Oroscopo Paolo Fox/ Classifica oggi 15 maggio 2019: Toro, Cancro, Leone, Sagittario segni in crescita

Classifica oroscopo Paolo Fox di oggi mercoledì 15 Maggio 2019

Andiamo a vedere i segni a cui Paolo Fox nell’oroscopo a I Fatti Vostri hanno raccolto 4 stelle. Il Toro ha quattro stelle, è una giornate importante ed interessante con grande rilancio che può riguardare anche la vita sentimentale perché da oggi una bella Venere formerà un bellissimo aspetto con Saturno entro la fine del mese. Non si crede ma si verifica perché l’astrologia è una disciplina e non una scienza. Se si vede che qualcuno si avvicina o ci si vuole riavvicinare una persona meglio non esitare. Sono ottime giornate per i rapporti con gli altri. Il Cancro ha quattro stelle, continua un andamento migliore e nelle prossime due settimane potrete risolvere i conflitti avuti di recente. Qui bisogna parlare più che altro di tensione che si è avuta negli ultimi tempi per questioni inerenti la famiglia. Ci sono sempre problemi di famiglia anche se non si ha famiglia. Persino i separati insomma. Si è veramente provati ma non dalla proprie scelte ma da quelle degli altri. Ci si dovrà riorganizzare e aiutare chi ha bisogno di supporto. Il Leone ha quattro stelle, molti saggi in questo periodo e si è anche più forti dell’inizio della settimana. Si è uno dei segni che entro la fine del mese con Acquario, Scorpione e Toro dovrà fare delle scelte quasi epocali. Programmare oppure no un evento lottando perché si ama la lotta e si cercano le tensioni. L’amore è meno interessante. Nei prossimi giorni schivate qualche polemica. Il Sagittario ha quattro stelle, è un momento buono e la domenica sarà molto speciale. Si dovrà organizzare necessariamente qualcosa tra sabato e domenica. Se è tornato poi l’amore e ultimamente ci si è sentiti più vicini a una persona si sta liberando il Sagittario che c’è dentro perché non c’è nulla di peggio per un Sagittario che vivere senza libertà.

Paolo Fox ha assegnato tre stelle. I Gemelli, questa è una settimana che per molti è partita con una grande confusione mentale che non dipende da sé stessi. Qui è sempre molto difficile trovare il bandolo della matassa. Certo la maggior parte dei Gemelli sarà d’accordo nel dire che non tutto fila liscio come l’olio e si sa come mettere a posto tante cose. Questo è un anno di rinunce e piccole privazioni. Non si rinuncia però all’amore e si avvicina un giugno molto importante in cui forse proprio l’amore può consolare. Anche a quelli bravi che hanno affari ottimi sarà capitato qualche impiccio per cui ci si è dovuti consultare con qualche esperto o con qualcuno che sa un po’ più. Dopo un inizio settimana nervoso si andrà incontro comunque a un fine settimana più tranquillo.

La Bilancia ha tre stelle, ma non è afflitta però come all’inizio del mese scorso e a maggio. Assisteremo a un cambiamento che riguarda Venere e in qualche modo ci sarà la possibilità entro fine mese di riconciliarsi con una persona o ricevere notizie dal 21 che riguardano il lavoro. Si mettono a posto alcune cose ma che fatica e quanto si è bravi nel mantenere ogni cosa sotto controllo. Chi strilla e chi si fa sentire purtroppo nella vita viene di certo ascoltato di più. Si è quelli delle mediazioni, si è quelli che dicono intanto facciamo questo e dimostriamo poi di essere bravi. Questo vale anche per i sentimenti, è probabile che ci siano state delle tensioni negli ultimi 10 giorni. Il consiglio è di fare delle buone scelte in amore nella seconda parte di maggio e di farsi sentire se per caso qualcosa non è stato detto e si sono tenute dentro troppe tensioni.

L’Acquario ha tre stelle, se si conosce una persona Vergine per vari motivi ora è arrivato il momento della resa dei conti. Acquario, Leone e Scorpione in qualche modo nelle prossime settimane devono affrontare delle decisioni importanti. L’unica cosa che si consiglia è di passare all’azione, perché l’Acquario è un segno che anche per confrontarsi divulga le proprie insoddisfazioni e parla. Ma l’azione? Non è che non si è pronti a agire ma si ama il confronto. Un Acquario che va al cinema e vede un bel film appena può divulga a qualcuno affinché anche altri condividano la sua esperienza. Ora è necessario parlare meno e agire. Non si deve pensare che ci siano complotti, ora c’è solo un grande momento da affrontare. Alcune collaborazioni nelle prossime settimane subiranno delle trasformazioni soprattutto per i lavoratori autonomi ma questo vale anche per gli ultimi due mesi. Quello che avete fatto per anni non lo farete più. Questo è un anno di grandi cambiamenti. Se si è in pensione si potrebbe cambiare vita e fare una cosa che piace di più.

