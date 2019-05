Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 4-10 maggio 2019/ Previsioni segno per segno

Oroscopo 4-10 maggio 2019: classifica della settimana di Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox è già pronto a rivelarci il cielo che interesserà tutti i segni dello Zodiaco: quali novità dovranno aspettarsi gli appassionati delle stelle? Lo spazio su DiPiù Tv è utile soprattutto per scoprire la nuova classifica: cinque stelline per il Toro, in rapido recupero dopo un inizio anno non proprio sorridente. In Amore potrebbe esserci ancora del rancore, per via di un passato difficile da dimenticare. Un incontro speciale potrebbe però regalare delle sorprese. Coppie in risalita, anche se rabbiose per problemi di lavoro. Si recupera anche nella professione, grazie a nuove società o collaborazioni utili per il futuro. Ancora cauti in amore i nati della Vergine, sempre sognatori. Saturno favorevole e travolgente. Le coppie possono superare la crisi passata e parlare con maggiore chiarezza. In estate o autunno potrebbero verificarsi dei traslochi, forse per i figli. Le stelle promettono un’apertura da non lasciarsi sfuggire. Nel lavoro, i contatti saranno importanti per i liberi professionisti. Proposte a breve termine. I nati del Capricorno possono contare su un nuovo transito di Mercurio, che a partire da questo lunedì regalerà qualche nota positiva. Anche se ci saranno delle novità in Amore, alcuni single storici potrebbero fare fatica a valutare una relazione. Le coppie non devono rivangare il passato, ma dimostrarsi più comprensive. Nel fine settimana sarà possibile risolvere un problema, forse legato ad una spesa. Saturno aiuta nel lavoro, grazie ad una protezione che sarà presente anche nei mesi successivi. Pazienta: i risultati arriveranno.

Analisi segno per segno delle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox

La classifica di Paolo Fox per questa settimana premia gli appassionati degli atri con un nuovo Oroscopo. Su DiPiù Tv, scopriamo che l’Ariete è fra i segni in seconda posizione, con quattro stelline. I nati del segno infatti hanno Venere dalla loro parte già da tempo e questo vuol dire Amore e incontri speciali. Le coppie più solide recuperano l’armonia e chi non ha ancora ufficializzato il rapporto, potrà decidere di farlo adesso. Qualcuno pensa persino a convivenza o nozze. Nel Lavoro vince chi ha talento, ma anche chi si rimbocca le maniche e ritorna in pista. Emozioni in arrivo. I single dei Gemelli possono ancora contare su Venere, che in coppia con la Luna in transito da lunedì offre amore e ritorni di fiamma. Alcuni dovranno fare una scelta riguardo ad un rapporto, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Le coppie sono più tranquille rispetto al passato, anche se alcune scelte dovute al lavoro hanno avuto delle ripercussioni nel rapporto a due. L’attesa premia chi nel lavoro ha deciso di non combattere gli eventi. Ancora un po’ di pazienza per ottenere buone novità. I single del Cancro non devono lasciarsi coinvolgere in relazioni senza futuro. Forse perché qualcuno ha già posato gli occhi con persone sposato o lontane. Non sono esclusi ritorni dal passato. Le coppie sono ancora in crisi, per via di una rabbia recente che potrebbe sfociare in una nuova lite. Cautela con le parole, meglio concentrarsi sui dubbi da risolvere. In recupero il lavoro, dove le capacità non mancano. L’ottimismo è dalla parte dei nati del segno, che in caso di debiti troppo grandi dovranno attendere ancora un po’.

Continua la classifica di Paolo Fox e il suo Oroscopo con i segni a tre stelle. Tre stelline per la Bilancia, che vive qualche tensione in amore e prova una certa malinconia. Colpa di Venere in opposizione: meglio dimenticare chi ti ha fatto del male. Le coppie sono in fase di stallo, anche se qualcuno ha discusso per motivi di denaro o legali. La stanchezza si fa sentire anche nel Lavoro, dove non mancano le polemiche. Lo Scorpione deve tenersi alla lontana dalle discussioni, pesando ogni parola. Cautela con le illusioni e con le persone poco chiare. Anche le coppie non vivono una bella situazione astrologica, a causa di un forte nervosismo. I progetti a due sono fermi ed influenzano la visione già pessimista dei nati del segno. Anche nel Lavoro bisogna agire con prudenza. Mercurio in opposizione non aiuta, meglio rimandare qualsiasi discussione a fine mese. Forte recupero in Amore per il Sagittario, che tuttavia deve pensare ai rapporti spensierati. Le stelle invitano a stare lontani dalle delusioni. Piccola crisi per le coppie, che forse hanno bisogno di un momento di riflessione. Il cielo ritornerà sereno entro breve e per questo non bisogna dare troppo peso a quello che succederà. In stallo invece il Lavoro, con assenza di novità e risposte. Qualcuno è deluso perché aspettava una svolta. Da lunedì i Pesci potranno contare sul transito interessante di Mercurio. Per i single vuol dire anche un ripensamento di ciò che è avvenuto negli ultimi mesi. In generale però si è più ottimisti. Attenzione alle critiche ad inizio settimana. Le coppie si lasciano il passato alle spalle, anche se l’amarezza è ancora presente. Nel week end si recupera. Nel Lavoro c’è un grande bisogno di rinnovamento, ma cautela con le spese di troppo.

A chiudere la classifica dell’oroscopo Paolo Fox sono i segni a due stelle. Due stelline per il Leone, che vive un momento particolare della sua vita. I single non amano perdere tempo e vogliono un rapporto chiaro, che punti al futuro. Meglio agire con calma. Le coppie sono in attesa o forse troppo impegnate sul fronte lavorativo. Le stelle parlano di cambiamento. Tensione anche nel Lavoro, dove qualcuno vorrebbe respirare un’aria diversa. Prudenza per venerdì, per via di discussioni in arrivo. In ultima posizione anche l’Acquario, che vuole vivere delle avventure in Amore. Le storie nate negli ultimi tempi non sono così semplici e qualcuno potrebbe scegliere di rimanere da solo. Con Urano dissonante non può mancare una forte agitazione. Le coppie con solide fondamenta subiscono il vento del momento, per un week end agitato. Da tenere sotto controllo le spese. Aria di cambiamenti nel Lavoro, una rivoluzione che porterà ad una svolta decisiva.



