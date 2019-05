Oroscopo Paolo Fox oggi 23 Maggio 2019/ Previsioni: quali sono i segni in difficoltà?

Oroscopo di oggi giovedì 23 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 23 maggio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete viene messo alla prova in un momento in cui non si riesce a sentire come vorrebbe. Forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere evitando di ritrovarsi a vivere delle situazioni complicate. Il Toro ha grande voglia di rivoluzionare la sua vita e di provare a raggiungere i risultati che sono alla sua porta. Il Capricorno deve andare avanti dopo un momento difficile. Di sicuro è in grado di farlo, ma deve credere in sé stesso e deve dimostrare grande personalità. Il Toro ha qualcosa che cambia sotto gli occhi e si dovrebbe rendere presto contro che qualche piccola polemica potrebbe creare anche dei problemi. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Vediamo cosa ci racconta Paolo Fox nel suo oroscopo per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: ogni giorno si è messi alla prova e si deve sempre dimostrare quanto si vale. Si è perfettamente all’altezza di fare tutto, ma si dovrà ripartire da zero. Toro: c’è una grande voglia di rivoluzionare la propria vita. Tutto ciò è dovuto o agli imprevisti che forzano a cambiare vita, oppure si sente quel coraggio dentro che sprona. Non cambia nulla a meno che non ci sia la necessità, alternate periodi di grande forza a periodi di forte stress. Gemelli: si vogliono risolvere dei contenziosi, capita spesso di consultare qualche specialista. Per quanto riguarda le cause è tutto avvolto nella nebbia, bisogna guardarsi intorno. Cancro: non si deve esagerare nelle critiche. Se c’è un segno contrario bisogna parlare solo se necessario. Tutte le cose successe dall’anno scorso sono andate un po’ al rallentatore.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad approfondire i seguenti segni: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Leone: si sempre molto esigenti nei propri confronti e in quelli degli altri. Non ci si accontenta di una persona qualunque al proprio fianco, si vuole il meglio al fianco, una persona che valga. Vergine: la settimana è un po’ particolare, dalla scorsa settimana ci sono state tensioni anche per piccole questioni. Il peggio è passato, si dovrà affrontare un cambiamento di rotta. Bilancia: sono giornate un po’ fiacche. Si era molto combattivi, ma adesso si è fatalisti. Non si può ne ci si vuole arrabbiare per situazioni che non si possono smuovere come si vorrebbe. Si tratta di un giovedì vissuto con molta attenzione. Scorpione: c’è bisogno di vivere i sentimenti in maniera passionale. Se si fanno paragoni con il passato si rischia di sbagliare, c’è sempre qualche piccola agitazione addosso.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Andiamo ad analizzare da vicino Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Sagittario: è un anno che libera da molte tensioni negative , è difficile che un Sagittario non faccia delle cose importanti, si recupererà tutto. Capricorno: c’è la capacità di ammettere errori del passato, a maggior ragione se c’è stata qualche rottura. C’è la volontà di emergere, c’è un appuntamento con il destino verso la fine dell’anno. Acquario: si deve stare attenti a ciò che non è regolare, c’è molta voglia di trasgredire. Si vorrebbe evadere, ma dal punto di vista finanziario non c’è molta libertà, si rischia di stare male. Pesci: Occhio in amore, per colpa di un atteggiamento sbagliato di un’altra persona qualcosa non va. Ci sono state delle ombre nei mesi di dicembre e gennaio, le coppie in crisi hanno dimostrato che le cose non andavano, domenica ci saranno opportunità di chiarimento.



