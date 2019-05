Oroscopo Paolo Fox/ Oggi martedì 14 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi martedì 14 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per oggi, 14 maggio 2019, sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha specificato segno per segno. L’Ariete ha perso un po’ di energia in questo periodo, però ha voglia di gettarsi dentro a un progetto nuovo che potrebbe risvegliare diverse emozioni. Il Toro vive un periodo di agitazione che però risulta positiva e può regalare degli stimoli in più. I Gemelli sono pronti a recuperare e verso la fine del mese avranno una svolta. Serve forza e determinazione per raggiungere i risultati. Il Cancro è molto attivo in questa giornata e può raggiungere un periodo importante di forza. Questo potrebbe permettere una crescita non da poco con la voglia e la determinazione di raggiungere quelli che sono gli obiettivi messi nel mirino fin da troppo tempo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Soffermiamoci seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele sui segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha una fase confusa, Sagittario e Gemelli sono i segni che molto più degli altri cercano sempre opportunità in più. Ecco perché li trovate oggi qui e domani là, si è sempre pronti a rimettersi proprio in gioco. Il Capricorno deve evitare di ripescare situazioni e storie dal passato. Alcuni progetti nati l’anno scorso si sono bloccati e adesso bisogna ripartire altrove. Questo comporta un sacrificio e il Capricorno è il segno che mette un mattone dopo l’altro la propria esistenza e la sua casa immaginaria con dentro interessi e cose da proteggere. C’è stata una crepa e un problema forse non causato dalle persone attorno. L’Acquario è veramente fuori di testa nel senso che torna l’indole rivoluzionaria che già è nel DNA. Un po’ di ragionamento però non guasta perché poi si rischia di fare delle cose in più. Molti Pesci sono musicisti, per esempio lo è Chopin, che scrisse un meraviglioso notturno da ascoltare perché rappresenta bene la propria natura crepuscolare. Bello questo cielo e la propria sensibilità ma non trasformate ogni relazione che vive in una forma di melodramma. Si deve essere più aderenti alla realtà e un po’ più duri.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Analizziamo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox sui segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete in questi giorni ha un’energia minore nel fare le cose perché forse pur di iniziare un progetto o un lavoro potrebbe aver accettato un ruolo che non lo vede in primo piano e adesso un po’ questo dispiace. Ci si rende conto di avere però accanto delle persone che aiutano solo a metà. Molti invidiano il modo di fare e questo comporta il fatto che si è molto stimati da tanti e invisi ad altre persone. Il Toro inizia un periodo di grande agitazione, che risulta molto positiva. Maggio è un mese importante, abbiamo una bella posizione del Sole e questo è il periodo dei compleanni del Toro che però ora come ora si deve adattare a una nuova vita desiderata, voluta o imposta dal destino. I Gemelli nonostante avranno un bel recupero alla fine del mese di maggio e ci sarà una soluzione per i problemi rimasti in sospeso si deve ancora parlare di un momento di grande stanchezza, conflittualità e discussioni. Si potrà poi dire che si risolve tutto e si sconfigge chiunque, ma ciò comporta grande disagio. Il Cancro ha una giornata attiva e per questo periodo c’è più forza, la seconda parte di maggio è migliore della prima e sappiamo che le ultime 2 settimane in amore sono state più difficili da gestire.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Andiamo a vedere nello specifico i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione secondo quanto raccontato da Paolo Fox. Il Leone in questo momento si chiede se non ha sbagliato qualcosa in amore e se lo chiede in particolare chi è ancora solo. Siccome ci sono state buone stelle e avremo ancora un’estate importante chi non vive un sentimento ora si trova a puntare al massimo. Non esiste un amore che si presenta con le giuste credenziali. Spesso l’amore nasce per caso, addirittura ci sono storie che nascono come amicizie e che poi diventano folli passioni. Per quanto riguarda la Vergine tutti coloro che hanno in ballo delle trattative, il 21 di questo mese potranno avere soddisfazioni. Se ci sono stati dei momenti difficili si può recuperare. Dopo il 15 l’attenzione cade anche sulle scelte che si fanno a livello sentimentale. Chi ha a che fare con un uomo della Vergine non deve dar retta all’aspetto. Sembrate più freddi di quello che sono, ma la realtà è che si è semplicemente schivi ma poi nel privato ci si lascia andare ma non vuole dire le cose private in giro. La Bilancia la cosa importante è tornare a essere sereni in amicizia e anche in amore. Non potete recriminare nulla a voi stessi. Si sta facendo il massimo in tutto, nel lavoro, in famiglia e però ci sono sempre tensioni da superare. Però c’è chi non capisce questa vostra volontà d’azione. Attenzione alle richieste di un ex. Per lo Scorpione è importante cercare di sbrogliare alcune matasse. Ci sono però molti dubbi nel lavoro che possono essere di diverso tipo, ognuno vive infatti la propria condizione. C’è chi si chiederà se vale la pena di continuare sempre lo stesso lavoro per quei quattro soldi oppure se guadagna bene c’è anche la probabilità che pensi che tutto sommato ci si può permettere delle altre strade. Secondo l’oroscopo non è il momento per fare il passo più lungo della gamba per fare i matti.



