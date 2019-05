Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 12-17 maggio/ Previsioni segno per segno

Classifica settimanale 12-17 maggio 2019 dell’Oroscopo di Paolo Fox

Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano su DiPiù Tv per regalarci la classifica della settimana e le nuove previsioni: quali segni hanno ottenuto il primo posto? Cinque stelline alla Vergine, che grazie a Venere in transito favorevole da venerdì potrà contare su nuove conferme in Amore. Saranno presenti comunque delle giornate pesanti, in cui non mancherà un certo nervosismo. Le coppie trovano soluzioni per la casa, anche se le finanze sono da tenere sotto controllo. Nel lavoro ci saranno ancora uscite ed imprevisti, ma Mercurio in transito in combinazione con la Luna di lunedì promette una forza maggiore. I single del Capricorno sono riflessivi e liberi, grazie a Venere non più opposta da mercoledì. La diffidenza è un freno per tutti coloro che vorrebbero vivere una storia d’amore. Incontri favoriti nella seconda parte del mese. Le coppie sono ancora preoccupate, soprattutto per chi ha partner Ariete, Capricorno e Bilancia. Recuperano invece le coppie che si impegnano. Nel lavoro bisognerà chiarire tutto ciò che non va: qualcuno potrebbe scegliere di cambiare. I Pesci potranno contare su un periodo attivo, grazie a Venere che da mercoledì regalerà diverse occasioni. Qualcuno sceglierà di liberarsi di rapporti troppo pesanti oppure di un partner già impegnato o molto lontano. Alcune coppie faranno il passo decisivo dopo anni di convivenza. Ritorna la passione grazie alle stelle di venerdì, anche se alcuni faranno fatica a dimenticare le tensioni di inizio anno. Giornate migliori in arrivo per il lavoro: ancora attenzione per gli affari legali.

Oroscopo Paolo Fox: Toro recupera in amore

L’Oroscopo di Paolo Fox ci svela chi ha conquistato quattro stelline. Premiati i single del Toro, che recuperano in Amore grazie a Venere che entrerà presto nel segno. Anche se di solito i nati del segno cercano relazioni fisse, adesso sembrano preferire i rapporti più spensierati. Le coppie recuperano ed anche chi si è separato potrà voltare pagina. Qualcuno potrebbe persino trasferirsi. Cautela ancora nelle spese, soprattutto nel fine settimana. La trasformazione sarà notevole, ma alcuni sceglieranno di cambiare casa per ridurre le uscite. In risalita il Cancro, dopo mesi di indecisione. Attenzione a mercoledì, che potrebbe regalare nuove tensioni. Risulterà vincente chi riuscirà a porsi in modo diverso e agire con cautela. Alcune coppie si sciolgono a causa delle turbolenze di inizio maggio. Da venerdì Marte inizierà un transito importante che invita al chiarimento. Aria di scelte nel Lavoro, dove non mancheranno entrate in più a fine mese. Alcune nuove mansioni impegnano di più e forse qualcuno dovrà cominciare da zero. Cielo fortunato per il Sagittario innamorato, grazie a nuovi incontri in arrivo. Il risveglio avverrà sotto molti punti di vista, per questo è meglio non sottovalutare niente. Le coppie più solide continuano ad andare avanti e c’è chi sfrutterà il transito di Giove per fare un figlio. Maggiore serenità. Nel Lavoro si potrà sfruttare una bella situazione, qualche idea vincente nel fine settimana tutta da sfruttare.

Oroscopo: cambiamenti in arrivo per l’Ariete

La classifica di Paolo Fox del suo oroscopo settimanale prevede tre stelline all’Ariete, energico e allo stesso tempo in forte cambiamento. C’è bisogno di maggiore tranquillità, per un periodo che impone riflessione. Il cielo aiuta le coppie in difficoltà, magari per via di piccoli fastidi. Sabato e domenica da sfruttare per discussioni e chiarimenti. Stelle vincenti invece nel Lavoro, che però provocano qualche preoccupazione in più. Mercoledì e giovedì più difficili a causa di Giove. Passionale il Leone, soprattutto sabato e domenica. In alcune situazioni bisognerà armarsi di pazienza e tenersi lontani dagli scontri. Le coppie litigano, ma non troppo. Alcuni pensano a fare un figlio, grazie a Giove in posizione favorevole. Buone proposte in arrivo nel lavoro, da non sottovalutare. La preoccupazione maggiore riguarda però le finanze. I single della Bilancia devono avere pazienza. Buone le nuove conoscenze, che entro fine maggio potrebbero sfociare in opportunità da non lasciarsi sfuggire. Le coppie sono alla ricerca di un equilibrio: si potrà trovare, ma solo se le fondamenta sono ancora solide. Meglio tenere alla larga chi si dimostra ambiguo. Nel lavoro c’è maggiore energia e creatività. Luna nel segno da sfruttare mercoledì.

Oroscopo della settimana: polemiche in arrivo per l’Acquario

Paolo Fox nel suo oroscopo settimanale assegna due stelline per i Gemelli, che si trovano in una fase difficile per quanto riguarda l’Amore. La sfiducia verso i sentimenti non permette di sfruttare la fortuna delle stelle. Mercurio nel segno dalla prossima settimana, con la possibilità di risolvere problemi di coppia. Nel Lavoro le idee non mancano, così come le conferme per chi non ha un lavoro fisso. I single dello Scorpione sono più suscettibili ed il passato potrebbe creare preoccupazioni. Poca emotività per i nuovi incontri. Le coppie sono in tensione per le spese, ma la tranquillità potrebbe essere la chiave per trovare una soluzione oppure per fare un progetto insieme. Nel Lavoro si richiede maggiore concretezza: attenzione alla rabbia ed alle polemiche causate da Marte opposto, dopo mercoledì. I cuori solitari dell’Acquario non si sentono liberi a causa dei troppi pensieri. Settimana sottotono e forse qualche polemica in arrivo. Recuperano invece le coppie, anche se in modo lento per via di discussioni o problemi ancora presenti. Bisogna prendere tempo per evitare di far saltare tutto. Nel Lavoro sarà difficile mantenere il controllo. Qualcuno vorrebbe cambiare e dedicarsi ad altro, altri aspettano una risposta che tarda ancora.



