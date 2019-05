Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 4 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi sabato 4 maggio 2019

Per la giornata di oggi, sabato 4 maggio 2019, Paolo Fox ha fatto il suo solito oroscopo ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Gli Ariete che hanno un po’ più di coraggio, praticamente tutti quelli nati sotto questo segno, che non hanno paura di sfidare il mondo in questi giorni non possono che vivere un grande successo. Se c’è una cosa che può limitare il nostro raggio d’azione è proprio la paura. Il segno del Toro vive un weekend con la Luna nel segno che presto sarà in buon aspetto a Saturno, ma maggio è un mese costruttivo, un mese in cui ci saranno momenti anche di forte entusiasmo. Per i Gemelli sabato e domenica saranno delle giornate speciali, le tensioni sono troppe e le riflessioni pure. Ci sono problemi di lavoro e anche quelli che pensavano di viaggiare sereni e felici si sono dovuti accorgere che qualcosa non andava bene. Adesso ci si deve giustificare per colpe che sono di altri. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox sui segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: In questi giorni si sente che è arrivato il momento di far valere la propria parola e i propri diritti. Si arriva persino ad alzare la voce se si pensa che ci sono delle persone che non portano rispetto. Si tornerà ad essere protagonista, ma non bisogna fare assolutamente il dittatore. Vergine: Maggio è un mese talmente interessante dal punto di vista di costruzione di cose nuove che non si deve perdere un solo attimo di tempo. L’essere costruttivi è nel dna. Bilancia: in questo weekend bisogna stare attenti al portafogli, perché ci sono troppe spese. Bene in amore dove si spera di avere tanto, ma sembra ci siano sempre dei ritardi e degli imprevisti. Si deve ritrovare un po’ di tranquillità. Scorpione: il segno si sveglia al mattino nervoso e questa è una cosa anche abbastanza normale. Si deve divagare la mente, evitando lunghe code di traffico e lunghe polemiche che possono essere ancora più pesanti se vissute in amore o in famiglia. Se si deve partire si deve cercare di organizzare tutto al meglio.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ora invece andiamo ad affrontare per l’oroscopo di Paolo Fox i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Il segno deve esplorare nuovi mondi, nuovi orizzonti. L’unico dubbio può nascere se già si vive una storia importante e si cerca di esplorare qualcos’altro. Quindi può essere anche tempo di libertà, ma bisogna fare attenzione a non mettersi nei guai da soli. Capricorno: il segno sta ritrovando una buona energia, una migliore razionalità e questo aiuta ad affrontare tutti i problemi con maggiore forza. Negli ultimi tre giorni ci sono state troppe cose da fare, troppe polemiche e quindi tra sabato e domenica sarà importante anche cercare di ritrovare tranquillità. Il segno potrebbe dire che non è colpa sua ma che sono gli altri ad aver creato dei problemi, soprattutto in amore non hanno dato certezze. Acquario: sabato e domenica sono giornate di grande riflessione e forse anche di agitazione. Che non si riesca in questi giorni a mettere a freno la lingua e a mettere in chiaro tante cose è normale. Questo perché quando si è polemici, quando si fanno delle scelte che non si sentono, quando ci si sente obbligati anche quando si rispettano delle situazioni che non piacciono, inevitabilmente si diventa più agitati. Quando invece si punta su un progetto che piace non si punta nemmeno ai soldi e ci si mette a lavorare. Tante volte non si è chiesto un rimborso per non stare a compilare dei moduli, senza chiedere ciò che aspettava. Ora bisogna diventare più astuti e se non ci si riesce bisogna farsi consigliare. Pesci: questo weekend è importante, anche per i viaggi. Non si deve essere polemici per quanto successo a inizio anno, forse è il caso di gestire le emozioni.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

