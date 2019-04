Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 8 aprile 2019: Capricorno, Pesci, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 8 Aprile 2019, le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 8 aprile 2019: di seguito l’analisi segno per segno. C’è qualcuno che sta attraversando un momento particolare, come l’Ariete, mentre la settimana comincia oggi con grande energia per il Toro. È molto importante per il Cancro, che avrà modo forse di risolvere alcuni problemi sentimentali. All’orizzonte potrebbe esserci un grande amore. Settimana positiva anche per il Leone, che può lavorare su progetti che daranno i loro frutti in autunno, e per i nati sotto il segno della Vergine. Scelte importanti all’orizzonte per la Bilancia, che sta vivendo delle situazioni lavorative con un incarico pesante. Il Sagittario invece dovrebbe preoccuparsi meno di quello che dicono le persone ed evitare le polemiche. Magari prendendo l’esempio del Capricorno che ora appare anche più forte ed energico. Cambiamenti in vista invece per l’Acquario, che deve fare attenzione ai segnali trasmessi dal suo partner.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro e Gemelli

Ariete, state vivendo un momento particolare, visto che vivete un momento in cui le stelle ti illuminano e grazie ad esse ti permettono di poter gestire nel modo migliore le situazioni che ti circondano. La creatività diventa la protagonista sia del vostro lavoro che dell’amore. Toro, la settimana inizia con grande energia e forza. Il cielo del vostro segno fino a giovedì avrà delle stelle molto interessanti, anche se negli ultimi tempi avete affrontato una serie di difficoltà e avete dovuto rinunciare a qualcosa di importante. Dal punto di vista fisico e personale avete avuto una serie di problemi. In questo momento state vivendo un cambiamento che può essere o per destino oppure per scelta personale. Gemelli, siete in una fase in cui il lavoro è tanto e questo vi porta a concentrare gran parte delle vostre energie. Anche se siete soddisfatti di un lavoro cercate sempre qualcosa di più. Negli ultimi tempi forse avete una serie di difficoltà a risolvere alcuni problemi. Attenzione alle polemiche dal punto di vista sentimentale soprattutto se notate uno squilibrio nei ruoli.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Cancro, Leone e Vergine

Cancro, questa per voi è una settimana importante Mercurio e Venere vi illuminano e grazie alla loro luce potrete forse risolvere alcune questioni sentimentali. Dal punto di vista sentimentale è possibile poter vivere un grande amore. Quando avete delle stelle importanti, ciò può influire molto nell’ambito sentimentale. Può capitare quindi di scegliere di dover cambiare la propria situazione sentimentale e di cercare nuove realtà. Leone, la settimana si prospetta positiva e dal 17 le cose miglioreranno ancora. In questa fase siete protagonisti della vostra vita, riuscendo a essere di nuovo al centro dell’attenzione. Potete iniziare a mettere in essere dei progetti che poi in autunno vedranno i loro frutti. Durante il mese di aprile e maggio avrete un’energia in più che caratterizzerà la vostra vita e che vi offrirà anche della possibilità di aprire il vostro cuore a un nuovo amore. Vergine, la giornata di lunedì si prospetta positiva, anche se poi martedì e mercoledì vi sarà una leggera flessione per poi arrivare a un fine settimana di nuovo pieno di vitalità ed energia. Questa situazione altalenante vi può portare anche una serie di problematiche fisiche.

Paolo Fox: il punto sull’oroscopo Bilancia, Sagittario, Scorpione

Bilancia, in questo momento dovete fare delle scelte importanti, soprattutto perché state vivendo delle situazioni lavorative con un incarico pesante con una serie di responsabilità di un certo rilievo. In questo momento sentite una certa mancanza dal punto di vista fisico. Probabilmente vi dovete difendere da un’accusa da parte di qualcuno che vuole criticarti o ostacolarti. Dovete stare attenti a non innervosirvi. Scorpione, ti trovi in una situazione sentimentale particolari. Forse vi potrà essere qualcuno che vi interessa. Se siete persone sole è il momento di porre attenzione alle persone che nella vostra vita sono divertenti e allegre. È importante vivere le relazioni reali e non viverle attraverso il telefono o i social. Cercate di incontrare le persone reali. Se eventualmente vi trovate in difficoltà dato che non sono presenti intorno a voi, allora forse è il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a vivere la realtà. Sagittario, cercate di evitare le polemiche. Avete vissuto forse una serie di difficoltà che vi hanno portato a sviluppare dei sentimenti negativi e un certo dispiacere. Per esempio avete dovuto rinunciare a un lavoro, però subito dopo ne avete scelto un altro. Giove è positivo quindi non preoccupatevi di quello che le persone intorno a voi dicono.

Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni del giorno di Paolo Fox

Capricorno, avete una grande energia e grazie a quello che avete vissuto nel passato ora apparite anche più forti. Le giornate di lunedì, martedì e mercoledì appaiono molto interessanti. Dal punto di vista sentimentale potete vivere delle nuove esperienze. Se siete rimasti da soli forse avete incontrato una persona che ha cambiato il suo atteggiamento in maniera molto repentina. Voi siete però molto forti e quindi sarà possibile andare avanti. Acquario, in questo momento sentite il bisogno di cambiare qualcosa. Ma questo vi porta a dover impiegare molta energia. Se dal punto di vista lavorativo avete deciso di mettere da parte un lavoro e seguirne un altro questo probabilmente vi può portare a uno stress che poi porti a casa. Forse in questo momento ci vorrebbe un aiuto economico e anche un supporto da parte della persone che vi sta vicino. Pesci, in amore dovete cercare di fare attenzione a quelli che sono i segnali trasmessi dal vostro partner. Se state vivendo una storia difficile forse è il momento di cambiare. Non dovete abbattervi e cercare di considerare che Venere vi è favorevole e quindi anche se vi sono delle difficoltà ora potete vivere delle nuove situazioni positive. State solo attenti alle questioni economiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA