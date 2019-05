Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 18 maggio 2019: previsioni

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi sabato 18 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna come sempre su LatteMiele anche per la giornata di oggi, sabato 18 maggio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete si rende conto che nelle prossime ore sarà necessario un cambiamento in alcuni progetti che non stanno andando come ci si sarebbe aspettati. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore attenzione. Il Toro si ritroverà ad affrontare delle discussioni che potrebbero essere più o meno forti da superare. Questo momento è complesso sotto diversi punti di vista se non ci si applica. Presto potrebbero arrivare delle proposte. I Pesci si ritrovano a vivere delle rimostranze non semplici da gestire, soprattutto se si ci sente ancora legati a qualcosa del passato. Forse è il caso di concentrarsi e di non sprecare quelle energie che potrebbero essere molto importanti in vista del futuro. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Iniziamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete in questi giorni sta notando che alcuni progetti hanno bisogno di una piccola revisione oppure c’è stato un calo per alcuni risultati. Per fortuna si può contare su alcune protezioni sul lavoro, sempre qualche ostacolo in più resta ma si è forti e si può tentare di superarli. Bisogna considerare sempre che questo è un periodo di occasioni part-time. Il Toro se ha piccole o grandi discussioni o perplessità meglio rimandare tutti i confronti a domenica perché queste sono le giornate in cui ci si potrebbe sentire un po’ più stanchi. Il Toro è veramente infaticabile e in questo periodo lo si è un po’ di più ma anche questi sono fatti di carne e ossa, è normale che ci siano anche dei momenti di tensione. I Gemelli questo weekend devono dosare la parola, questa settimana è partita proprio male, c’erano tanti conflitti. Non possiamo dire che ci siano dei problemi esistenziali o irrisolvibili ma non tutto è andato liscio come l’anno scorso. Il Cancro che deve affrontare degli esami è nervoso e, in generale, nel lavoro si ha un rallentamento. Questo è un bell’oroscopo per chi vuole fare un incontro speciale però non fate confusione perché capita spesso agli uomini, soprattutto dopo un po’ che sono legati o sposati di guardarsi attorno.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione voltiamo pagina nell’analisi dell’oroscopo Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone ha un Giove che salva tutti, perché no, ma queste due settimane sono di lotta. Insomma è come se si stesse in un ambiente in cui o tutti sono contro oppure non collaborano. La Vergine è molto motivata, questo è importante e quando un Vergine ha dei buoni progetti in mente nessuno ferma. Bisogna lasciarsi andare, l’amore è importante, si può dire di si o di no. La Bilancia sta pensando che tutto sommato chi fa da sé fa per tre. Soltanto che a furia di caricarsi problemi e responsabilità degli altri la Bilancia ora si sente un po’ tormentata, un po’ perché spesso dite sempre “ci penso io”, un po’ perché si è molto generosi e un po’ perché è anche un modo di ripagare gli altri della loro attenzione. Lo Scorpione ha un carattere particolare, qualcuno dice che sia spigoloso, c’è chi dice che se una cosa non va bene si parla ma tornare sui propri passi per questo segno è difficile. Quindi chiedere scusa lo è ancora di più, poi siccome questo è anche un momento di tensioni e opposizioni planetarie se si vede che un certo progetto non decolla o se non ci sono tutte le risposte bisogna aspettare a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario è una persona molto capace e intrigante, coinvolge con allegria e conoscenza. Non si chiede l’età di un Sagittario, non si ha età, a 80 anni infatti ne dimostra 20 di testa ma a volte anche fisicamente si è tipi che in tarda età sono vivaci. Ora il Sagittario si deve trovare a fare due conti. Il segno che a queste domande risponde con pochi amici, poche esperienze e pochi viaggi forse deve riconoscere che deve commettere un errore. Ora è tempo di esplorare qualcosa di più. Il Capricorno ha un fine settimana interessante e la seconda parte di maggio porta forza dopo una crisi iniziale. Toccando il fondo non si può che risalire e, allora, se già da fine aprile state vivendo una forte crisi si può recuperare. Anche un amore se non è stato proprio vissuto male, ora renderà possibile il poter risalire la china. L’Acquario si trova a vivere una situazione di disagio, nervosismo e indecisione che può essere anche provata a livello fisico. In questo periodo troveremo tutti gli Acquario più sbandati ed esausti e questo si vede anche dall’aspetto esteriore. I Pesci hanno rimostranze da fare in amore ma devono andare avanti specie se sono ancora legati a un’emozione del passato. Quando si vivono attacchi di malinconia si resta in sospeso e si perde il contatto con il mondo. Non è un caso vedere qualche persona dei Pesci che cammina pensando ad altro e vaga nei suoi ragionamenti.



