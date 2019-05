Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 19-24 maggio/ Previsioni segno per segno

Classifica della settimana dell’oroscopo di Paolo Fox 19-24 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox ci regala le nuove previsioni e la classifica della settimana, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle stelle. Dalle pagine di DiPiù TV, l’astrologo ci svela che i Gemelli sono fra i segni ad aver conquistato le cinque stelline. I single possono contare su un’inaspettata passione regalata da Marte, che aiuta a rendere fortunate le nuove storie. Qualcuno però potrebbe avere un partner ambiguo o già impegnato e non essere sereno. Le coppie recuperano dopo un inizio maggio incerto, a causa di spese ed imprevisti. Il cielo diventerà presto più sereno. Nel lavoro in arrivo risposte che si attendono da tempo. Favoriti i cambiamenti. I cuori solitari del Leone possono contare su un Sole che spinge alla rivoluzione. Chi si è stancato del partner troverà modo di chiudere e guardare altrove. Soluzioni possibili per le coppie solide, grazie ad un ritrovato chiarimento. Pensieri per una nuova casa o per i figli. Nel lavoro bisogna non cedere alla rabbia ed analizzare con cautela le trattative. Distrazioni e cielo agitato nel week end. Lo Scorpione è senza peli sulla lingua e potrebbe scegliere di rivelare i propri pensieri a qualcuno che gli ha fatto un torto. Le coppie sono incerte, a causa di un’instabilità che spinge a chiedere delle conferme. Stop nel lavoro, dove i progetti non verranno realizzati in tempo breve. Mercoledì giornata utile per fare proposte. Venere ritorna nel segno del Capricorno, anche se rimarranno alcune incomprensioni da chiarire. Qualcuno potrebbe ricevere una visita dal passato. Luna nel segno mercoledì, giornate migliori nella parte centrale della settimana. Le coppie che hanno alle spalle una crisi sono riuscite a ritrovare un accordo. Si programmano le vacanze estive. Nel lavoro è meglio non perdere tempo con chi è indeciso. Buone occasioni e proposte per una ricostruzione possibile.

Oroscopo Paolo Fox: quali sono i segni in crescita della settimana?

Paolo Fox ci regala il suo oroscopo per una nuova settimana da scoprire. Chi troviamo al secondo posto della classifica settimanale? Grazie a DiPiù Tv, l’astrologo italiano ci svela che l’Ariete è riuscito a conquistare quattro stelline. I single hanno la Luna dalla loro parte da domenica, utile per guardare l’Amore con maggiore fiducia. Martedì vincente grazie al Sole in transito. Chi è in coppia deve passare invece più tempo con la famiglia: con Venere nel segno si avrà il fascino giusto per riconquistare qualcuno oppure per fare nuove esperienze. Nel lavoro le spese sono ancora tante, ma non bisogna gettare la spugna. Ottime le revisioni a tutto tondo. Sottotono l’Acquario, per via di un malumore che è già presente da tempo. Si recupera in ottimismo, anche se le decisioni comportano delle difficoltà. Le coppie che hanno avuto una crisi possono recuperare, grazie al Sole in transito da martedì. Meglio evitare le discussioni. Il cielo sorride a chi nel lavoro deciderà di firmare un accordo. Da valutare progetti a lunga scadenza, magari con l’aiuto di un consiglio utile.

Oroscopo settimanale: buone stelle per la Bilancia

Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo ecco tutti i segni che hanno centrato tre stelline. Fra questi il Toro, che non si trova nel periodo giusto per fare dei tagli in Amore. Qualcuno è polemico, magari nel week end: anche chi ha molta pazienza potrebbe cedere alla rabbia. Tensioni e litigi nella coppia, anche coloro che stanno insieme da molto tempo. Bisogna fare attenzione a non mettere carne sul fuoco per aumentare la fiamma della polemica. Nel lavoro bisogna pensare al risparmio. Da valutare anche le nuove collaborazioni. In crisi anche il Cancro, a causa del passaggio di Marte che provoca rabbia e incomprensioni nei giorni centrali della settimana. Buone novità per i nuovi incontri. Agitate anche le coppie dopo martedì, per un maggio in cui si potranno recuperare le emozioni messe da parte. Il consiglio dell’astrologo è di non tirare troppo la corda. Nel lavoro non mancano le lotte e le fatiche, magari per chi ha appena iniziato un progetto. L’importante è non gettare la spugna. Promettenti le stelle della Bilancia, che potrebbe fare nuove conoscenze interessanti. In generale non bisogna pretendere troppo dalle nuove storie. Le coppie che sono riuscite a superare un inizio anno turbolento, possono ritrovare la serenità. La stanchezza si fa sentire e forse sono ancora da chiudere delle situazioni legali. Nel lavoro c’è aria di stanchezza, per via dei tanti sforzi fatti per ottenere ciò che desideravi. Blocco dei progetti, che non si concluderanno entro i tempi prestabiliti.

Chi ha guadagnato l’ultima posizione nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox?

Paolo Fox svela quali segni hanno ottenuto due stelline nel suo oroscopo settimanale. I single della Vergine possono contare su Venere, ma non è sufficiente per allontanare la paura di vivere ancora dei momenti difficili. Positivi invece i nuovi incontri. Le coppie sono in difficoltà per i progetti da mandare avanti. Il cielo non regala novità: sono possibili invece delle discussioni. Da fare chiarezza anche nel lavoro, bisognerà fare attenzione piuttosto alle spese. I single del Sagittario chiudono le porte all’amore, anche se i nati del segno rimangono ottimisti. Stress per tutta la settimana, forse il consiglio utile spunterà durante un viaggio. Anche per le coppie non ci sono cambiamenti, anche se ci sarà un piccolo vantaggio domenica grazie alla Luna nel segno. Desiderio di cambiamento nel lavoro, alla ricerca di una maggiore sicurezza. Chi aspetta soldi, dovrà attendere ancora. Venere in transito per un Pesci che vuole amare, ma che potrebbe agitarsi dopo martedì. I nati del segno vogliono stabilità, ma non tutte le persone che si hanno vicino sembrano sinceri. Cautela nella giornata di domenica. Le coppie che hanno superato la crisi possono recuperare, ma bisognerà fare il primo passo. Favoriti i trasferimenti per il lavoro, con un cielo che regala intuizioni vincenti. Chi deve ancora risolvere alcune situazioni dovrà procedere con cautela.



© RIPRODUZIONE RISERVATA