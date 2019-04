Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 24 aprile 2019, previsioni: Acquario, Pesci, Vergine, Toro

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 24 aprile 2019

Andiamo a vedere l’oroscopo di Paolo Fox con l’approfondimento su LatteMiele per la giornata di oggi 24 aprile 2019. Ariete: la parte centrale della settimana è più faticosa dei primi due giorni, ci sarà un evento in arrivo ed è richiesta la tua energia. Si gioca in questi giorni, si dovrà dare delle risposte e il segno sarà più elettrico. Piacciono le relazioni in cui non c’è niente di scontato, ma si potrebbe essere sotto pressione. Toro: si vivono giornate più interessanti, il Sole è in passaggio nel segno ed Urano è in contatto con Saturno, sarà questa una settimana piacevole. Si tratta di un periodo di ricostruzione, anche se si crede che prima le cose andassero meglio. C’è il bisogno di essere una nuova persona. Gemelli: si è alla ricerca di una certa serenità, L’inizio della settimana non è stato super. Dai primi giorni dell’anno si cerca di mettere a posto le cose, soprattutto le questioni burocratiche e legali. I problemi della vita sono sempre lì ad attendere, ma si è decisamente forti. Un valido aiuto può arrivare dall’amore. Si devono aprire le porte al destino.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Capricorno, Leone, Sagittario

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Capricorno, Leone e Sagittario. Capricorno: Nonostante la Luna nel segno, si è decisamente sotto tensione. Questa è causata dal rapporto con gli altri. Si sta cercando di mettere in ordine parecchie cose, dove non si riesce però si può delegare qualcuno. Periodo strano dal punto di vista sentimentale, a causa dell’abitudine di vivere le emozioni in pieno stile ” attimo fuggente”. Ci sono state discussioni con Bilancia e Ariete. Leone: si è spesso criticati perché si adora primeggiare, spesso mettendosi contro la morale comune. Da questo punto di vista si assorbe l’idea che arriva dall’Acquario, segno opposto. Nonostante le critiche ci si sente molto forti, si è in grado di vincere una sfida stimolante. Si deve cercare di seguire un po’ di più il consiglio degli altri, o cercare la loro simpatia: ciò che si fa in questi giorni può riscuotere un certo risultato. Sagittario: bisogna cercare di essere rapidi nelle cose, ma gli altri non sono come il segno. Proprio per questo motivo si attende una risposta che tarda ad arrivare, in questi giorni qualcosa si sblocca. Se si è soli si può iniziare a darsi da fare, occhio a non creare relazioni parallele.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox Scorpione, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e andiamo a vedere cosa evidenziato nell’oroscopo di Paolo Fox per Scorpione, Acquario e Pesci. Scorpione: si è interessati all’amore, la Luna è favorevole agli incontri. Non bisogna essere critici o al contrario fatalisti, si deve cercare un equilibrio. Va valutata una questione di lavoro che non entusiasma, si tratta di un mestiere già visto. Acquario: il segno farebbe bene ad essere un po’ meno polemico, ha ragione a lamentarsi di alcune cose ma non ha l’attenzione di tutti addosso. Ci si potrebbe sentire soli, nonostante si tenda a mantenere buoni rapporti con tutti. C’è bisogno di un amore costruttivo. Pesci: giornata di recupero, soprattutto se ci si è scontrati con altri. Se si è da poco vissuto un cambiamento forse si è ancora un po’ sbigottiti, gennaio e febbraio sono stati mesi pesanti ma si sta recuperando. Occhio all’indecisione in amore, soprattutto se si hanno due storie: non è facile tenere tutto sotto controllo, le bugie che si dicono in genere per togliersi dagli impicci non funzioneranno più. C’è voglia di novità sul lavoro, ci saranno discussioni e cambiamenti entro la metà di maggio.

Cancro, Bilancia e Vergine: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Scivoliamo nell’analizzare Cancro, Bilancia e Vergine. Cancro: si vivono delle giornate pesanti, qualcuno vorrebbe non andare al lavoro. In questi giorni si crede sia inutile darsi da fare, oppure si tende a mettersi da parte. Si è molto sensibili, spesso pronti a scalare le montagne in alcuni giorni, in altri no. Prudenza nei rapporti con gli altri. Bilancia: si ha bisogno di mettere i puntini sulle i. In questa settimana sembra che nulla vada per il verso giusto, si è troppo rigorosi: se le cose vanno avanti è soprattutto merito personale, ma in quanti lo riconoscono? Si sta facendo molto, ma intorno non c’è la stessa attenzione. Prudenza con i capi, nuove conferme in arrivo e occhio alla salute fisica. Vergine: Le storie che hanno retto alla pressione dei primi quindici giorni sono salve, adesso si è in cerca di tranquillità. Gli uomini sono molto presi dal lavoro, mentre le donne sono prese dall’amore. Si è iperattivi mentalmente, non si ama andare in vacanza. C’è un grande traguardo in arrivo in questo periodo, una soluzione che cercavate da tempo arriverà intorno a settembre.



