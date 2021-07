Oroscopo Paolo Fox 1-2 luglio 2021/ Ariete e Leone favoriti da Venere

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 1-2 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni per l’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, giovedì 1° luglio, e per domani, venerdì 2 luglio? Oggi i nati sotto il segno dell’Ariete possono contare su Venere, anche se ultimamente l’amore è finito un po’ in secondo piano. Sul lavoro dovere avere un po’ di pazienza. Per il Toro in amore c’è poca chiarezza e tanti dubbi. In questo periodo non mancano problemi sia in ambito familiare sia in quello lavorativo. Venere e Marte sono dalla parte dei Gemelli per tutto il mese di luglio: approfittatene! Ottime notizie in particolare sull’amore. Il Sole transita nel segno del Cancro: sfruttata la situazione sopratutto in amore. Nella seconda metà di luglio saranno favoriti gli incontri per i single. Sul lavoro evitate polemiche. I nati sotto il segno del Leone hanno Venere dalla loro parte, ma Saturno in opposizione influisce sul lavoro. Nervosismo in amore per la Vergine: cerca di non litigare e siate propositivi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro ci sono buone opportunità già da questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 luglio 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Bilancia avrà Venere favorevole per tutto il mese di luglio. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di raccogliere i frutti. Per lo Scorpione non è il momento di prendere decisioni affrettate in amore. Sul lavoro non buttatevi giù se qualcosa non va come vorreste. Marte e Venere sono dalla vostra parte del Sagittario: è il momento giusto per progettare il futuro. Luglio sarà un mese positivo per il lavoro. In amore il Capricorno risente della Luna dissonante: non è il momento per affrontare argomenti importanti con il partner. Anche sul lavoro potrebbero esserci delle discussioni. L’Acquario risente di Venere in opposizione, che porta a qualche fastidio e tensione nei rapporti interpersonali. Per quanto riguarda il lavoro meglio meditare prima di agire. Nella giornata di oggi i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero avere discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro raccoglierete i frutti in autunno.

