Oroscopo Paolo Fox oggi classifica settimanale 1-6 settembre/ Pesci Cancro Scorpione

I segni di Acqua: la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox

Non possiamo che chiudere con un focus sui segni d’Acqua oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Quali stelle ha il segno del Cancro in questo primo settembre? Le coppie che hanno vissuto una crisi devono evitare forzature. E’ un periodo di grandi equilibri e di nuove occasioni per farvi valere, c’è in atto un cambiamento. Forse avete intenzione di chiudere qualche relazione di cui non vale la pena, volete persone leali attorno: attuate nuove strategie. Capitolo Scorpione: siete molto più motivati e state anche meglio rispetto a qualche tempo fa. Nelle prime due settimane di agosto ci sono stati fastidi fisici, si consiglia di non pensare troppo al passato o rimettere in gioco tensioni che sono legate agli scorsi mesi. Se siete ancora legati alla stessa persona siete felici, in caso contrario bisogna andare avanti e guardare le novità. Ultimo segno dello Zodiaco è quello dei Pesci: tenete tutto sotto controllo in questo periodo. Vi sentite messi da parte dal punto di vista lavorativo, c’è un cambiamento generale. Supererete tutto a partire dalla seconda metà di Settembre, l’autunno è una stagione di grande successo. Occhio agli sbalzi d’umore in amore. (agg. di Dario D’Angelo)

Classifica Oroscopo 1-6 settembre: i segni di Aria

Anche i segni d’Aria sono al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Il segno dei Gemelli è atteso da un primo di settembre che riporta delle energie dopo un periodo pesante. Dal punto di vista lavorativo qualcosa è rimasto in sospeso, probabilmente non siete abbastanza convinti di ciò che state vivendo ma dipende dal tipo di situazione. Il lavoro vi causa un po’ di pressione, bisogna regolare qualcosa. Recupero in amore. La Bilancia? Vi trovate in una condizione di lieve agitazione, ci sarà qualche pensiero in più. Lo sforzo maggiore è di tenere in equilibrio situazioni che non valgono più, non si sta muovendo nulla. Cercate di fare il meglio ma preferite non far litigare la gente. Chiusura riservata all’Acquario: agosto è stato un mese pesante, settembre sarà un mese di recupero; via libera infatti a molte situazioni importanti, ma bisogna stare attenti allo stress. E’ un oroscopo particolare perché avete bisogno di nuovi stimoli. (agg. di Dario D’Angelo)

Oroscopo 1-6 settembre: i segni di Terra

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra protagonisti delle previsioni di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Domenica 1 settembre che per i nati Toro si rivela propizia per tagliare rapporti che non vi interessano più: è possibile privilegiare situazioni importanti. L’amore è una sfida che si può vincere, ma se c’avete rinunciato forse bisogna risolvere una questione domestica. L’autunno e l’inverno presentano alcune novità. Per il segno della Vergine è un periodo propedeutico per un anno importante. Chi ha lavorato bene nel passato lo sa già, se giocate troppo in difesa sbagliate. Siete talmente attaccati alla realtà che programmare un futuro lontano vi spaventa. Se siete rimasti male per la fine di un amore è possibile recuperare. Ultimo segno di Terra è il Capricorno: sarà una giornata sottotono, ma non si può dire lo stesso del periodo: Settembre vi permetterà di vincere una grande sfida, spesso non serve organizzare il futuro anche se amate farlo. Alcune occasioni possono capitare grazie al destino, in amore è possibile ricucire uno strappo. (agg. di Dario D’Angelo)

Oroscopo di oggi 1 settembre

Oroscopo di Paolo Fox arriva puntuale come sempre anche domenica 1 settembre 2019. Iniziamo il nostro focus su segni di Fuoco dal segno dell’Ariete, che vivrà una giornata agitata e confusa. Per molti Ariete Settembre sarà un mese di esami: bisogna superare qualche prova e bisogna farsi valere. Tutto ciò vi causa una certa tensione, molte cose possono essere confermate. Per i nati Leone c’è una domenica interessante. Voi che siete così attivi e disponibili nei confronti di coloro i quali vogliono aiutarvi nella realizzazione dei vostri progetti avete la situazione in mano. Entro novembre dimostrerete quanto valete, buone notizie in arrivo. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: primo giorno di settembre caratterizzato dalla presenza del vostro pianeta, Giove, nel segno. Se non siete contenti perché vi sembra di aver perso qualcosa in ambito lavorativo, dopo la prima metà di settembre recupererete il tutto con gli interessi. In questo periodo è meglio non arrabbiarsi troppo. Siate cauti e non fate confusione tra due storie. (agg. di Dario D’Angelo)

Oroscopo 1-6 settembre, classifica settimanale Paolo Fox: Toro, Vergine, Capricorno al top

Siamo agli sgoccioli di agosto e Paolo Fox è pronto per accompagnarci verso il prossimo mese . Come sempre con il suo Oroscopo e con la classifica della settimana, fra gli appuntamenti in primo piano sul settimanale DipiuTV. Cinque stelline per il Toro, esigente e forse anche un po’ nervoso, ma anche più tollerante nelle relazioni rispetto ad inizio mese. Sabato interessante per le emozioni. Le coppie ormai arrugginite potranno decollare, ma meglio non rivangare il passato. Nel Lavoro il rinnovo si è fatto sentire con cambiamenti. Nuovi progetti possibili, ma con cautela. L’Amore è di scena per la Vergine, adesso più tranquilla negli affari di cuore. Sabato ci potrebbe essere un incontro speciale, ma saranno gli inizi di settembre a rivelarsi ancora più importanti. Le coppie solide possono ricevere novità. Qualcuno si trasferisce e può consolidare il rapporto. Novità anche per chi pensa alla convivenza o alle nozze. Le stelle aiutano il Lavoro, ma bisogna fare le scelte migliori. Meglio non perdere occasioni utili solo per questioni di orgoglio. Cielo sereno per i single del Capricorno, con nuovi incontri giocosi e pieni di avventura. Stelle utili per i rapporti neonati. Le coppie con problemi alle spalle devono risolvere tutto fra domenica e lunedì. Con Ariete e Bilancia i rapporti sono complicati, qualcuno magari penserà già di chiudere. Nel Lavoro bisogna esaltare l’immagine professionale. Le stelle sono utili per chi vuole iniziare un progetto a dicembre.

