Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 23 aprile 2019: Capricorno, Acquario, Toro, Ariete e Pesci

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 23 aprile 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, 23 aprile 2019. Il noto astrologo ha parlato ancora una volta ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete è in un momento di impegno massimo anche nelle cose magari a termine e che sono un po’ precarie. Il Toro vive invece di grande forza con mercoledì e giovedì che saranno giornate interessanti sotto diversi punti di vista. Il Sagittario si deve lasciare andare a grandi emozioni, troppo spesso si è frenato da solo con preoccupazioni che si sono rivelate non così pressanti. I Gemelli vedono i loro progetti come precari e cercano stabilità, senza però riuscire a dare seguito alle loro idee. Questo rende molto sensibili a diverse dinamiche. Forse è il caso di prendere delle decisioni e si deve fare molto in fretta per non perdere altro tempo. Chi è fermo nei suoi giudizi può andare molto lontano. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: in amore i ripensamenti sono la cosa più fastidiosa per il segno che vorrebbe avere tutto sotto controllo. E’ normale in questo periodo cercare delle soluzioni, ma anche parlare con persone che non ne hanno date. Si è stati vittime di qualche incertezza. Acquario: Si potrebbe notare che tutto cambia anche in amore, con riferimenti che variano. Anche se si hanno persone attorno queste sono disponibili in altre circostanze. Tra venerdì e domenica ci saranno buone risorse per le nuove relazioni. Pesci: Le cose che si vedono in modo non molto semplice, cambieranno presto. L’amore può tornare interessante anche se in questi giorni è un po’ nella norma. Le storie nate ad aprile rinasceranno. Dal punto di vista finanziario non si può ottenere ora di più.

Cancro, Leone e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Cancro: la vita si carica di tensioni e queste giornate iniziali della settimana sono di disagio. Attenzione agli amori impossibili e alle cose che hanno creato problemi, possono riemergere. Bisogna recuperare soldi per superare un ostacolo. Questi giorni vanno vissuti con molta tranquillità, ma qualcuno non è d’accordo e fa sempre agitare. Leone: si parla finalmente di risultati. Si è chiamati all’azione. L’astrologia non dice avrai successo, ma avrai l’occasione per averlo e il successo te lo devi meritare. Se non si è pronti e preparati anche se arriva l’occasione giusta non si supera l’esame. Di solito però si è sempre molto preparati perché di solito c’è una competizione innata nel dna e lo porta ad essere sempre migliore degli altri. Chi inizia progetti o battaglie possono avere delle ottime situazioni. Battaglie intense anche in amore. Vergine: quando si è tesi e nervosi si rischia sempre di stare male anche a livello fisico. Bisogna fare attenzione ai problemi che possono nascere quando si è arrabbiati. Attenzione ai fastidi all’addome. Molti sono i dubbi per l’attività e per i programmi dell’estate. Alcuni non vogliono strafare e decideranno di prendersi qualche giorno di relax.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Scorpione, Bilancia, Sagittario

Bilancia: A volte si è sentito il partner lontano e distaccato, non c’è nulla di peggio che sentirsi soli per un Bilancia. Non perché si ama di essere circondati, ma perché ama avere un feeling di coppia giusto e un’affinità con le persone che stima. Questo è il segno dell’accordo, contratto e matrimonio. Si devono risolvere dei problemi di soldi, ma anche fisici. Fastidi alle articolazioni. Momento buono per l’apprendistato. Scorpione: si passano intere giornate nel cercare di capire cosa è più giusto fare. In altri momenti si dedica il segno alla superficialità e passa da un estremo all’altro. A volte non si interessa a quanto accade, a volte invece è fatalista. Si sottopone a una critica che oppone alla vita. Sagittario: il segno si può lasciare andare a una grande emozione, fra l’altro questo è un momento importante per le relazioni sociali in attesa di novità e cambiamenti che riguardano il lavoro. Qualcosa potrebbe essere già stata proposta. Anche se ci saranno cambiamenti di ruolo o di squadra si vince.

Oroscopo del giorno Gemelli, Ariete e Toro

Ariete: questo è un momento in cui ci si deve impegnare al massimo, anche se si tratta di lavori part-time, situazioni a termine, non ci si deve dare per vinti. Questo è un anno che porta ad occasioni lampo anche perché ci sono delle situazioni che portano a ottime risposte. Toro: momento di forza, mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori in una settimana in cui si risveglia la forza di stare in mezzo agli altri. Ci sono presupposti diversi. Il Toro conservatore, geloso delle sue cose, attento al passato vorrebbe cedere tutto per ripartire, rinascere. Gemelli: i progetti che nascono ora devono essere considerati come precari o modificabili. Le cose fatte di recente anche se sono state fatte bene hanno bisogno di una spinta in più. Questo potrebbe portare ad arrabbiarsi perché si è fatto tanto e nessuno regala valutazioni adatte. Non si viene promossi adeguatamente.



