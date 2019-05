Oroscopo Paolo Fox di oggi venerdì 10 maggio 2019

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi venerdì 10 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna oggi, venerdì 10 maggio 2019, con il consueto appuntamento su LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato nella rubrica Latte e Stelle segno per segno. L’Ariete vivrà un weekend molto interessante dal punto di vista dell’amore, una sorta di riabilitazione che permetterà una crescita non indifferente. Acquario pensieroso e in un momento di tensione, confusione e stanchezza ha bisogno di ritrovare il suo equilibrio. Per i Pesci invece arriva uno scompenso, con bisogno di riscatto e voglia di reagire. Per il Sagittario invece è giunto il momento che ci si riveli in amore, con la possibilità di sfruttare una Luna favorevole che si abbina all’arrivo di Venere in grado di regalare sia forza che fascino. Si ha un carisma in grado di convincere con un solo sguardo le persone a cui ci si avvicina. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo il riassunto dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: è importante che ci si riveli in amore, sono tre giorni speciali. La Luna è favorevole insieme a Venere, dona forza e fascino. Si possiede carisma a sufficienza da convincere solo con lo sguardo. Capricorno: c’è bisogno di qualche spinta in più. Il fine settimana cambia le regole di gioco, fino ad oggi si è pianto per amore o al contrario si è stati protagonisti della sofferenza negli altri. Acquario: in questo weekend si torna ad essere pensierosi, si vive tensione, stanchezza e confusione anche se dipende dall’età. I più giovani riescono a resistere di più, si vorrebbe starsene un po’ più per conto proprio. Pesci: questo è un weekend che porta scompenso. C’è bisogno sia di energia che di riscatto, spesso si ripone tutta la propria attenzione nel lavoro ma non si è fatti solo per lavorare.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Soffermiamoci ora sui segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro sempre seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Ariete: sarà un weekend riabilitativo in amore; si avrà voglia di stare accanto ai propri cari. Si spera che Venere abbia fatto il proprio dovere, perché ben presto abbandonerà il segno. Può aver riportato in auge un amore, sperando sia realizzabile. Sarebbe il caso di mettersi in guardia da chi circonda, è un buon oroscopo questo, buoni gli incontri. Toro: Negli ultimi tempi si è deciso di cambiare vita. Qualcuno ha cambiato vita in meglio, soprattutto se si ha qualche anno in più. Ci si è tolti qualche piccola soddisfazione, altri hanno affrontato un grosso guaio che ha cambiato la loro vita. Ben presto arriverà Venere nel segno. Gemelli: L’amore è utile nella vita, se si vive un periodo di tensione o difficoltà occorre confidarsi con il partner. La seconda parte dell’anno porterà qualcosa in più, un successo. Cancro: Non bisogna dimenticarsi dell’amore nonostante abbia creato problemi nelle ultime due settimane, le incomprensioni potrebbero essere sedate a meno che la coppia non sia arrivata al punto.

Oroscopo Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni di Paolo Fox

Passiamo per l’oroscopo di Paolo Fox ai segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si ha grande voglia di chiarezza e lealtà, di guadagnare qualcosa in più. Le storie che non funzionano a partire dal 15 avranno maggiore chiarezza. Vergine: ci si mostra diffidenti nei confronti dell’amore, è necessario sbloccare questa diffidenza. Si è attratti dalle persone costruttive, Mercurio e Saturno sono in ottimo aspetto ed è positivo nel lavoro. Bilancia: l’amore è stato fonte di disagio, a maggior ragione se c’è di mezzo una storia o un ex con cui non si ha mai chiarito. Ci sono molte polemiche dalla fine del mese scorso, questo weekend necessita di qualche attenzione in più: non si deve però temere, la seconda parte di maggio è dalla propria parte. Scorpione: probabilmente ci si sente costretti a definire alcune cose, discutere e litigare con alcune persone. Si fanno cose che non si ha voglia di fare, c’è un contratto che non si ha voglia di portare avanti, ma si è costretti a farlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA