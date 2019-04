Oroscopo di Paolo Fox/ Previsioni oggi 27 aprile 2019: Capricorno, Acquario, Pesci, Cancro

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 29 aprile 2019

Andiamo a dare un’occhiata all’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi lunedì 29 aprile 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele, durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Vediamo cosa ha sottolineato segno per segno. L’Ariete vive un periodo grintoso e di grande voglia. Il cielo è importante con la giornata del 2 maggio che potrebbe regalare delle sorprese. Il Toro sta cercando di ritrovare la sua tranquillità, grazie a quanto accade nel campo delle storie d’amore. Il Cancro è un po’ vago, non riesce più a raggiungere gli obiettivi e deve cercare di vivere tutto con maggiore tranquillità. Il Leone in questi giorni ha avuto delle risposte da persone importanti, per questo può riuscire a cavalcare le sue gioie. La Vergine sta riflettendo sul suo destino, cercando di raggiungere quello che si è prefissato. La Bilancia deve stare molto attenta soprattutto sul punto di vista delle storie d’amore. Ora è il momento di evitare quelle che possono essere incertezze molto difficili da superare. Clicca qui per la classifica dell’oroscopo

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere per l‘oroscopo di Paolo Fox i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: periodo grintoso e ottimale, è un cielo importante con un picco per la giornata del 2 maggio; la Luna, Mercurio e Venere saranno nel segno in ottimo aspetto a Giove. Si tratta di un ritorno in scena, un grande momento di forza da amministrare con attenzione. Toro: si sta cercando di ritrovare tranquillità anche dal punto di vista sentimentale, le stelle sono amiche. Venere inizia un bel transito a partire da maggio, situazione utile per i nuovi incontri. Le relazioni veramente importanti potranno decollare, insieme a Cancro e Vergine si è pensierosi. C’è voglia di fare cose nuove. Gemelli: si sta attraversando una fase un po’ pesante, chi ha avuto successo deve affrontare un grattacapo in ambito lavorativo. Si potrebbe addirittura mettere in mezzo un legale. In amore si dovrebbe essere più tranquilli, ma non sempre ci si riesce. Canbcro: si è un po’ vaghi, punge l’amore. In questi giorni l’amore è tornato ad essere un problema, dovuto forse alla distanza o all’assenza. Si è stanchi e nervosi, bisogna stare un po’ attenti nelle vicende di tutti i giorni: si sblocca qualcosa, ma Saturno è in opposizione. I lavori iniziati da poco costano fatica.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Scendiamo nei dettagli per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: in questi giorni sono arrivate delle risposte, si sono cavalcate delle gioie. Il Leone che si ritiene superiore a tutti avrà sempre meno soddisfazione, si dovrebbe maturare una considerazione più positiva. Se si è vissuta una crisi, le cose adesso vanno molto meglio. Vergine: si sta cercando di riflettere sul proprio destino. Ci sono delle buone risposte tra maggio, giugno e luglio. Si è dei programmatori, ciò si traduce in un atteggiamento critico nei confronti degli altri. Bilancia: si deve stare attenti alle incertezze che nascono in amore. Si parla soprattutto delle nuove storie, si dovrebbero anche superare un problema fisico a carico delle articolazioni, della schiena o delle gambe. Ci si sente molto affaticati, potrebbero essere somatizzazioni di un malessere dovuto alla propria voglia di cambiamento. Scorpione: si può iniziare a sperare in un futuro migliore. Alcune situazioni polemiche nate dal passato possono essere considerate chiuse, se c’è qualche persona che non appartiene più alla propria vita occorre non pensarci, perché limita la propria evoluzione. Occhio ai soldi, ben presto c’è la possibilità di chiedere un piccolo aiuto.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora è il momento di analizzare Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l‘oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: offre alla vita come al solito. Bisogna cercare di portare avanti, come sempre, i propri progetti con grande ambizione. L’ambizione verrà ben ripagata con buoni risultati; anche in termini di sentimenti, si potrebbero avere delle buone notizie. Capricorno: si è pensierosi, amareggiati. Bisogna cercare di sanare i problemi, di essere una spalla per gli altri, ma ci si accorge che le persone che stanno accanto tendono a sfruttare questa capacità di esserci sempre, senza dare nulla in cambio. Se si vuole recuperare bisogna cercare di andare avanti. In coppia, bisogna definire meglio i propri ruoli. Acquario: oggi si è i favoriti, ma bisogna cercare di fare le cose con attenzione e di non ridursi all’ultimo minuto. Si detestano le costrizioni in generale, come impegni da assolvere o esami da affrontare. Non è possibile definire la vita come vogliamo, talvolta è necessario sottoporsi a qualche giudizio o rispettare i ritmi che fattori esterni ci impongono. Ci si sente ribelli, nasce dentro un senso di rivoluzione che anche il consueto diventa paradosso. Pesci: è una bella giornata per parlare di sentimenti, bisogna sfruttare questa giornata perché le cose potrebbero cambiare. Si ha un umore altalenante, spesso ci si sente contenti ma il giorno dopo la situazione è differente. Doppia prudenza se si vive una storia. Attenzione alle persone che stanno attorno, è un grande momento per le questioni di lavoro.



