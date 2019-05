Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 17 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Toro

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi venerdì 17 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2019. Il noto astrologo ha parlato sulle frequenze di LatteMiele, dove ogni giorno tiene la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Il Sagittario riceve dei premi in questa giornata che potrebbe portarlo a vivere alcune emozioni decisamente interessanti. Il weekend sarà importante dal punto di vista degli incontri per i nati sotto il segno del Capricorno. Questi potrebbero essere molto presto in grado di ricucire un brutto strappo. L’Acquario vive il fine settimana con forte rigore, ma deve analizzare tutto con grande attenzione. I Pesci sono scontenti dal punto di vista sentimentale e devono essere presto in grado di porre rimedio a una situazione che potrebbe portare a piangere lacrime amare. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Infine soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sempre seguendo le indicazioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Leone: il segno ha alzato la voce, adesso vuole avere ragione e far capire quanto vale. In questo periodo è difficile non perdere le staffe, soprattutto in amore (soprattutto se si vive una relazione difficile). Vergine: si è un segno passionale, molto determinato ma si ha comunque paura di ciò che non è ponderabile. Questo maggio è importante per agire. Bilancia: il segno ha iniziato male il mese ma adesso è in forte recupero. Occhio ai legami con gli altri segni, c’è sempre qualche tensione da risolvere. Ci si sta rendendo conto che alcuni ritardi vanno colmati. Scorpione: ora c’è la Luna nel segno, è un elemento di grande intuizione. Le coppie durature sono un po’ annoiate, ma bisogna parlare e affrontare subito argomenti spinosi.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a vedere nel dettaglio i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: è una settimana che premia, domenica sarà una giornata di riferimento per i sentimenti. Capricorno: Bisogna liberare il proprio animo, non si ama trascinare a lungo il dolore. Dopo un periodo di silenzio si dimentica tutto. Si ha la capacità di dimenticare ciò che non funziona, ma di ricordare ciò che potrebbe essere utile. Acquario: in questo weekend si vive tutto con forte rigore, ma adesso è necessario vivere le cose con un certo rigore. In questo periodo è meglio tenere le cose per sé stessi. Pesci: se il segno è scontento per un amore, bisogna ricucire uno strappo. Per non creare problemi spesso si accumula, occorrerebbe parlare sempre.Un’argomentazione per volta, perché si rischia di non essere compresi.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro voltiamo pagina e analizziamo questi segni nell’oroscopo di Paolo Fox. Ariete: il fine settimana raccomanda di vivere l’amore con più intensità, è stato perso del tempo. Si è stati molto distratti, c’è bisogno di una spalla a cui appoggiarsi. Nonostante la forza, il segno è decisamente umano. Toro: Domenica si recupera grazie a Venere e Saturno in ottimo aspetto, è un periodo di gratifiche che sono state fatte molto ultimamente. Gemelli: Dal punto di vista legale in autunno il segno sarà avvantaggiato, in questo periodo si potrebbe vincere una piccola sfida. Non è un anno di vittoria ma si cercherà di mantenere ciò che si vuole portare avanti. Cancro: si è iniziato il mese con qualche problema, ma la situazione sta migliorando.



