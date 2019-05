OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 16 maggio 2019 salute: Scorpione, Vergine, Sagittario

Oroscopo: lavoro, salute e amore che giornata sarà?

Passiamo all’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda la salute. Lo Scorpione in questo mese vive un periodo di decisioni importanti, cambiamenti. Bisogna prepararsi ad affrontare qualche incertezza, ma si deve essere pronti a raggiungere dei risultati con grande attenzione ed evitando delle complicazioni emotive. La Vergine è un segno frequente alle crisi e all’ansia, c’è sempre e comunque bisogno di situazioni più stabili per non sbandare. Per il Sagittario c’è da cambiare qualcosa, si tratta di un periodo particolare per chi ha voglia di mettersi in gioco, ci sono situazioni ed emozioni nuove in ballo. Attenzione però ad esagerare col rischio che ci si trovi di fronte a situazioni un po’ complicati. Il momento è di quelli complessi da affrontare se non si vivono alcune situazioni complesse.

Ora è il momento di soffermarci sull’amore andando ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox. Il Gemelli in amore ha bisogna di agire, giugno sarà un mese di grandi risultati. Per il Cancro il vero problema non sono gli altri, bensì il segno stesso perché non riesce ad essere chiaro con sé stesso. Si deve capire cosa si vuole davvero. Il Leone deve lottare per evitare qualche tensione, difficile evitarle in amore. I Pesci dal punto di vista emotivo è probabile che ci siano piccole complicazioni da superare, si sta pensando di più a sé stessi, c’è bisogno di una ricarica. La Bilancia vive momenti di coraggio alternati alla paura nell’affrontare gli eventi, in amore non si è troppo timidi. Per l’Acquario l’amore va in secondo piano. Per l’Ariete invece in amore situazione piatta, si è troppo preoccupati per il lavoro.

Andiamo a vedere il campo del lavoro sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia se ha delle finanze da parte ha la possibilità di concludere un buon affare. Il Sagittario ha l’idea di lasciare qualcosa per mandare avanti qualcos’altro, non si può mandare avanti proprio tutto. Il Capricorno è ambizioso, capisce dove e quando sbagliate ed è in grado di ripartire da zero. Dalle proprie esperienze, anche se hanno portato del disagio, se ne trae sempre del positivo. I Pesci cercano di stare attenti alle finanze. Per l’Acquario Urano può portare un grande cambiamento se gestito bene può portare un grosso vantaggio sul lavoro. L’Ariete spesso parla molto grazie alla propria lealtà, scopre le proprie carte. Potrebbe essere stato chiuso un progetto al quale si teneva molto, c’è bisogno di carica e positività. Per il Toro queste stelle non fanno procedere con prudenza, soprattutto se si sente il bisogno di cambiare vita. Si mostra un grande coraggio che gli altri ammirano.

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi giovedì 16 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, giovedì 16 maggio 2019, ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete deve parlare solo se necessario, in questo momento forse si devono tirare i remi in barca cercando di evitare di vivere delle complicazioni. Il Toro deve cedere qualcosa e provare a sentirsi più libero di fronte alle difficoltà della giornata. I Gemelli stanno attraversando una fase pesante nella quale hanno vissuto molte discussioni. Si può riuscire a reagire con astuzia, cercando di risolvere i propri problemi con giustezza e intelligenza. Il Cancro sta attraversando un momento personale di tensione a livello sentimentale, potrebbe esserci molto presto una situazione di grande tensione, attenzione però a vivere degli errori che rischiano di vivere polemiche. Clicca qui per la classifica della settimana

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Andiamo a vedere i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione seguendo l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Leone: non sta vivendo un periodo no, l’influenza di Giove potrebbe salvarlo all’ultimo minuto. Si deve lottare per mantenere ciò che si desidera, potrebbe esserci un ritardo sui tempi (qualche promessa non mantenuta). Vergine: ci sono molte frequentazioni, ma le amicizie vere sono poche. Se c’è stata una crisi ci si sente più soli. L’uomo Vergine esprime sicurezza, ma è una patina esterna. Bilancia: non si devono avere molti problemi per ottenere il proprio successo personale, ma se ci sono delle crisi adesso qualcosa va meglio. Scorpione: si stanno vivendo dei momenti di agitazioni, prossimamente si potrebbero vivere delle situazioni di scontro nel lavoro. Si vuole avere qualcosa in più, o si vuole far capire quanto si è importanti.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Passiamo ad analizzare Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci seguendo l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Sagittario: ci si deve fare coraggio, tutto ciò che non si ha concluso nelle prime parti di maggio potrebbe essere concluso a fine mese. Capricorno: una delle grandi capacità è quella di cambiare pagina, si sa in anticipo cosa fare. Acquario: ci si deve proteggere dall’amore e dalla tensione, è altissima ma potrebbe dipendere anche da sé stessi. La realtà è che si è molto disponibili nei confronti degli altri, talvolta troppo. Pesci: domani sarà una giornata di recupero, come venerdì e sabato. Domenica sarà una giornata sottotono.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ora è il momento di andare più a fondo nell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: per la giornata di domani si consiglia di parlare solo se necessario. Toro: bisogna cedere qualcosa per sentirsi più liberi. Si stanno facendo grandi passi avanti per il proprio futuro, seppur lentamente. Gemelli: è una fase pesante, ci sono state molte discussioni. Si può reagire con astuzia, ci si deve tirare fuori le proprie capacità per risolvere i propri problemi. Cancro: ci sono stati momenti di grande tensione in amore, potrebbe esserci un po’ di agitazione nella giornata di domani. Adesso c’è la possibilità di capire quello che si prova, di ricucire uno strappo.



