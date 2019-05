Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi sabato 10 maggio 2019: Cancro, Gemelli, Sagittario

Paolo Fox: Scopri l’oroscopo di oggi sabato 11 maggio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna con la consueta rubrica Latte e stelle sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato dallo stesso astrologo segno per segno in merito alla giornata di oggi sabato 11 maggio 2019. I Gemelli hanno dei rapporti stimolanti con Ariete e Leone in grado di creare un bel feeling. Il Cancro si trova sulla strada un Saturno opposto che dimostra come ci sia una lotta costante contro qualcuno. Questo è un momento in cui potrebbe essere anche necessario ridefinire qualche accordo importante per il futuro. Il Sagittario è atteso da alcune giornate che possono creare un po’ di tensione, c’è voglia di raggiungere i propri risultati grazie alla perseveranza e alla grande voglia di raggiungere sempre l’obiettivo. Questo è un momento in cui diverse situazioni possono essere decisamente importanti. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci andiamo a vedere cosa ha raccontato per questi segni Paolo Fox nel suo oroscopo. Sagittario: aspettano giornate intense, si spera in maniera positiva. Quando c’è un problema si cerca di stare lontani dal luogo dello stesso. Capricorno: si dovrebbe superare una fase di agitazione avvenuta tra mercoledì e giovedì, ma il fine settimana sarà tranquillo. Acquario: si è intrattabili in questi due giorni, si potrebbe anche aver perso qualche ora di sonno. In amore qualche dubbio c’è. Pesci: si avrà qualcosa in più, sono favoriti i viaggi e gli incontri. Parlare di sentimenti è prematuro, se si intende fare proposte interessanti.

Oroscopo Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni di Paolo Fox

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si vivono giornate importanti per risolvere qualche dilemma. L’aspetto economico ne risente parecchio, se si è in coppia ci saranno ancora discussioni. Vergine: si è passata una fase in cui non si avevano risposte, entro il 25 ci saranno maggiori risposte. A breve Venere sarà favorevole. Bilancia: si ama la giustizia, ci si comporta sempre in maniera equa ma c’è stata molta scorrettezza intorno. C’è stato un calo fisico proprio perché ci si è messi molto alla prova, occhio ai rapporti con Ariete e Cancro. Scorpione: le relazioni difficili nella seconda parte di maggio saranno messe alla prova. Bisogna valutare se c’è abbastanza complicità nella coppia per poter andare avanti, dove c’è la competizione è problematico.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Andiamo a vedere l’oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: sabato e domenica saranno giornate molto intense. Se c’è la persona giusta al fianco è arrivato il momento di risvegliare la passione, sennò è il momento giusto per trovarlo. Toro: non sarà un sabato facile, si ha assolutamente bisogno di recuperare energie. Molti penseranno a fare un break, a staccare per trovare un po’ di tranquillità. Gemelli: I rapporti con Ariete e Leone sono stimolanti, c’è bisogno di persone stimolanti. Cancro: Saturno è opposto, si è in lotta contro qualcuno. Bisogna definire ancora qualche accordo.



