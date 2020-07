Oroscopo Paolo Fox, 1-2 luglio/ Previsioni oggi e domani: Ariete top, Toro flop

Oroscopo Paolo Fox, 1-2 luglio, Previsioni oggi e domani: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox per oggi e domani ci porta ad analizzare i segni al top. Ariete: Venere è decisamente intrigante, questo può portare anche a dei cambiamenti non di poco conto come per esempio sul lavoro. La giornata di domani potrebbe portare a un confronto importante con il partner. Cancro: questo periodo potrebbe portare il segno a risolvere un’equazione che da tempo non produce risposta. Presto arriverà il momento di recuperare. La giornata di domani porterà appunto a dei miglioramenti. Alcuni potrebbero decidere di impegnarsi sul serio, magari pensando un figlio. Pesci: finalmente si troverà la forza di chiudere una relazione che non funziona. Si è comunque in un momento di crescita. Domani ci saranno dei problemi da affrontare con delle soluzioni importanti che arriveranno.

Leone: per l’amore questo periodo è decisamente positivo. Sul lavoro ci saranno diverse situazioni da risolvere. Alcune difficoltà sentimentali potrebbero essere lasciate alle spalle. Gli incontri sono decisamente favoriti. Bilancia: Venere è interessante e questo può portare a qualcosa di intrigante. Sul lavoro ci sarà grande forza di impegnarsi. Attenzione alla possibilità di andare a riaprire qualcosa di importante dal passato. Scorpione: gli incontri rimangono favoriti, nonostante ci siano alcuni problemi legali da sistemare. Dal punto di vista del lavoro si recupera già da domani quando si potrà vivere una svolta. Acquario: Venere regala una grandissima forza al segno. Il denaro si dovrebbe gestire decisamente meglio. Attenzione agli incontri che nelle prossime 24 ore saranno interessanti. Sul lavoro c’è uno sprint creativo.

Segni flop

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox di 1-2 luglio, ecco i segni flop. Toro: la Luna in opposizione crea qualche problema. Nei prossimi giorni inizia un periodo che promette grandi novità soprattutto sul lavoro. Domani ci si potrà prendere la briga di andare a coinvolgere qualcuno che al momento sembra irraggiungibile. Gemelli: a livello professionale si stanno facendo moltissimi confronti. Presto arriverà il recupero tanto atteso. La giornata di domani fa capire come è difficile rimanere fermi di fronte alle tante cose da fare. La Luna consiglia di tirare il freno a mano.

Vergine: sul lavoro si potrebbero risolvere delle complicazioni. Non si deve rischiare di discutere col proprio partner. C’è grande nervosismo anche nelle prossime settimane. Sagittario: stasera si potrebbe registrare un leggero calo fisico. Si può programmare qualcosa di importante verso il futuro. Domani ci sarà il transito della Luna, per questo non si dovranno agitare le acque. Domani ci potrà essere un incontro. Capricorno: dal punto di vista dei sentimenti è un momento molto agitato. Sul lavoro però c’è la convinzione di saper fare le cose se si è precisi. Domani si dovranno prendere delle decisioni proprio in amore.



