Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 8 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi mercoledì 8 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, mercoledì 8 maggio 2019. Il noto astrologo ha raccontato tutto ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele dove tiene la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete ama rischiare in tutto quello che fa, ma nell’amore e nel lavoro forse non è il caso di farlo. Il Toro vive delle giornate davvero molto importanti dal punto di vista degli incontri e può raggiungere dei risultati importanti se vive tutto con la giusta attenzione. I Gemelli devono fare molta attenzione ai soldi, cercando di badare anche alle questioni legali ed evitando di trovarsi a vivere tutto con un po’ di pregressa preoccupazione.Il Cancro vede passare la Luna nel suo segno e questo crea un grande ritorno di forza che potrebbe permettere di raccogliere diverse situazioni verso una crescita da considerarsi in questo periodo davvero importante. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora è il momento di analizzare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l‘oroscopo di Paolo Fox. Il Leone adesso è in piena battaglia e quando combatte per far valere tutte le proprie idee può arrabbiarsi parecchio se qualcuno si mette sul suo cammino. Questo è successo nella settimana corrente e potrebbe accadere persino nel corso della prossima. La Vergine mercoledì e giovedì ha giorni interessanti, ma in generale, tutto il mese di maggio è favorevole con Mercurio attivo e un periodo che regala delle ottime soddisfazioni. C’è chi pensa di trasferirsi, cambiare vita o che vuole ora economizzare qualcosa. Voi economizzate non perché si è avari o tirchi quanto perché si sa che, in vita, può capitare di tutto e vuole sempre essere preparata a qualsiasi tipo di evento. La Bilancia è un po’ a rischio perché si vorrebbe mantenere sotto controllo in questo periodo non si riesce a farlo. Si è idealisti e ci si batte per le proprie idee e questo è un vantaggio ed anche uno svantaggio. Un vantaggio perché si è delle persone splendide. Ma questo può portare un disagio nel momento in cui ognuno fa quello che vuole e quindi ci troviamo in una situazione sociale confusa e chi cerca delle soluzioni in ambito delle proprie esperienze lavorative. Chiederanno un aiuto e altri poi chiederanno di avere giustizia. Altri vorranno giustizia. Lo Scorpione è troppo bravo a fare le cose che gli vengono proposte. Questo è vero soprattutto per i lavoratori dipendenti che vorrebbero cambiare e anche a chi vuole mutare la propria vita ma che di fronte alle richieste di avanzamento si sentono dire no perché ormai si è diventati troppo importanti per ciò che si fa.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario con la Luna che dal pomeriggio non è più in opposizione si ritrova molta energia. Ora però confidate nell’energia degli altri. Il Capricorno ha uno spirito conservatore che è una carta da giocare quando ci sono incertezze. Non tutti ma moltissimi Capricorno infatti dalla fine di aprile si sentono in crisi per amore. Tutti sono un po’ perplessi ed a livello sentimentale hanno dato meno. Ma c’è chi lo è di più perché ha vissuto una crisi. Magari non volontariamente ma a causa di terzi si è dovuto porre dei problemi. Voltare poi pagina in amore sarà una scelta necessaria come nella vita o studiare strategie nuove. L’Acquario va sempre contro corrente, si è bastian contrari che maturano quel sentimento di disagio estendibile al mondo intero. Certo si è molto egocentrici ma in questo periodo si devono stimolare molte aspettative. Parlare è giusto e poi magari si ha anche ragione a dire le cose sotto forma di polemica ma in questo momento è meglio tacere. I Pesci non danno importanza a rimanere abbracciati dalla mattina alla sera ad un partner ma è importante poter contare su qualcuno che vuole bene. La seconda metà del mese di maggio è importante per tutti i sentimenti ma restano sempre delle questioni legali, condominiali, e non per forza collegate alla vita d’appartamento. Forse una risposta non è ancora arrivata ma arriverà. L’unico problema è che non si può ottenere tutto a livello economico, questo è un anno in cui se c’è una novità bisogna viverla per quello che è.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