Voltiamo pagina e analizziamo i segni a due stelle sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete oggi ha due stelle perché lo sà che nella vita bisogna lottare perché questa è una condizione esistenziale. Però ci sono giornate in cui si lotta di più e si è sempre a caccia di un risultato nuovo. Molti Ariete dall’anno scorso stanno cercando di risolvere qualche problema e tornare in pista. Sarà poi che la giornata non è il massimo neppure dal punto di vista climatico. In generale si è un po’ fuori stagione perché l’Ariete ama il caldo. È probabile, però, che in questa giornata e in questa situazione astrologica porta un po’ di confusione, oggi poi si potrà sentire l’Ariete parlare chiaro ed a vivavoce o voce alta perché si ha bisogno di chiarire varie cose. Non è che si è preoccupati di certe situazioni ma bisogna capire che cosa si sta vivendo. A volte pur di tornare in scena e fare cose che interessano voi si è pronti a ripartire da zero, ma dopo un po’ che lavorate e portate avanti un dato progetto si ha bisogno di un riconoscimento. Quelli che non hanno avuto però un riconoscimento o se lo hanno avuto è parziale ora come ora vogliono avere un certo standard qualitativo. Si sta lottando per mantenere in piedi quello che si è fatto e tutto questo comporta uno stress che oggi si farà sentire. Soprattutto in amore si raccomanda di non scaricare tensioni, l’amore in queste ultime due settimane dovrebbe essere stato un po’ più vivace e bisogna, anche qui, capire cos’è accaduto perché a volte l’amore diventa vivace quando si ha una persona che stimola la curiosità e il sistema nervoso. Attenzione a trovare delle persone che siano giuste e di riferimento, non si sogna ad occhi aperti anche se è bello farlo. In amore questo può costare caro.

Lo Scorpione ha due stelle, oggi è la giornata dei lamenti, e poi c’è da dire che lo Scorpione sbraita perché il lamento è proprio tutto ciò con cui si affliggono le persone nel corso di tutti i giorni. Ci sono dei giorni in cui si hanno due modalità per fargli capire che le cose non funzionano, o si sta zitti o si lanciano le cose e si fa un po’ di rumore. Quando si cerca di mettere una giacca sulla stampella poi ricade allora potrebbe fare una brutta fine. Attenzione con gli oggetti e ancora di più con le persone e soprattutto perché si è un po’ nervosetti. Se si va a vedere ciò che ho scritto è probabile che verifichiate la situazione che era stata anticipata. Questa seconda parte di maggio è un po’ conflittuale, perché si devono fare delle scelte e non si è pronti a farle oppure perché c’è proprio una sospensione. C’è una situazione di lieve ansia e lo Scorpione che è un segno d’acqua fa riemergere tutte quelle condizioni negative non portate a termine che hanno condizionato il passato. Nelle prossime settimane ci si fermerà un pochino in attesa di eventi. Forse nelle prossime settimane ci sarà una sorta di pausa di riflessione. Il consiglio delle stelle è quello di aspettare giugno perché in questi giorni se ci si arrabbia o in altri casi si parla con persone che magari accolgono le proposte a parole ma non concludono nulla. La seconda parte di maggio non va, se poi so ja un amore che non va attenzione. Nei rapporti in genere c’è una situazione difficile.

Oroscopo salute, lavoro e amore: quali sono i segni al top e quali in difficoltà?

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con uno studio sulla salute e lo stato fisico. Per il Cancro la seconda parte di maggio porterà una maggiore serenità. Probabilmente potrebbero arrivare dei giovamenti anche dal punto di vista fisico. Il Leone è molto agitato, serve un po’ di rabbia per raggiungere i propri scopi. Non sempre si riesce ad arrivare alle situazioni che meritano soddisfazione. Per la Vergine questo periodo c’è una vera e propria marcia in più, il fine settimana sarà interessante. L’Ariete sta dimostrando quanto vale, seppur con qualche fatica. Tutto è molto promettente ma niente è certo, la cosa intriga e stressa allo stesso tempo. Il Toro si sta abituando ad una nuova fase della sua vita che porta lontano. Grande fatica ma anche grande successo.

Andiamo ad analizzare il campo di lavoro per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli stanno vivendo un momento particolare, se non ha avuto una storia lavorativa facile è inevitabile essere sotto pressione. Spesso si forza la mano, c’è bisogno di un esperto legale che aiuti. La Bilancia se ha dato poco spazio all’amore forse se ne è pentiti, si è molto più presi dal lavoro perché si hanno dei progetti e si sente la necessità di mostrare quanto si vale. Per i Pesci in questo periodo il lavoro va a rilento, bisogna accettare quello che c’è piuttosto di innovare. Il Leone deve assolutamente dare un occhio alle finanze, mettendo le cose in chiaro. L’Acquario ha voglia di un cambiamento, una rivoluzione, ed è proprio questo il periodo in cui si mostra il lato più vigoroso di sé stessi.

Voltiamo pagina e soffermiamoci ora sull’amore, sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox. La Vergine si trova in una fase di recupero. Forse è il caso di cercare di essere più tranquilli nella gestione delle emozioni, ma sicuramente si è pronti a crescere sotto diversi punti di vista. Nel campo sentimentale si possono ottenere delle situazioni interessanti. Per i Gemelli questo è un periodo interessante per i sentimenti. Bisogna osservare con attenzione come si muovono le stelle che possono regalare delle emozioni importanti. Attenzione dunque agli incontri. Il Toro deve tenere in alta considerazione l’amore, fin troppo spesso infatti si è deciso di lasciarlo in secondo piano per favorire magari il campo professionale. Per il Cancro è un periodo pesante per l’amore, si deve fare attenzione a rischiare che qualcosa possa andare male. Quelle dello Scorpione sono stelle complicate per i sentimenti.

Paolo Fox: Scopri l'oroscopo di oggi mercoledì 15 maggio 2019

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox

Paolo Fox, il punto sull'oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

