OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi venerdì 3 maggio 2019: Leone giornata al top

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi 3 maggio 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna ancora oggi, venerdì 3 maggio 2019, con tutti gli aggiornamenti segno per segno. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele. Il Leone vive una giornata che va assolutamente sfruttata, si sa infatti che ogni treno perso poi non ritorna. Il weekend invece potrebbe portare a qualche complicazione di troppo perché si rischia di arrivare scarichi e stanchi. La Vergine sbaglia perché ha l’abitudine di programmare tutto quello che fa. Da una parte questa è una scelta molto importante per farsi trovare sempre preparati, dall’altra si svuota di passione quello che accade. Sicuramente c’è l’obiettivo e la possibilità di raggiungere obiettivi importanti, ma bisogna essere pronti a dosare anche le emozioni. Lo Scorpione è in un momento in cui è molto riflessivo e nel quale può raggiungere degli obiettivi importanti. Luna e Giove sono decisamente favorevoli per il Sagittario che sta programmando il suo futuro. C’è voglia di portare avanti un progetto, ma spesso si finisce per essere distratti da altre situazioni. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Soffermiamoci sui segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi venerdì 3 maggio 2019. Sagittario: si è decisamente interessanti, Luna e Giove sono favorevoli. Si trovano spesso soluzioni per il futuro. Se c’è voglia di portare avanti un progetto non ci si dovrebbe mai fermare. Gli obiettivi sono più vicini se ci sono meno complicazioni. Capricorno: in genere si pianifica con cura la propria vita, se c’è qualche ostacolo si sa come porre rimedio. Da diverso tempo ci si pongono altri obiettivi. Certe situazioni non si sanano da sole, talvolta è meglio chiuderle e ripartire da zero. Per le coppie di lunga data è un periodo di revisione. Acquario: in questo venerdì si cerca di parlare di meno. Si dice spesso tutto ciò che passa per la testa, sia per confrontarsi con gli altri sia perché piace essere liberi di dire ciò che si vuole. Occhio alle persone che potrebbero usare queste informazioni contro. Pesci: non bisogna isolarsi troppo, il fine settimana può portare delle belle emozioni, qualche invito in più. Viaggi, spostamenti sono favoriti ed è possibile recuperare una certa serenità sul piano sentimentale, per affrontare di più le questioni lavorativi. veramente

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Andiamo a vedere quanto raccontato nell’oroscopo di Paolo Fox per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: venerdì sarà una giornata da sfruttare, mentre sabato e domenica potrebbe esserci qualche piccola complicazione dovute alla stanchezza. Vergine: c’è l’abitudine di voler programmare qualsiasi evento della propria vita, non si vuole rimanere col fiato in sospeso. Chi lo circonda spesso si avvale di questa caratteristica. Bilancia: si è il segno della giustizia, si è spesso delle persone che in seguito ai litigi, si mettono in mezzo per valutare chi ha torto e chi ha ragione. Scorpione: in questo fine settimana si è molto riflessivi. Non c’è necessariamente una disputa di mezzo, ma si sente di avere il dovere di decidere tutto. Si rischia di essersela cercata, si vuole sempre un ruolo dominante.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: durante questo week end arriverà una risposta che si aspettava ormai da tempo, sia per le questioni lavorative che amorose. Ci si potrebbe innamorare ben presto, le cose più belle sono quelle non programmate. Toro: è un periodo di costruzione, si discute di un traguardo da raggiungere. Queste trasformazioni non dipendono da quello che si vuole, bensì dal destino. Via libera alla creatività e alla voglia di fare. Gemelli: le stelle aiutano molto se si desidera liberarsi di un peso. Si affrontano le persone che ostacolano di petto e si potrebbe finalmente dire ciò che si pensa. Cancro: si avverte una certa tensione che coinvolge la propria vita. Si discute molto, ma entro la fine del mese il segno sarà in grado di risolvere qualcosa.



