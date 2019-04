Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 aprile 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 27 aprile 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 27 aprile 2019, sempre sulle frequenze di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato nella sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato. L’Ariete vuole vivere a cento chilometri orari, con le altre persone che dietro arrancano e fanno fatica a stargli dietro. Il Toro deve cercare di superare un momento che non è stato per niente facile. Il Cancro vive un periodo sottotono e si potrebbe sentire ferito, forse è il caso di fare delle riflessioni e cercare di raggiungere gli obiettivi che sono a portata di mano. Alcuni Pesci sentono di aver avuto la persona sbagliata per troppo tempo al fianco. Lo Scorpione ha vissuto un passato tempestoso che ha bloccato lo sviluppo di diverse situazioni. Forse c’è voglia di cambiare, ma non sempre la forza di raggiungere i propri obiettivi. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Si vuole spesso movimento nella vita, si verrà accontentati perché le stelle sono dalla parte del segno. Quando ci si rimette in moto sono guai per gli altri, non è semplice stare al passo del segno. Toro: si deve cercare di superare questa situazione astrologica conflittuale, nonostante sia una fase che si può affrontare. Gemelli: sabato e domenica sono giornate di recupero. C’è una persona che crea dei problemi, forse ci si dovrà difendere da un’accusa. Cancro: in questo weekend meglio riparare i danni di una brutta settimana, si potrebbero aver avuto dei problemi ultimamente.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

In merito a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione ecco quanto detto dall’oroscopo di Paolo Fox. Leone: sono giornate in cui si dovrebbe cercare di non fare troppo, è un periodo in cui ci si dovrebbe mettere in gioco. Qualcuno può aver avuto qualche conferma. Vergine: si è nel caos, così una gran confusione. Sono gli altri a destare maggiore preoccupazione. Si è molto razionali, persone e situazioni sfuggono al controllo. Bilancia: sia nel lavoro che in amore si vive un periodo di confusione. Sembra il periodo meno interessante per chiarire questioni di un certo peso, c’è un po’ di ossidazione. Scorpione: si dovrebbe essere più positivi, si cerchi di evitare complicazioni che possono nascere nel rapporto con gli altri. A maggior ragione se ultimamente ci sono state tensioni, c’è bisogno di recuperare.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Affrontiamo gli ultimi quattro segni dell’oroscopo di Paolo Fox e cioè Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: le persone che hanno bisogno di lavorare in questi giorni riceveranno una buona notizia. L’anno è partito al rallentatore, ma diverse situazioni si stanno sistemando. Occorre rimettersi in gioco, le cose stanno andando per il verso giusto. Potete vivere al meglio le situazioni. Capricorno: sono proprio le situazioni vaghe a farvi arrabbiare maggiormente. C’è un conflitto con l’esterno che dovreste risolvere anche se siete vittime delle circostanze. Acquario: non riuscite a trovare la vostra metà perché cercate l’impossibile. Chi ha esercitato la stessa professione a lungo ha voglia di novità. Pesci: in questi giorni è possibile concludere un buon affare. Va meglio rispetto all’inizio dell’anno, questioni legate si risolveranno a lungo termine.



