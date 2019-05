Oroscopo Paolo Fox/ Oggi lunedì 13 maggio 2019: previsioni segno per segno

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi lunedì 13 maggio 2019

Torna anche oggi 12 maggio l‘oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni della stazione radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Non si è mai visto un Ariete crogiolarsi nell’ozio per più di un certo tempo. Anche questo segno ha momenti di sbando oppure alcuni momenti in cui desidera rinunciare a tutto ma poi riparte alla grande. I Gemelli in questo periodo non si deve lottare andando giù a testa bassa contro qualcuno ma si deve anche sfruttare la propria intelligenza e furbizia per fare quello che si desidera fare e se necessario mettendo in un angolo una persona che non è stata proprio corretta. La Vergine è molto concentrato sulle questioni di tutti i giorni e pronti a risolvere problemi che si erano accumulati nel tempo. Chi non ha l’amore forse non lo cerca perché in presenza di queste stelle è difficile non avere un riscontro. Si deve moderare però la propria reticenza. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ora per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è il momento di analizzare Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario vive una settimana che parte con qualche piccolo dubbio. Al mattino c’è una Luna dissonante che però non avrà un effetto catastrofico solo che si devono aspettare i comodi degli altri e questa è una cosa che al Sagittario poi piace davvero, soprattutto se ci sono tensioni di lavoro o se state aspettando risposte che non arrivano. Il Capricorno ha una buona settimana con una luce che si sprigiona specie in questi prossimi giorni e specialmente nelle giornate di mercoledì e giovedì. L’Acquario si trova in una condizione di forte stress e grande indecisioni con distrazioni da tenere sotto controllo. Alcune collaborazioni stanno variando. I Pesci hanno una settimana che parte tranquilla, dal 15 arriva una bellissima Venere. Spesso si cercano relazioni complesse con i Gemelli oppure con il Sagittario. Alla fine sono importanti e indissolubili grazie alla tensione che c’è nell’aria. Si deve essere più generosi verso sé stessi.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e andiamo a vedere Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete parte con una buona settimana e, tra l’altro, questa è una settimana di lotta ma in fondo è anche una settimana come piace perché l’Ariete fermo non riesce a stare. Il Toro ha una settimana che parte bene, oggi si è un segno forte forte visto che si è ritrovata la voglia di vivere e lottare anche contro gli eventi difficili da gestire. I Gemelli hanno situazioni difficili da gestire e discussioni. Nella settimana che è appena trascorsa c’è anche chi ha lottato contro un capo. Il Cancro apre una settimana migliore, si sa che c’è un Saturno contro ma si va contro Saturno, nel senso che se ci sono sfide o problemi bisogna andare un po’ cauti anche perché ogni parola che si dice potrebbe essere usata contro . Tra i Pesci coloro che non hanno risolto una crisi e vivono nel melodramma ora possono finalmente uscire fuori da questa tensione. A volte si è proprio pronti a non volere uscire dalle situazioni difficili e apprezzate vivere all’interno di condizioni di tensione.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox. Al Leone piace perseverare e chi persevera si sa è un po’ diabolico. Bisogna stare attenti in amore perché l’agitazione è un po’ eccessiva in questo periodo. La Vergine ha una buona e interessante settimana, tra l’altro entro l’estate chi vuole programmare un progetto o un evento potrebbe fare di più. La Bilancia ha una nuova settimana che parte in maniera un po’ offuscata e se si pensa a come stavate a fine aprile e agli inizi di maggio si deve ammettere che ora state anche meglio ma non benissimo. In amore ci sono state incomprensioni che bisogna sanare. Lo Scorpione ha una settimana di tensioni ma si parte con una Luna in aspetto buono, ma per le relazioni e per le vicende di tipo amicale e per i contratti e gli accordi bisogna prepararsi a qualche discussione in più. Tra mercoledì e giovedì sarà meglio essere cauti, si vuole cambiare ma non potete o forse non è molto conveniente farlo.



