OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 30 aprile 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Paolo Fox: Oroscopo di oggi 30 aprile 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 30 aprile 2019, con le consuete previsioni segno per segno. L’astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Per l’Ariete è arrivato il momento della riscossa, con grande voglia e determinazione di raggiungere i propri obiettivi. I Gemelli vivono delle pesanti complicazioni, difficoltà nel gestire le proprie emozioni anche in vista del futuro. Il Toro invece sembra decisamente fortunato in questo momento, con una grande energia da trasmettere in una settimana che comunque rimane piuttosto altalenante e con qualche problema di troppo da decifrare. Il Leone deve trovare la forza per cercare qualche soddisfazione in più, perché è un segno che non si accontenta. La Bilancia è stanca e sta vivendo delle giornate di grande battaglia. Alcuni hanno avuto dei problemi fisici a gambe, braccia o schiene. Vanno superati ostacoli che hanno creato un po’ di difficoltà. Clicca qui per la classifica dell’oroscopo

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ora passiamo a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone già dalla fine di aprile dovrebbe aver avuto una soddisfazione. Il Leone però non si accontenta. Neppure in amore. Mercoledì, giovedì e venerdì saranno giornate forti. Questo è un cielo bello e si spera che ci sia già un grande amore per migliorare. La Vergine ha una sorta di tensione da tenere sotto controllo, soprattutto nella mattina. Ci sono aperture in vista del fine settimana, il fine settimana poi porta consiglio e resta particolare nelle finanze. Qualcuno dovrà tirare la cinta. La Bilancia vive giornate di battaglia e di stanchezza, già da 3 o 4 settimane la Bilancia soffre di problemi alle articolazioni. C’è chi ha avuto un fastidio a gambe, braccia o schiena. Lo Scorpione ha una giornata interessante, la Luna favorevole chiude un mese di aprile non indimenticabile ma stimolante. Da qualche tempo lo Scorpione ha voglia di fare altro. C’è una questione particolare che riguarda le persone che si trovano a voler fare altro. Voi vorreste fare altro ma non è conveniente.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Volgiamo lo sguardo a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci sempre per l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Sagittario brucia troppo le tappe, soprattutto in amore. Se ne torna poi riparte. Attenzione a non fare disperare le persone che ci tengono. Questo è periodo di ripensamenti ma se si deve riproporre bisogna fare che questa volta sia quella giusta. Il Capricorno deve fare in modo di staccarsi da tutte le tensioni e difficoltà che avete vissuto di recente ma non è facile. Molti hanno cercato di ristrutturare la propria vita hanno capito che è il caso di buttar giù tutto e ripartire. L’Acquario in questi giorni è un po’ più bastian contrario del solito. Vorreste fare tante cose ma ci sono in ogni caso dei blocchi. Le incertezze non mancano ma poi si cerca di fare ciò che si pensa. Non si deve rischiare sotto il profilo economico e cercare di recuperare l’amore. I Pesci dal punto di vista degli accordi non è possibile chiedere più soldi e invece per le prossime settimane c’è la possibilità di chiudere un affare. Non sottovalutare le proposte che fanno anche se in questo periodo ci sarà bisogno di proposte d’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere cosa ha raccontato nell’oroscopo Paolo Fox per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete è arrivato al momento della riscossa e per la cronaca si vuole ricordare che mercoledì, giovedì e venerdì saranno giornate proprio forti. Poi si dirà che ci sono difficoltà e ostacoli questo è vero perché la dissonanza di Saturno resta, rispetto a qualche mese fa qualche passo in avanti potete farlo e soprattutto c’è un’occasione da sfruttare. Fino alla fine dell’anno soprattutto se c’è una persona che aiuta o ha stima si possono far valere le proprie ragioni. Il Toro ha una discreta fortuna ma anche molta energia, questa insomma è una settimana altalenante. Queste sono giornate un po’ particolari perché mercoledì è giù e giovedì è su. In questo momento si devono equilibrare le situazioni anche in famiglia ma anche nelle relazioni con gli altri. A quanti in famiglia è capitato di non avere intorno le stesse persone come riferimento o di non essere più quelli dell’anno scorso perché o si è cambiati a livello fisico e personale o ci sono persone intorno diverse. I Gemelli le complicazioni le vivono da tanto tempo e ora anche i Gemelli che si sentono più tranquilli o comunque quelli che pensavano di poter fare a meno di dare spiegazioni sono costretti a darne. La giornata importante sarà quella del 7 ma poi in generale i primi 10 giorni di giugno saranno i più importanti per chiarire delle situazioni in maniera diretta. Non si esclude che anche i Gemelli più diplomatici debbano alzare la voce. Il Cancro non ha un periodo tranquillo perché ci sono molti ripensamenti e la strana sensazione va avanti da una settimana a questa parte. Vanno messe in guardia le coppie che hanno già avuto problemi perché non è il caso di tornare a discorsi già fatti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA