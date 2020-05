Oroscopo Paolo Fox, 1-2 maggio 2020/ Oggi e domani: Ariete top, Capricorno flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 1-2 maggio 2020: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox ci permette di fare un punto tra oggi e domani, 1 e 2 maggio 2020. Ecco i segni che si possono considerare al top. Ariete: l’amore potrebbe portare a vivere delle complicazioni con Giove dissonante e non facile da gestire. Sarà molto importante cercare di vivere tutto con più tranquillità e pazienza. Domani si potrebbe piano piano recuperare per quanto riguarda l’amore. Toro: Marte è dissonante, ma nonostante questo ci troviamo di fronte a un momento interessante per quanto riguarda il lavoro. Si crescerà ancora domani con delle situazioni importanti grazie a un’energia dirompente. Si deve stare attenti però perchè ci si potrebbe far prendere dal nervosismo.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Gemelli, Bilancia, Scorpione e Cancro

Gemelli: Venere in buon aspetto può regalare qualcosa di buono in amore, attenzione però perché domani le cose si potrebbero complicare. Si possono valutare presto però delle buone proposte di lavoro. Bilancia: Venere è importante, torna favorevole e potrebbe portare non solo a giovamenti legati all’amore ma anche forza per risolvere discussioni sul lavoro. Da domani si inizierà a valutare un interessante cambiamento. Scorpione: gli astri sono davvero molto interessanti oggi, domani poi ci potrebbe essere una crescita per quanto riguarda l’amore. Si dovrà cercare di parlare chiaro sul posto di lavoro, con gli imprevisti che non preoccupano. Cancro: si cerca di trovare delle soluzioni dopo un periodo non facilissimo da gestire. Nelle prossime 24 ore ci si potrebbe trovare di fronte a un ripensamento che magari potrebbe portare a riabbracciare un ex.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni flop sempre prendendo sotto esame l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: si vivono delle tensioni all’interno della casa questo perché Mercurio e Sole sono dissonanti. Domani si migliora grazie alla presenza di una Luna attiva nel segno, nonostante questo rimane importante evitare degli scontri sia oggi che domani. Vergine: alcune cose per quanto riguarda i sentimenti non vanno come si vorrebbe. Sul lavoro poi ci sono diverse situazioni non facili da gestire con delle discussioni magari non facili da gestire. Domani si potrebbero chiarire delle cose importanti col partner. Sagittario: si vivono dei dubbi dal punto di vista dell’amore in questo momento. Alcuni stanno poi vivendo un momento di crisi sul lavoro, si deve scegliere al più presto se accettare una proposta o meno. Alcuni alla fine potrebbero trovarsi di fronte a qualcosa che non piace a livello professionale.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: Giove transita nel segno e da domani il segno sarà costretto a prendere delle decisioni e ad analizzare cosa fare sul lavoro. Si deve essere tranquilli e sereni, ma anche attenti a cosa si fa. Acquario: Sole e Mercurio saranno dissonanti anche domani, quando però sembra che si riaccenderà qualcosa in amore. La Luna invece è contraria oggi e potrebbe portare a qualche disagio di troppo. Pesci: si deve cercare di fare attenzione con le parole. Domani l’amore si potrà gestire, ma servirà grande cautela. Si devono assolutamente evitare le polemiche, perché si rischia di litigare con qualcuno di prezioso.



