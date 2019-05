Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 9 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi giovedì 9 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, giovedì 9 maggio 2019, sulle frequenze radiofoniche di LatteMiele. Come ogni giorno la stazione ci regala la rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato l’astrologo segno per segno. L’Ariete è decisamente sotto pressione, non riesce a gestire le sue emozioni, cosa che potrebbe complicare questo momento in maniera molto pericoloso. Il Toro deve ricordare che in questo periodo Saturno regala una splendida vitalità. Per i Gemelli ci sono dei vantaggi decisamente evidenti. Il weekend sarà importante sotto diversi punti di vista. Alcune situazioni dal punto di vista del lavoro sono complicate e difficili da gestire. Il Cancro si trova di fronte a persone che non lo capiscono. Forse è il caso di cercare di vivere il futuro con attenzione. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il giro con Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione sempre per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone ha iniziato l’anno con Giove favorevole, quindi i progetti sono davvero importanti, l’anno scorso avete speso soldi e lavorato meno. Peccato perché voi avete delle bellissime idee in mente ma è probabile che in questo periodo si è tenuti a fare i conti con il portafogli, per questo che le state cercando. Si potrebbero effettuare dei tagli che a qualcuno non piacciono. La Vergine con Saturno in ottimo aspetto vuole costruire. Per i segni di terra il mese di maggio è molto importante, poi dipende tutto dalla vostra età e da ciò che volete fare. Poi se si ha qualche anno in più e una buona esperienza forse è probabile che si abbia già iniziato un nuovo percorso di vita. Maggio sarà in ogni caso molto caldo anche per i sentimenti. La Bilancia deve cercare di risolvere qualche problema, innanzitutto a livello di ambientazione perché sappiamo che dalla fine di aprile alcune situazioni vanno un po’ strette. Sicuramente c’è stato qualche calo fisico o problema e dovrete cercare di tornare in sella. Si raccomanda di non essere troppo critici verso se stessi perché in fondo la Bilancia vive un grande desiderio d’amore e vuole la coppia fissa però poi è molto attratta dalle trasgressioni. Lo Scorpione nei giorni scorsi ha rivelato anche agli altri una forte tensione. Si accumula ora nell’ambito del lavoro dove si è arrabbiati con chi non dà ciò che si vorrebbe e con delle persone che a giudizio si stanno approfittando un po’. Si vorrebbe cambiare ma o si è troppo importanti per il ruolo che si occupa o c’è chi non vuole vedere cambiare. Le coppie in crisi devono stare attente a questa seconda parte di maggio visto che si accumula un’incomprensione o c’è qualche ritardo.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Partiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox dai segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete in questi giorni è un po’ sotto pressione, è probabile che una cosa che si sta facendo abbia avuto un risultato inferiore a quello previsto. Il Toro deve ricordare che Saturno in ottimo aspetto garantisce la vitalità. Va fatto il conto alla rovescia perché tra un po’ anche Venere sarà favorevole. Bell’oroscopo, poi soprattutto il segno è molto forte ed è riuscito a superare grandi problemi. I Gemelli nella seconda metà della settimana ci sono molti vantaggi. Sabato e domenica saranno le migliori come giornate anche per tutti coloro che sono in questo momento innamorati. Non si può dire che tutte le situazioni di lavoro in questo momento siano sbrogliate. Il Cancro ogni tanto pensa di avere proprio a che fare con persone che non capiscono completamente, ma si è convinti di spiegarsi in modo generoso? Perché quando si pensa di avere intorno delle persone giuste si pretende e forse anche in maniera leale e chiara di essere capiti anche se non si parla. In questi giorni però è importante esprimersi con più coraggio.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci possiamo approfondirli tramite l‘oroscopo di Paolo Fox. Per il Sagittario venerdì e domenica saranno giornate importanti e poi se c’è qualcosa da chiarire arriverà una buona notizia. Giove aiuta le compravendite entro l’estate. Il Capricorno vive un po’ di tensione in questa giornata per colpa della Luna che si trova in opposizione e quando un Capricorno risente di un lieve mal di testa o fastidio ci si chiude perché non si vuole sentire un peso con nessuno. L’Acquario deve cercare di stare tranquillo perché le insoddisfazioni sono state tante e c’è la netta sensazione di non poter essere trattati per come si meritava e nell’ambito del lavoro c’è proprio convenienza da capire. Conviene o no fare delle cose in più? I Pesci non possono dire che avversità, tensioni e insicurezze siano superate e, tuttavia, ora arriverà un bel transito di Venere quindi in qualche modo è possibile ricucire uno strappo in amore. Spesso ci si accompagna a persone che non sono facili da gestire. Essere d’aiuto agli altri è giusto però in questi giorni forse c’è bisogno di restare soli con i propri pensieri ed essere d’aiuto. Si può dire che un po’ di sano egoismo non sarebbe male, giornate interessanti nel rapporto con gli altri.



