Oroscopo Paolo Fox/ Oggi lunedì 20 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di oggi lunedì 20 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche questa settimana per oggi, lunedì 20 maggio 2019. Andiamo a vedere cosa ha raccontato sulle frequenze di LatteMiele dove tiene ogni giorno la sua rubrica Latte e Stelle. Per l’Ariete questa settimana sarà molto complicata con un po’ di tensione anche se con un cielo che assiste ed è positivo. Venere interessante per il Toro che sta ponendo le basi per lavorare verso il futuro. Settimana positiva per i Gemelli che possono lanciarsi in nuove avventure con grande intraprendenza. Il Cancro inizierà questa settimana con un nuovo sprint, con energia, forza e determinazione. Ora è il momento di trovare la forza per riuscire a raggiungere risultati, anche grazie a persone importanti che sono intorno e possono regalare ottime emozioni in vista del futuro. Clicca qui per la classifica della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, parte da qui l’analisi dell‘oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Ariete: Questa è una settimana in cui ancora ci si sente agitati, però il cielo è positivo. In questo stato spesso si trovano stimoli e una spinta per migliorare. Bisogna stare attenti però a non esagerare per l’ambito sentimentale. Toro: In questa settimana c’è Venere che è molto positiva e che pone le basi per mettere in piedi futuri progetti. Gemelli: Questa è una settimana positiva e molto importante e per certi aspetti si potranno risolvere delle situazioni. Questo è un anno in cui bisogna mediare e mantenere ciò che si ha e non cercare il successo. Cancro: La settimana inizia con nuova energia. In questi giorni si potrebbe desiderare di cambiare qualcosa finalmente nella propria vita.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e soffermiamoci su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sagittario: si sta vivendo una fase di cambiamento, ma al contempo ci si sente un po’ in difficoltà dato che ci si trova innanzi a tantissimi ritardi che mettono sotto pressione e che rendono nervosi. Capricorno: Tutti i segni di terra come questo entro l’estate avranno la possibilità di vivere dei progetti molto importanti. Acquario: si è decisamente confusi e in attesa di novità. Probabilmente si è molto nervosi, e c’è necessità di fare qualcosa di nuovo e vivere delle esperienze diverse soprattutto nell’ambito lavorativo. Pesci: Sono delle giornate in cui si vive una certa tensione soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: La settimana è positiva dal punto di vista lavorativo, però si deve fare attenzione all’ambito sentimentale. Vergine: Probabilmente ci si troverà a discutere con delle persone che sono lontane e con cui ci si confronterà per le proprie idee. Attenzione alla situazione economica e alle distrazioni che forse sono dovute al fatto che in questo momento si sta pensando a tantissime cose differenti. Bilancia: Se in amore vi sono state delle situazioni difficile, adesso è il momento di affrontare queste difficoltà e superarle, ma con molta pazienza. Scorpione: Questa è una settimana che vede il segno riflettere su molti aspetti della propria vita. Ciò spesso avviene quando qualcosa non va bene o non rispecchia quello che si desidera. Alcuni vivranno dei cambiamenti che possono esserne la causa.



