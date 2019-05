OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 7 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Leone

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi lunedì 7 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, lunedì 7 maggio 2019. Il noto astrologo ha parlato ancora una volta sull’emittente radiofonica LatteMiele con la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa dice segno per segno. Per l’Ariete la settimana partirà in scioltezza, con la possibilità di togliersi diverse soddisfazioni. Un momento interessante che potrebbe regalare una crescita non da poco. Chi invece sarà un po’ affaticato è l’Acquario, segno ribelle e con delle stelle difficili da gestire. I Pesci hanno bisogno invece di una spinta per riuscire a raggiungere i proprio risultati. Il Capricorno invece è assorto nei pensieri, con l’ultimo periodo pieno di complicazione. Il Sagittario invece si trova di fronte a Giove, in giorni in cui si sente confuso. Attenzione a non doversi orientare di fronte a due storie diverse.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, andiamo a vedere Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: La settimana parte molto bene, c’è voglia di rivalsa. Se si decide sia arrivato il momento di cambiare le cose, nessuno può fermarsi. Si è più testardi, passionali. Toro: arriva Mercurio nel segno, in ottimo aspetto a Saturno. Ci sarà maggiore costruzione oppure ricostruzione se ci sono state difficoltà. Gemelli: la Luna è nel segno, si recupererà energia. Si è in una fase critica, si prova rabbia per il lavoro. Bisogna essere decisi, ma prudenti allo stesso tempo. Se c’è una questione legale da affrontare, ci si deve confidare con qualche esperto. Cancro: si vive una settimana faticosa, ma redditizia. C’è da capire cosa lasciare e cosa tenere, c’è un po’ di caos nell’amore.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora per l‘oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: aprite una settimana importante, adesso si fa sentire la fatica. Dal punto di vista finanziario limitate le spese e cercate di risparmiare, soprattutto se c’è un progetto in corso. Vergine: da domani Mercurio inizia un transito molto piacevole. Se c’è un accordo di lavoro da sottoscrivere tutto sarà più facile a partire dal 20. Bilancia: Tutto pesa sulle proprie spalle. Si devono pagare i risultati ottenuti ultimamente. Scorpione: c’è una settimana che parte con qualche dubbio. Ci vuole prudenza anche a livello economico, se c’è un’innovazione Urano in opposizione può portare un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci andiamo a vedere cosa dice nell’oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: Giove è nel segno. In questi giorni ci si sente decisamente confusi, orientati su due storie diverse. Capricorno: si è assorti nei propri pensieri; non è stato soddisfacente l’ultimo periodo, soprattutto se hanno negato qualcosa. Acquario: la nuova settimana comporterà un po’ di fatica, si è ancora ribelli e sono stelle difficili da gestire. Se ci si sente in competizione con sé stessi è proprio colpa delle stelle. Pesci: c’è bisogno di una spinta in più, una spinta da ricercare nelle persone che si ama. Quando si prova malessere se non c’è l’amore si riversano le proprie ansie sui familiari.