Oroscopo Paolo Fox e classifica

Sono tanti i segni che Paolo Fox ha inserito al secondo posto della sua classifica settimanale. Come scopriamo grazie a DipiuTv l’Oroscopo del noto astrologo assegna quattro stelline all’Ariete, che potrà vivere momenti speciali in Amore. Ci saranno delle conferme e dei progetti, qualcosa che riguarda anche il lavoro e per questo gli affari di cuore potrebbero slittare al secondo posto. Meglio non pensare al passato e continuare ad evolversi. Sono favorite le coppie che pensano ai figli. Anche se le cose vanno bene, bisogna comunque ritrovare la serenità. Giove favorevole per le grandi scelte. Nel Lavoro si potranno fare esperimenti, per una nuova stagione in cui saranno utili coraggio e forza. I single del Cancro potrebbero aver conosciuto qualcuno di intrigante proprio alla fine di agosto. Attenzione a Vergine e Gemelli per evitare dubbi. Le coppie forti ricevono ancora più stimoli. I primi di settembre saranno interessanti per chi cerca un nuovo progetto a due. In agguato liti con parenti o partner per eredità. Saturno in opposizione continua invece a rallentare il Lavoro. Possibili complicazioni, ma anche entrate extra e nuovi incarichi. I cuori solitari del Leone continuano il recupero. Attenzione alle critiche eccessive con qualcuno che ti piace: credersi superiori e mettere in discussione l’altro non farà che spaventare chi desideri. Coppie più forti rispetto all’anno scorso, tanto che qualcuno pensa a figli e convivenza. Nei prossimi mesi si potrebbe addirittura cambiare casa. Cielo limpido nel Lavoro, anche se il desiderio di vincere potrebbe complicare tutto. Entrate in più per chi ha un’attività. I single della Bilancia potranno contare su Venere nel segno nella seconda settimana di settembre. Attenzione a venerdì per un ritorno dal passato. Le coppie sono sull’altalena, fra alti e bassi già da luglio. Lo stress si fa sentire: possibili allontanamenti. Nel Lavoro, le stelle non aiutano. Ci sono problemi da risolvere, un accordo. Cautela con i contratti. Lo Scorpione può contare su una Venere positiva. Le stelle sono ideali per le relazioni e per questo occorre dimenticare le ferite del passato. Le coppie appena separate non devono cedere ai rimproveri. Chi vive un legame solido potrà contare su una Venere costruttiva. Nel Lavoro si fa ancora sentire un dubbio di fine luglio: forse uno sbandamento oppure un problema fisico. È tempo di recuperare. L’Acquario forse non può contare sulle persone giuste, forse è agitato. Si può recuperare e riavvicinarsi, ma bisogna partire dalla propria serenità. Meglio risolvere quei problemi lavorativi che ti allontanano dagli affari di cuore. Le coppie devono tranquillizzarsi e non dire ciò che non pensano. Forse c’è stato un distacco agli inizi di agosto e bisogna ancora risolvere. Nel Lavoro c’è un forte desiderio di cambiamento. Il portafoglio piange e complica ogni decisione.

Oroscopo Paolo Fox: i gemelli chiudono la classificac

Ultima posizione per la classifica di Paolo Fox, per tutti quei segni che non avranno del tutto le stelle dalla loro parte. Scopriamo su DipiuTV che fra i segni con tre stelline c’è il Gemelli, in conflitto per i sentimenti, anche quelli più recenti. Bisogna agire con cautela e guardare avanti. Le coppie sono tese e se ci sono state delle liti in passato bisogna procedere con calma. Soprattutto sabato. Attenzione alle liti con Leone e Acquario. Nel Lavoro la stanchezza e la rabbia si fanno sentire. Chi lavora in proprio deve sistemare tante cose, magari qualche debito. Chi studia deve concentrarsi di più. I sentimenti del Sagittario sono meno chiari e forse sabato potresti sollevare un polverone. Vorresti affetto, ma hai vicino persone che non ti comprendono. Le coppie devono superare dei problemi lavorativi o economici. Non si tratta di una crisi definitiva per tutti. Il cielo non è sereno nemmeno nel Lavoro, dove potresti avercela con l’azienda per cui lavori da anni e che ti mette in secondo piano. Per i Pesci sarà possibile rimettere tutto in discussione. Anche le relazioni appena nate. Bisogna procedere con cautela. Non mancano liti con Vergine e Toro. Conflitti nella coppia, magari da molti anni. Agitazione possibile nel fine settimana, ma non bisogna alimentare i dissapori. Meglio invece lasciare che tutto scivoli di dosso. Nel Lavoro ci potrebbero essere dei cambiamenti su cui riflettere. Prima di novembre non si realizzeranno i progetti che stai studiando già adesso.



