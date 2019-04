OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 28 Aprile 2019: Gemelli, Bilancia, Acquario, Pesci, Cancro

Che settimana sarà dal punto di vista dell’oroscopo? Secondo quello di Paolo Fox su molto complicato per diversi segni. Un discorso ad esempio che vale per il Leone, per i Pesci e per la Bilancia, con quest’ultimo segno alle prese anche con qualche malanno di natura fisica. Chi può festeggiare grazie all’influenza di Urano e Saturno è invece il segno della Vergine, che vivrà una domenica ma in generale una settimana e un periodo molto positivo. Insomma, stop alla suspense: entriamo nel dettaglio con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox!

Oroscopo per Leone, Ariete, Sagittario

Tornano le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox e di conseguenza protagonisti sono anche i segni di Fuoco. Partiamo allora dal primo segno zodiacale, l’Ariete che in questi giorni si è un po’ isolato perché sta riflettendo su alcune situazioni di lavoro e su come renderle migliori. I nati sotto questo segno possono contare sull’aiuto di un individuo fino alla fine dell’anno che può essere utile al fine di poter cambiare qualcosa. Questo vale sia per chi lavora part-time sia per chi è impiegato in qualche ditta. Il cielo è positivo e questo può portare anche a delle novità dal punto di vista sentimentale. Passiamo poi al Leone, chiamato ad affrontare una vera e propria lotta. Secondo Paolo Fox, i leoncini non devono scoraggiarsi per quanto le loro battaglie appaiano tutte perdenti. L’astrologo dà comunque dei motivi per ben sperare:”In questo momento le relazioni sentimentali possono essere affrontate con una certa positività”. Chiusura riservata al Sagittario, che con Marte opposto ha una serie di situazioni contrastanti. In questo momento dal punto di vista sentimentale siete molto attivi e addirittura potreste essere attratti da due persone differenti. State attenti alla linea e alla forma fisica.

Oroscopo di Paolo Fox: Toro, Capricorno e Vergine

Paolo Fox nelle sue previsioni dell’oroscopo ha parlato ovviamente anche dei segni di Terra. Non si può non partire dal Toro, che nella giornata di oggi ha bisogno di risolvere una serie di tensioni. Il problema si aggrava se vi sono intorno a voi delle persone che contribuiscono a tali situazioni. Dal punto di vista fisico la giornata di oggi vi vede con un leggero calo fisico, ma le cose miglioreranno. Urano vi illumina ed è in transito e questo vi spinge a cambiare le cose sia in amore che sul lavoro. Segno di Terra è anche la Vergine, che vive una domenica positiva che preannuncia l’inizio di una settimana illuminata da Urano e Saturno. Grazie alla loro influenza avrete la possibilità di ottimizzare la vostra vita. Per esempio potreste trovare un appartamento vicino a dove lavorate. Alcuni di voi possono però essere in ansia per alcune situazioni familiari. Il consiglio in amore è di mettere da parte la mente e vivete le emozioni con il cuore. Chiudiamo con il Capricorno, che a detta di Paolo Fox vive un momento molto difficile ed è portato a dover riflettere sul ruolo della persona che ha affianco. Fox è chiaro:”Vi sentite malinconici e quindi è il momento di accettare che il momento passi. In amore qualcuno è lontano e ne sentite la mancanza oppure siete voi ad essere poco comunicativi”.

Paolo Fox, oroscopo per Gemelli, Bilancia, Acquario

Tra i segni di Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox iniziamo il nostro focus parlando del segno dei Gemelli. E’ il momento di cercare di allontanare un po’ lo stress e di vivere delle esperienze positive e belle. Ogni giorno cercate di essere sempre tranquilli e di affrontare la vostra giornata lavorativa con una certa distensione. Ma questo non è parte del vostro carattere, e dato che siete degli istintivi diventa una realtà un po’ difficile da raggiungere. Il consiglio è quello di rimanere in silenzio e se è necessario dire qualcosa di utilizzare una persona che abbia maggiori conoscenze. Il segno della Bilancia sente una grande difficoltà a cercare di raggiungere i vostri obiettivi. Le giornate di Giovedì e venerdì sono state molto pesanti, con una grande tensione. Probabilmente avete un problema fisico che vi porta a sentirvi stanchi. Comunque non vi siete fermati e avete proseguito sulla vostra strada andando avanti. In amore però le cose non sembrano migliorare e a influenzare anche la situazione negativa vi sono i problemi dal punto di vista fisico. Ultimo segno d’aria è l’Acquario: per ora alcune idee anche se sono innovative rimangono nel cassetto. In questa domenica c’è un miglioramento nei rapporti personali.

Scorpione, Cancro, Pesci: l’analisi del giorno dell’Oroscopo di Paolo Fox

Segni d’Acqua protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Il segno del Cancro in amore fino al 7 o 10 di maggio le cose non si prospettano chiare. Spesso siete un segno che è soggetto a molti ripensamenti e a guardare indietro. Non è un momento giusto per vivere due storie e per guardare per esempio al passato. Alcuni di voi potrebbero vivere un momento di difficoltà sentimentale, dato che vi sono molte polemiche e siete spesso criticati. Per quanto riguarda lo Scorpione, Fox non si nasconde:”Da venerdì però le cose appaiono difficili dato che Urano è opposto al vostro segno. Rispetto all’anno scorso le cose sono molto diverse e appaiono differenti. Probabilmente vi è nel vostro cuore una persona differente oppure avete modificato un punto di riferimento importante. In questi giorni siete molto ansiosi dato che volete cambiare ancora delle realtà della vostra vita. L’aspetto positivo è che comunque siete pieni di energia”. Chiudiamo col segno dei Pesci: giornata all’insegna delle difficoltà personali. Alcuni di voi cercano di mantenere la calma aspettando che questo momento di difficoltà passi, altri invece non dicono nulla, ma si impegnano in un’altra storia. Attenzione a non creare confusione su confusione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA