagittario, Bilancia

Paolo Fox e il suo Oroscopo ci parlano di nuovo su DiPiù Tv e anche oggi annunciano la nuova classifica. Tre stelline per i Gemelli, che potrebbero pensare all’amore grazie alla presenza della Luna, da giovedì nel segno. Le coppie che hanno vissuto crisi recenti potrebbero litigare ancora, magari sabato, la giornata più difficile. Giove opposto per gli affari di lavoro: il pianeta influenza le risposte che si attendono. Il Leone vorrebbe cambiare vita, forse perché ha trovato un nuovo amore. Tempo al tempo. Meglio spezzare il legame che non si può recuperare. Le coppie vengono premiate con una tranquillità maggiore, anche se si è in crisi. Entro mercoledì andranno chiarite le incomprensioni. Le idee non mancano, ma i soldi sì per le questioni di lavoro. Chi ha un’attività aperta durante il fine settimana otterrà qualcosa di più. Vergine tesa in amore, forse per via di Venere opposta. Forse perché qualcuno è più affascinato dall’idea di un sentimento che dal rapporto in sé. Luna regala forza nei primi giorni della prossima settimana. Le coppie possono essere agitate attorno a mercoledì e giovedì. Domenica giornata utile per chiarire le incomprensioni. Gli impegni non mancano nel lavoro e forse sono troppi. Creatività e riflessione per i progetti futuri. Amore dubbioso per il Sagittario, perplesso di fronte ad alcuni legami. Le stelle cambieranno presto, ma meglio non abbassare la guardia fino alla settimana prossima. Coppie più tese del previsto e liti in arrivo mercoledì e giovedì. Qualcuno potrebbe pensare ad una storia alternativa. Agitate le stelle anche per il lavoro, forse per via della stanchezza o per le promesse ancora da mantenere. La vittoria è dietro l’angolo. Solo due stelle infine per la Bilancia, che non riesce a trovare un equilibrio in amore. Il dubbio è se volere un rapporto fisso oppure no. Meglio evitare legami con chi è già impegnato. Le coppie sono intolleranti e nervose. Si risolverà tutto, ma non mancheranno i ripensamenti. Settimana di stallo per il lavoro, anche se dal prossimo mese la situazione cambierà. Cautela con le spese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA