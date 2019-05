Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 21 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Pesci

Oroscopo di oggi martedì 21 maggio 2019

Torna anche per oggi, martedì 21 maggio 2019, l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Sagittario è decisamente nervoso, non riesce a vivere le cose con tranquillità e deve ritrovare equilibrio. Il Capricorno deve essere più bravo a gestire le emozioni, evitando di provare a rimettere in piedi situazioni che sono completamente insanabili. L’Acquario si trova in un momento in cui con una mossa può buttare tutto all’aria. Una grande confusione può portare a gestire tutto con grande difficoltà. Forse è il caso di provare a mettere insieme le idee, fermarsi un attimo e iniziare a raggiungere i risultati. I Pesci hanno una situazione di grande inquietudine, forse è il caso di gestire diverse cose con maggiore tranquillità e magari l’aiuto di qualcuno. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per quanto riguarda Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci andiamo a veder quanto detto da Paolo Fox nel suo oroscopo. Il Sagittario in queste ore è nervoso ma nonostante ciò questa situazione è promettente perché da un’insoddisfazione vi possono nascere davvero tante soddisfazioni. Tra oggi e domani chi ha un’attività a chiamata oppure chi può mettere in discussione il lavoro sta aspettando una risposta che arriverà poi a partire da mercoledì. Il Capricorno non deve incollare i cocci rotti, tanto anche se uno è bravo poi le crepe si vedono lo stesso. Meglio buttare tutto all’aria magari utilizzando anche lo stesso materiale. Se è caduto un edificio si possono utilizzare i mattoni che si trovavano prima nella costruzione. Se un’esperienza non è stata positiva però è l’insieme che non va gettato. L’Acquario discute e tratta, a volte volete buttare tutto all’aria, c’è una grande confusione per un segno che nasce confuso perché siete creativi e quasi tutti i creativi hanno una fantasia piuttosto forte e notevole e in questo periodo poi potrebbe essere d’aiuto una persona della Vergine che stimola all’azione ma vi regola la vita. I Pesci sentono una grande intolleranza crescere dentro sopratutto se avete le grandi responsabilità. Vorreste complicità che è mancata. Nei rapporti che poi vanno avanti da anni tra dicembre e gennaio si è registrata una certa freddezza.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Sempre seguendo da vicino l‘oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere cosa ha detto per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve portare avanti a ogni costo i progetti nati a fine aprile, se poi ogni tanto pensate non ce la faccio o non mi interessa è comprensibile, si capisce la situazione non tanto dei ragazzi che hanno 20-25 anni quanto le reazioni di chi ha qualche anno in più che si vedono costretti a fare le cose già fatte oppure a ripartire da zero. Chi aveva negli ultimi tempi o quantomeno fino al 2017 maturato una certa esperienza adesso si potrebbe non valutare più l’esperienza in modo positivo oppure ci sono persone che non la riconoscono e per questo voi dovete fare tutto da capo ma se c’è una cosa che non dispiace è proprio quella di mettersi in gioco. Il Toro deve sapere che quando una persona è molto criticata è invidiata. Se si guarda l’evoluzione dell’oroscopo si deve ricordare che più ci si avvicina alla fine di questo 2019 maggiori poi saranno le possibilità di ricevere questa ammirazione da parte degli altri perché grandi cose bollono in pentola. I Gemelli hanno una settimana che porta più coraggio, ce ne vuole di coraggio, ce n’è voluto tanto anche per affrontare i problemi che sempre da dicembre si trovano a coinvolgere la vita. Certe situazioni di lavoro poi sono messe anche a repentaglio, ma non dalla buona volontà quanto da circostanze esterne. Forse proprio oggi e domani questa agitazione si sente di più. Il Cancro è partito in maniera un po’ frettolosa, tutte le storie che sono nate da pochissimi mesi e che magari sono state sostitutive di altri rapporti o sono nate in modo contemporaneo ad altri legami sono di nuovo in crisi ma non perché manchi l’amore perché è il segno in prima persona ad essere poco chiari anche nei confronti di sé stesso. Chi cerca chiarezza in una persona Cancro deve considerare che ora si è annebbiati e non si danno risposte.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora è il momento di affrontare Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sempre per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone è favorito, anche Mercurio però torna interessante insieme al Sole ma non è facile imporre la propria volontà. Ma più dicono non fare questo più si vuole fare quella particolare cosa che è proibita. Un po’ più facile sarà poi la situazione lavorativa. In amore si deve trovare il tempo giusto da dedicare alla persona giusta. La Vergine in questo periodo sta cercando delle soluzioni ma questa è però una settimana nebbiosa e deve prendere le distanze dalle persone che hanno in questo momento assicurato una cosa che non hanno poi mantenuto. La Vergine è molto seria da questo punto di vista, quando si promette una cosa poi questa si mantiene e c’è poi da dire che ci sono anche dei piccoli ritardi che non influiranno troppo sulle storie d’amore o sulle storie valide. La Bilancia certe tensioni le prova da tempo e sono tensioni non positive specie nei confronti dell’ambiente in cui si vive. È probabile che ad aprile o agli inizi di maggio ci sia stato anche un momento di indecisione in amore. Potrebbe anche essersi fatto vivo un ex oppure c’è un problema che riguarda la casa oppure c’è una soluzione che però diventa un problema se bisogna spendere soldi o se c’è una rata da affrontare. Lo Scorpione in amore non deve innamorarsi di ciò che non esiste. Si è alla costante ricerca di qualche emozione forte oppure di qualche fastidio perché tutte le persone che interessano di più sono proprio quelle che non sono facili da gestire o coinvolgere. Questa Venere in opposizione annuncia un momento di crisi con sé stessi. Qui dipende anche dal rapporto che si vive. Se una storia è lunga e duratura mancano stimoli ma se ora non si ha una relazione o si è reduci da una separazione in questo periodo ci si può pensare che non ci siano rapporti utili o che il mondo sia contro. Non è così ma quando ci sono situazioni pesanti e si vede tutto nero diventa difficile distinguere il bene dal male.



