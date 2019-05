Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 1 maggio 2019: Leone, Toro, Gemelli, Acquario, Cancro

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 1 Maggio 2019

Lo spazio dell’oroscopo di Paolo Fox torna sull’emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi, mercoledì 1° maggio 2019. Come di consueto è andata in onda la rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete vede nella settimana entrante l’arrivo di un grande riscatto sotto diversi punti di vista. Il Toro cambia idea molto rapidamente, forse a volte un po’ troppo. bisogna affrontare delle difficoltà che arrivano dall’esterno. I Gemelli devono valutare con maggiore attenzione l’amore perché rischia di far soffrire qualcuno. Il Cancro invece ha bisogno di parlare un pochino di più, smettendo di trovarsi ad affrontare delle difficoltà non semplici da gestire. Il Leone ha grande energia e sta trovando la forza per reagire. La Vergine deve recuperare un po’ di tranquillità e ci riuscirà se avrà l’appoggio di persone che lo sostengono. La Bilancia è un po’ sotto pressione, molto stressato non riesce a fare quello che vorrebbe con alcune complicazioni che sembrano quasi impossibili da affrontare. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere invece i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si può ricevere qualche soddisfazione in più. Si ama essere ammirati, qualcuno potrebbe guardare il segno con maggiore interesse. Se non si ha ciò che si desidera, è perché siete troppo esigenti. Vergine: c’è bisogno di recuperare un po’ di tranquillità in questa parte centrale della settimana. Si riesce ad essere tranquilli solo quando si ha un lavoro stabile, oppure quando si è in grado di programmare il futuro. Bilancia: il segno è un po’ sotto pressione in questa parte centrale della settimana. Ci si sente molto stressati, le cose che si fanno sono molto importanti ma e costa parecchia fatica. Scorpione: L’ideale per il segno, durante questo ponte del primo maggio, sarebbe una bella vacanza. Tra mercoledì e domenica c’è qualche possibilità in più, questo è un oroscopo pensieroso per i sentimenti e i rapporti nati da poco.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l‘oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sui segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: la settimana entrante che corrisponde all’inizio del mese di maggio, rappresenta un grande riscatto. Grazie alla grinta si ottengono delle belle soddisfazioni. Toro: cambia idea in maniera repentina in questo periodo. Bisogna affrontare delle complicazioni proveniente dall’esterno, maggio dona una grande possibilità a coloro i quali lavorano a contatto con il pubblico. Gemelli: si deve valutare un’attenzione d’amore. L’amore può essere un simbolo di grande forza, una forza che serve per superare qualche problema personale, fisico o lavorativo. Cancro: c’è bisogno di parlare un pochino di più. C’è un po’ di agitazione nelle giornate comprese tra mercoledì e venerdì, forse non si sopporta più qualcuno o alcune situazione lavorativa pesanti. Serve maggiore diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Passiamo a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sagittario: saranno queste delle giornate molto interessanti, tutto ciò che si fa entro venerdì può avere un grande rilancio. Bisogna trovare la propria iniziativa per fare ciò che desiderate di più! Capricorno: bisogna cercare sempre di riparare e mettere toppe dove non andrebbero messe; si deve piuttosto cancellare e ripartire da zero. Questo porta a rendersi conto nel lavoro, tutti gli sforzi che sono stati fatti per recuperare l’attività non sono andate a buon fine, si potrebbe pensare a dedicarsi ad altro. Acquario: si è parecchio sotto pressione. Si vive una forte tensione, c’è voglia di spezzare catene che si crede di avere a causa di qualcuno. Pesci: questa è una settimana rigenerante, si prospetta un fine settimana di recupero. Se si ha un’attività in proprio, ci sono possibilità di guadagnare qualcosa in più, oppure si farebbe bene a chiedere un aumento.



