OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi mercoledì 21 maggio 2019: Ariete, Toro, Pesci, Leone

Oroscopo di oggi mercoledì 22 maggio 2019

Andiamo a dare uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 maggio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete vuole assolutamente rimettersi in gioco, dopo un periodo nel quale ha deciso di rimanere fin troppo nelle retrovie. Forse è il caso di far capire alle altre persone quali sono le qualità che si possono mettere in scena. L’amore è decisamente importante per il Toro che ha grande passione in quello che fa e soprattutto nel lavoro. Il segno è fatto di persone che combattono sempre per gli ideali. Per i Gemelli questo è un momento importante, decisivo per alcuni, ci deve essere la forza per recuperare un sentimento e la voglia di raggiungere un risultato che può essere davvero molto importante per il futuro. Forse è il caso di non esagerare e sapere anche quando ci si deve fermare, evitando di raggiungere delle situazioni che rischiano di creare preoccupazione e polemica. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo dare un’occhiata all‘oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: è chiaro che è sempre arrabbiato, aspetta delle risposte che non arrivano. sta per avere una risposta, tra oggi e domani alcuni nodi verranno al pettine e si dovrà fare buon viso a cattivo gioco. Capricorno: se si è da soli si può tentare di recuperare un rapporto, se si è single ci si sente più forti dopo aver mandato giù un brutto colpo. Acquario: si deve tenere testa a molte contraddizione. Torna la voglia di libertà, ci si chiede se gli sforzi degli ultimi anni siano giusti e se non si sta inseguendo invece una chimera. In amore ci sono perplessità. Pesci: Ci vuole un po’ di calma nei rapporti con Leone e Scorpione, molti danno filo da torcere. Le nuove storie sono importanti, ci sarebbe bisogno di una persona forte e passionale al proprio fianco, una persona Leone o Capricorno potrebbe darvi qualcosa in più.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere cosa racconta su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: in questo periodo è utile rimettersi in gioco, si hanno tutte le capacità in merito per fare delle scelte che non sono state mai fatte. Potete ripartire da zero o fare un discorso interrotto tempo prima. Si è molto orgogliosi, ma essere più malleabili può essere d’aiuto, si rischia di chiudere delle partite senza speranza. Toro: si è delle persone che credono e combattono negli ideali, c’è voglia di rimettersi in gioco e tutte le scelte che si fanno saranno importanti. Ottimo oroscopo per chi ha voglia di progetti in amore. Gemelli: L’amore è importante nei momenti sottotono, avere a fianco qualcuno che sostenga è utile. I più fortunati hanno comunque dovuto affrontare un problema fisico o di percorso. Non bisogna isolarsi. Cancro: I tradimenti non pagano, ma sono una sorta di rivalsa nei confronti delle persone poco attente. Spesso si cambia umore senza preavviso, la giornata sarà un po’ stralunata.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora è giunto il momento di soffermarci per l’oroscopo di Paolo Fox su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: Conta molto più il lavoro dell’amore, si potrebbe mettere sotto torchio una persona che potrebbe dare delle risposte. In amore le giornate sono meno intense, chi ha una storia difficile dovrebbe stare più attento. Vergine: Meglio agire con più circospezione e parlare solo se necessario. Chi ha un rapporto solido in amore potrà fare di più nei prossimi mesi. Bilancia: il tema della casa è dominante, se non riguarda la propria vita riguarda quella di una persona. In questo periodo non tutto è così facile, sul piano lavorativo ci si sente messi in secondo piano. Se ci sono delle finanze da parte si potrebbero utilizzarle per andare via lontano da tutto e da tutti. Scorpione: c’è qualche difficoltà nei rapporti di lavoro, e in amore. Conta molto il passato, così come la persona che sta accanto. Si parla di indifferenza oppure polemica. Per quanto riguarda le relazioni, domenica sarà la giornata più importante. Si potrebbe mettere al bando un sentimento o verificarne la tenuta, o se c’è una storia può essere che nessuno dei due faccia un passo avanti.



