Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 2 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Toro, Scorpione

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 2 maggio 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna sull’emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi giovedì 2 maggio 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno seguendo la consueta rubrica Latte e Stelle. Il Leone ha la fortuna di avere dalla sua parte il partner, che regala un grande sostegno e la voglia di andare avanti. La Bilancia può vivere delle pesanti discussioni, col rischio di ritrovarsi ad affrontare delle cose con personalità e un po’ di preoccupazione. Per lo Scorpione arriverà un weekend molto importante quando ci si spenderà nell’analisi di sé stessi. Si farà un punto della situazione per arrivare a dei risultati importanti. Il Cancro è sotto pressione e non riesce ad avere tranquillità, con sulle spalle il peso di chi crea problemi e difficoltà nella gestione delle emozioni. Il Toro deve stare attento a porsi degli obiettivi per arrivare lontano, dove aspetta quello che può essere un risultato importante. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina andando a leggere le ultime su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro in merito all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Ariete: in questi giorni c’è una persona che apprezza e che prova affetto nei confronti e che proteggerà nelle proprie scelte e che probabilmente sarà presente nella vostra vita fino alla fine dell’anno. Toro: Maggio sarà un mese positivo soprattutto dal punto di vista lavorativo e in particolare per quelle persone che hanno il coraggio di fare qualcosa di più. La causa è spesso la paura di allontanarsi dalla realtà quotidiana, oppure perché spesso non si è contenti di quello che si ha. Gemelli: Questa è un giornata che si prospetta molto positiva. Anche il fine settimana sarà molto particolare. Le cose stanno cambiando negli ultimi mesi. Questi momenti sono molto significativi se si voglia affrontare una persona che si reputa essere la causa dei propri problemi. Cancro: Alcuni risentono di una certa pressione sia dal punto di vista sentimentale che in quello lavorativa. Sabato e domenica saranno delle giornate in cui le cose cambiano in maniera positiva.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Giovedì e venerdì sono due giornate positive che possono utilizzare al fine di cercare qualcosa di importante dentro. È una fase di rinascita, dato che i creativi, coloro che hanno un progetto, oppure che vogliono cambiare qualcosa nella loro vita sono molto favoriti. Capricorno: Quando non ci si sente soddisfatti del mondo che circonda spesso ci si chiude, allontanandosi dalla realtà e dalle persone. Il limitarsi ad analizzare sé stessi non è però una forma di rassegnazione. Acquario: Queste sono giornate interessanti, però sabato e domenica saranno più limitate. In questo momento si deve guardare intorno e valutare l’importanza delle persone che circondano. Questo vale sia per l’amore ma anche per il lavoro. Si deve cercare di portare avanti solo le cose che interessano di più. Pesci: c’è bisogno di un po’ di tranquillità sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Bisogna cercare di limitare le spese che si effettuano.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Analizziamo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Leone: il segno ha la fortuna di essere sostenuto dal proprio partner e quindi potete valutare di poter crescere dal punto di vista sentimentale. Se invece si è soli, con il cielo che illumina, è il momento di farsi avanti e di cercare nuove prospettive sentimentali. Vergine: si è sempre dei soggetti attenti ad esprimere i propri sentimenti e le emozioni. Le conoscenze saranno positive e anche l’amore in questi giorni è molto favorevole. Bilancia: In questo momento si appare ribelli, e ci si sente forse un po’ stanchi e insoddisfatti e anche con qualche problema fisico come potrebbe essere alla schiena o alle gambe. Come sempre però non si dimostra mai agli altri le proprie difficoltà. Scorpione: L’inizio della settimana non è stato dei migliori con un po’ di confusione. In questi giorni sarebbe meglio quindi agire con una certa tranquillità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA