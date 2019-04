Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 22 aprile 2019: Leone, Gemelli, Ariete, Cancro, Toro, Pesci

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 22 aprile 2019

L'oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, 22 aprile 2019, nel giorno di Pasquetta. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze dell'emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. L'Ariete vive giornate importanti che possono portare a dei risultati. Questo è un momento di forza molto importante con il periodo tra la fine del mese e l'inizio di maggio che sarà molto piacevole. Il Toro è in un momento interessante che può portare a delle risposte non da poco, attenzione però a non sfruttare questa Luna favorevole. I Gemelli sono offuscati da troppe preoccupazioni e non riesco per questo ad essere lucidi come dovrebbero. Il Cancro si trova a vivere una giornata molto particolare. Forse c'è qualche fastidio che porta a delle incertezze, ma con un po' di determinazione si può arrivare a conquistare quello che si cerca da diverso tempo. Il Leone è pieno di impegni in questi giorni, forse per questo la cosa più saggia rimane quella di concentrarsi nel calcolare quali possono essere le cose più interessanti da fare e magari imporsi delle gerarchie. Chi agisce senza piani potrebbe trovarsi a dover poi rinunciare a qualcosa di importante per mancanza di tempo.

Oroscopo del giorno Gemelli, Ariete e Toro

Ariete: sono giornate molto importanti, è un momento di forza. Il periodo che intercorre tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio sarà piacevole, tuttavia le cose non pioveranno dal cielo. Chi ha un’attività in proprio, dopo un periodo di silenzio può affrontare qualcosa in più. Per quanto riguarda la vita sentimentale occorre recuperare un legame. Bisogna essere più propositivi. Toro: si avvicina un momento interessante intorno a mercoledì, la Luna è favorevole. Ci saranno situazioni molto importanti verso la fine dell’anno, si deve sfruttare la propria posizione attuale favorevole. C’è la possibilità di guadagnare di più in termini di prestigio, si spera anche di soldi. Gemelli: inizio di settimana un po’ offuscato, a causa di pensieri non molto limpidi. Qualcuno cerca di bloccare le iniziative e ciò causa molta rabbia. L’ultima parte dell’anno è importante per chi ha un progetto in vista, ma in questi giorni si prova molta fatica. Bisogna cercare di essere cauti, evitare tensioni. Si deve vivere la propria situazione astrologica con la dovuta serenità.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Cancro: giornata particolare, infastidita da qualcosa ma forse c’è il semplice bisogno di dedicare del tempo a sé stessi. Bisogna rilassarsi e stare a contatto con la natura. In amore qualcuno tira un po’ troppo la corda. Leone: si deve mettere il massimo delle energie in tutto; la prossima sarà una settimana ricca di impegni, si dovrà dedicare gran parte delle forze a tutto ciò (si spera anche in amore). Dipende dalla voglia: le stelle sono buone, ma si deve capire quali siano le vie da percorrere. Certe volte sarebbe opportuno seguire anche il consiglio degli altri per non sbagliare. In questo momento potreste vincere una piccola sfida. Se si è single si potrebbe già avere una piccola fiamma nel cuore oppure è arrivato il momento di cercarla. Vergine: si apre questa settimana in maniera pensierosa. Non ci si deve però chiudere troppo a riccio, si è spesso afflitti. C’è bisogno sempre di fare qualcosa, non si rallenta mai. Bisogna pensare sempre al lavoro, e spesso si rinuncia allo svago. Ciò dipende anche da chi è intorno, dagli stimoli che stanno attorno.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

Bilancia: situazione astrologica interessante, si è molto forti. Qualche piccolo problema in amore, la propria forza si evince nei sentimenti. Se si sta vivendo una storia importante, siete arrivati al punto di chiarire la propria posizione sul futuro. Si è sempre pronti a comandare. Qualcuno potrebbe riprendere un progetto abbandonato diverso tempo fa. Scorpione: aspetta una bella giornata domani. Si dovrebbero eliminare vecchie tensioni. Si perde spesso tempo a rimuginare su avvenimenti passati: si deve sapere che contano solo il presente e il futuro. Nel lavoro ci si deve dare da fare, per dare una svolta. In amore le storie nate negli ultimi tempi hanno perso interesse, ma non vanno cestinate, serve pazienza. Sagittario: giornata molto intrigante. Si deve però programmare al meglio, a maggior ragione se si è in vacanza. Si tratta di un periodo favorevole per i progetti, che possono finalmente prendere quota. I primi due mesi sono state di training, di gavetta, si ha modo di recuperare e si può riscontrare il successo. Periodo buono per le novità.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: la giornata sarà discreta. Occhio alle polemiche in famiglia, e anche nelle relazioni. Si deve cercare di essere sereni e di evitare, se possibile, le lunghe code nel traffico e la confusione. Acquario: giornata tranquilla, si prova un grande desiderio di innovazione che prenderà presto quota, si potrebbe anche pensare ad un cambiamento. Si deve discuterne, ma sarà attuabile a partire dalla seconda metà di maggio. La settimana è guidata da Venere, giornate ottime per i progetti amorosi. Pesci: questa giornata confonde un pochino. Si deve ricordare che il segno ondeggia tra razionalità e fantasia; occhio alle distrazioni, non bisogna perdersi troppo nei suoi pensieri. In amore ci vorrebbe più complicità. Si pretendono giustamente le attenzioni, ma ultimamente si è sentito il vuoto attorno. Le giornate di mercoledì e giovedì sono favorevoli per nuovi progetti lavorativi e/o sentimentali.



