Oroscopo Paolo Fox 1-2 settembre 2021/ Sagittario in crisi, Ariete in ripresa

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 1-2 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio, in attesa della nuova stagione televisiva. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 1° settembre, e per domani, giovedì 2 settembre? Con l’inizio del nuove mese l’Ariete si libera delle tensioni di agosto: anche sul lavoro è tempo di ripartire e arriveranno nuove occasioni. Per il Toro è arrivato il momento di superare le difficoltà in amore: parlate e chiarite con il vostro partner. Sul lavoro potete godere della positiva influenza di Saturno e Giove. Per i nati sotto il segno dei Gemelli è arrivato il momento di ripartire in amore: se c’è una persona che vi interessa, fatevi avanti! Sul lavoro Venere e Marte favorevoli portano novità importanti, da valutare sempre con attenzione. La giornata di domani sarà influenzata dalla Luna per i nati sotto il segno del Cancro. Arriveranno buone opportunità anche sul lavoro, dopo una serie di spese impreviste. Non mancherà qualche cambio di programma a causa dell’opposizione di Giove e Saturno. La giornata di oggi per il Leone inizia con qualche malinteso e tensione. Mantenete la calma. Anche sul lavoro ci sono delle questioni che vanno risolte. Mercurio è nel segno della Vergine: approfittatene! Sul lavoro avete una marcia in più.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, il cielo sarà positivo per la Bilancia: nel mese di settembre potrebbero nascere belle emozioni Sul lavoro è arrivato il momento di risolvere i problemi. Dal punto di vista economico non azzardate. Lo Scorpione ha la Luna favorevole in questi giorni: nuovi incontri all’orizzonte. Sul lavoro c’è un po’ di agitazione e fate attenzioni all’aspetto economico. Non trascinate i contenziosi. Il Sagittario sta attraversando un periodo difficile e poco piacevole dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro invece ci sono molte cose da fare, mantenete la calma e siate lucidi. In questi giorni il Capricorno è sopraffatta dalle questioni lavorative che tolgono spazio all’amore. È arrivato il momento di cambiare: siate fiduciosi e correte qualche rischio! In amore l’Acquario è penalizzato dall’opposizione di Venere: non mancheranno momenti di crisi. Sul lavoro invece arrivano nuovi progetti ma anche nuovi ostacoli. Da domani Venere e la Luna sono nel segno dei Pesci: potrete realizzare i vostri progetti, ma occhio alle finanze.

