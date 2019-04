Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 26 aprile 2019: Pesci, Bilancia, Leone, Toro, Scorpione

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 26 aprile 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna per la giornata di oggi, 26 aprile 2019, ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno nella rubrica Latte e Stelle. Per l’Ariete questo sarà un weekend in cui sarà importante credere ancora una volta alle proprie capacità personali, cercando di raggiungere i risultati che si inseguono da molto tempo. Il Leone è affaticato visto che gli ultimi giorni sono stati complessi. Forse è il caso di affrontare le prossime ore con un po’ di prudenza senza strafare. I Gemelli devono iniziare a parlare di più dei sentimenti per cercare di rinvigorire un animo che in questo momento non regala le giuste certezze. Il Cancro invece non dovrebbe avere dei ripensamenti visto che fin troppo spesso arrivano dei problemi. Presto si potrebbe arrivare a raggiungere il cuore delle persone per cui si prova affetto e questo può regalare grandi emozioni. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere cosa viene raccontato per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro nell’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete in questo week-end dovrà credere ancora di più nelle proprie capacità personali, per fortuna anche gli eventi aiutano a credere nelle proprie capacità. Il Toro non è tanto fermo e bloccato per sua volontà ma perché in questa fase sta aspettando risposte che arriveranno. C’è un bellissimo trigono ora, cioè un aspetto molto positivo tra Saturno e Sole. A volte i cambiamenti costano cari e il Toro è sempre refrattario alle trasformazioni che però l’anno scorso sono poi arrivate un po’ perché era necessario cambiare e un po’ perché sono cambiati i riferimenti intorno. I Gemelli devono iniziare a parlare di sentimenti per rinfrancare il proprio animo perché, presi dalle questioni di lavoro, potrebbero aver dimenticato che cosa sia la serenità. Il Cancro ora non dovrebbe avere nessun ripensamento, questa settimana è un po’ stancante e al momento per varie ragioni ci si sente abbandonati. Quando capita così si iniziano a fare dispetti e a dire cose che forse è meglio non dire.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione ecco cosa racconta in merito l‘oroscopo di Paolo Fox. Il Leone si è affaticato, gli ultimi giorni sono stati tosti, questo fine settimana è in ogni caso da vivere con cautela. Il fatto che il week-end sia da vivere con una maggiore attenzione, però non crea grandi squilibri. Per la Vergine questo non è il periodo migliore per discutere di lavoro e maggio è sicuramente un mese più interessante. Chi deve rinnovare un accordo o un contratto ora ha avuto la sensazione che tutto fosse inutile. La Bilancia noterà che da venerdì le cose cambieranno e rispetto agli ultimi due giorni state meglio. Le grandi tensioni, avversità e polemiche che, forse, hanno coinvolto la vita di coppia, le relazioni e la famiglia non sono superate. Lo Scorpione deve ricordare che ci sono piccole conflittualità da superare. Inoltre, chi sta cercando risorse e conflittualità adesso si trova, da una parte, a essere contento, dall’altra, però si trova a vivere tensioni.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Infine andiamo a leggere cosa viene spiegato per Sagittario, Capricorno e Acquario nell’oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario ha bisogno di riferimenti con altre città, non è un caso se, infatti, si hanno spesso amici dappertutto e si è contenti di frequentare gente con un’identità straniera. Quando non ci si può muovere, allora bisogna cercare di viaggiare con la mente. Il Capricorno ha un week-end che invita a essere positivi, non perché non si è così ma perché ci sono state tante conflittualità che non è stato facile il mantenere. L’Acquario ha la Luna nel segno, questo indica passione, amicizia e voglia di incontrare gente simpatica. Le polemiche non servono ma ultimamente si borbotta. Nei limiti del possibile si cerca di fare quello che si desidera per avere un fine settimana più lieto per i cuori innamorati. I Pesci devono dedicare il week-end all’amore perché questo è il segno più romantico dello zodiaco. La cosa più bella sarebbe avere al fianco una persona romantica. Ma si cerca qualcuno di diverso, che tiene testa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA