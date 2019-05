Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 7 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi martedì 7 maggio 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, mercoledì 7 maggio 2019. Il noto astrologo ha parlato ancora una volta all’emittente radiofonica LatteMiele dove ogni giorno tiene una rubrica che si chiama Latte e Stelle. Il Leone è un segno davvero molto forte anche se dopo momenti brillanti ora sta vivendo un periodo di calo difficile da calcolare in precedenza. La Vergine vede una Luna dissonante che può creare dei problemi non da poco anche in vista del futuro. Lo Scorpione vive alcune situazioni d’amore che sono tirate un po’ troppo per le lunghe e che non portano da nessuna parte. Il rischio è di rovinare ulteriormente i rapporti e portare a delusioni difficili da gestire. La Bilancia ha qualche acciacco di troppo per questo si deve riguardare e cercare di vivere con maggiore tranquillità. Situazione simile per il Sagittario, ma soprattutto per quelle persone un po’ in là con gli anni che potrebbero essere obbligati a delle visite mediche di controllo. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Andiamo a vedere i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: il segno è un po’ in calo in questa settimana dopo due o tre settimane in cui invece era andato forte. A volte questo atteggiamento provoca una certa accondiscendenza di fronte a chi insistendo cerca di motivare delle situazioni e comunque di forzare la mano. Il segno deve fare ciò che sente anche a costo di crearsi delle inimicizie. Vergine: nonostante la Luna dissonante il segno al momento non si incupisce più di tanto anche perché questa è una settimana importante e costruttiva con la possibilità di fare delle scelte già alla sua metà anche solo a livello di pensiero. C’è già in mente di fare un progetto che riguarda la famiglia e magari il lavoro. Bilancia: A volte si sta giù anche perché non si vive nell’ambiente giusto quando si frequentano persone che non capiscono, quando si deve lottare controcorrente ogni giorno e navigare in un mare alto ed è normale che si perda un po’ di tranquillità. Scorpione: alcune situazioni in amore tirate avanti solo per quieto vivere potrebbero essere riviste nella seconda parte del mese di maggio e chi ha fatto un incontro adesso potrebbe essere davvero molto coinvolto. Questa storia però non decolla. Questo segno di solito si rivela lentamente e soprattutto spera sempre che sia il partner o la persona che è osservata con interesse ad aprirsi per prima. In questo periodo si gioca a chi dice di più e a chi dice di meno. Uno dice una cosa di sé, l’altro dice una cosa di sé.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e restando sempre sull‘oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: è un’altra giornata interessante per il segno che sta vivendo una stagione di rilievo. Già dalla fine di aprile qualcuno se n’è accorto una sorta di riabilitazione che magari non avrà degli effetti pratici anche se qualcuno ha già avuto dei risultati concreti. Semplicemente può portare a rialzarsi dal punto di vista morale. Saturno resta dissonante che dice che le cose si possono fare ma solo faticando un po’. Tutti gli Ariete sono pronti a fare grandi operazioni seppur superando qualche disagio. Questo vale anche per i sentimenti. Toro: il segno in questione vive delle giornate molto importanti. Va ricordato che in questo mese avremmo Sole e Saturno in ottimo aspetto questo è molto costruttivo sul piano del lavoro, dello studio e degli esami. Non è che se uno non si prepara riesce a superare un esame grazie a Sole e Saturno. Ma questo è un mese di prove che sostenute con voglia e all’altezza possono portare a qualche risultato di più. Trovare l’equilibrio dopo tanti cambiamenti non è di certo facile. Ci sono altri riferimenti attorno e la vita è decisamente cambiata. Gemelli: È molto difficile che una persona nata sotto questo segno non abbia una giornata piena di cose da fare e per qualcuno ci vorrebbero giornate lunghe 48 ore. Le giornate però sono di 24 ore e bisogna cercare di concentrare tutto. Ci sono difficoltà e situazioni particolari, questa però è una situazione buona per le discussioni. Chi deve completare un accordo, chi si trova faccia a faccia con un nemico e in qualche modo deve affrontare un problema avrà qualcosa in più. Cancro: il segno non sta vivendo un anno molto facile. Anche se ci sono stati degli eventi importanti tutto è costato più fatica. Saturno è opposto, il segno contro qualcuno. Forse è questa la chiave di lettura del cielo di questi giorni. C’è chi ha contro magari un ex, chi invece ha contro un socio, c’è chi può fare buon viso a cattivo gioco in una situazione di lavoro che è cambiata da poco che ancora un po’ spaventa. C’è chi invece vuole cambiare la vita professionale perché è stanco di fare qualcosa che non va più. Come si gira si gira c’è grande tensione. Si deve sfruttare quella positiva che parte da questa settimana e arriva fino alla fine del mese. Se si doveva aspettare una notizia o uno sblocco ci si può sperare.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Soffermiamoci ora per l‘oroscopo di Paolo Fox su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: Gli esami non mancano mai invece per i giovani che vogliono portare avanti degli esami di lavoro o di studio. Se c’è un amore che non funziona si pensa che sia necessario ribadire il proprio ruolo, Bisogna fare attenzione però a non rivelare troppa agitazione. Quando si è infervorati in amore si pensa di incontrare la persona migliore del mondo non si tiene e vorrebbe subito conquistare il cuore di questa. Salvo però poi ripensarci. Le persone che fuggono piacciono più di quelle che si concedono. Capricorno: buone notizie a tutti quelli che hanno vissuto conflitti e quelli che hanno avuto delle difficoltà. Certo non è che si può risolvere tutto dall’oggi al domani però Mercurio sarà in ottimo aspetto rispetto a Saturno e questo vuol dire che possono nascere delle buone situazioni. Se l’amore non è recuperabile bisogna mettersi nella situazione di viverne un altro. Acquario: Nella vita di molti quelli nati sotto questo segno ci sono state delle azioni irruenti e forse non troppo ragionate che hanno soddisfatto l’istinto e la volontà di vedersi in una condizione nuova. Il prossimo weekend potrebbe alimentare qualche dissenso in amore. Se si vive in una coppia in crisi i giorni prima di venerdì sono utili per parlare serenamente. Pesci: si cerca di parlare con serenità e tranquillità. Bisogna evitare situazioni di stallo di disagio che arrivano quando si pensa al passato quando c’è qualche lacrimuccia di troppo o un ricordo spiacevole che alberga nella mente o che si legge sul viso. Chi non ha manifestato apertamente un disagio deve farlo subito affinché questo non diventi troppo grande e poi difficile da superare



