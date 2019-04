Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 25 aprile 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 25 aprile 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna oggi, 25 aprile 2019, torna con la consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni di LatteMiele. L’Ariete vive un giorno in cui si può sentire sotto pressione per le responsabilità. Per i Gemelli questo è un momento molto particolare in cui si devono vivere diverse situazioni con attenzione. Il Cancro deve cercare di stare attento a delle persone che sembrano remare contro e creare problemi. Per il Leone questo è un mese molto importante e non solo per i sentimenti ma anche per le realtà dal punto di vista del lavoro. L’Acquario vorrebbe cambiare molte cose, ma poi possono arrivare delle situazioni difficili da raggiungere. La Bilancia in amore vive alcune situazioni un po’ delicate e problematiche, ma deve riuscire a trovare la forza per reagire. La Vergine cerca di approfittare di una settimana che può creare delle ottime risposte. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Quello di oggi è un giorno in cui forse ci si può sentire sotto pressione per le proprie responsabilità. I mesi di aprile e maggio sono un periodo in cui si avrà una grande forza. Inoltre sarà possibile vivere delle novità oppure delle situazioni che erano state messe da parte possono ritornare. Toro: entro la fine di maggio si riceverà una risposta importante. Il fine settimana non deve essere incentrato sulle discussioni all’interno della coppia. Quindi se nascono dei conflitti bisogna cercare di risolverli precedentemente. Gemelli: Questo è un momento particolare. Probabilmente si deve utilizzare un esperto oppure qualcuno che abbia una conoscenza più approfondita per ciò che riguarda qualcosa che interessa. Forse ci si deve rivolgere a un avvocato, oppure vi è uno scontro con l’autorità. Cancro: bisogna cercare di rammentare sempre che spesso si apprezza la tensione. Bisogna stare attenti a non farsi del male anche se non lo si desidera. In amore vi sono delle situazioni di indecisione.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Voltiamo pagina e andiamo su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione nell’oroscopo di Paolo Fox. Leone: il segno sta acquisendo delle vittorie. L’unico aspetto che si deve tenere sempre sotto controllo sono i soldi. Bisogna darsi da fare in questo momento nell’ambito sentimentale. Si deve stare attenti a non essere troppo esigenti e quindi quando si sceglie qualcuno che deve stare vicino accetta anche persone diverse. Vergine: È un a giornata abbastanza interessante rispetto al resto della settimana. Questo è il momento di dover rivedere alcune situazioni sentimentali. Bilancia: In questa fase della vita ci si rende conto che le cose sono più complicate. Forse si sono fatte delle spese eccessive, e questo porta a vivere una fase di tensione. Scorpione: Sono delle giornate in cui si deve cercare di comprendere una serie di situazioni. Probabilmente alcuni in questo momento devono risolvere delle situazioni che sono aperte dal 2017 o dal 2018.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora invece dobbiamo parlare di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l‘oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: si vive un periodo molto positivo che spinge a essere molto innovativi e pronti alle nuove realtà. Forse è il momento di iniziare una nuova attività, oppure occupare una posizione lavorativa diversa. In amore questo fine settimana sarà positivo. Capricorno: In amore le situazioni non sono irrecuperabili. Quindi se si sta vivendo una storia in cui può essere stata qualche minaccia dall’esterno allora è il momento di migliorarla. Questo però non porterà niente di positivo se si hanno dei rapporti con Bilancia, Ariete e Cancro, che stanno vivendo dei momenti complicati. È un momento in cui si possono intraprendere cose nuove, ma con una certa prudenza. Acquario: Il periodo non è dei migliori, e si sta vivendo un fase in cui sono molto importanti delle scelte che porteranno a risolvere una serie di conflitti interiori. Pesci: Grazie a questa situazione si potranno anche realizzare i propri obiettivi. Marte è presente nel segno, e questo però può portare a una serie di conflitti con le persone che si amano o con la famiglia. Se si sta trascorrendo troppo tempo a casa, è il momento di uscire.



