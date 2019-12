Oroscopo Paolo Fox 1-6 dicembre, classifica settimanale/ Vergine, Toro e Pesci al top

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 1-6 dicembre

Paolo Fox ci svela ancora una volta il suo Oroscopo e la classifica settimanale per tutti i segni dello Zodiaco. DipiuTv ci aiuta a scoprire le previsioni dei prossimi giorni, svelandoci subito che fra i segni che hanno registrato cinque stelline c’è la Vergine: Giove, Venere e Saturno sono infatti in aspetto favorevole, una vera gioia per gli affari di cuore. Meglio pensare agli incontri, ma anche comprendere i propri sentimenti. Le coppie che hanno vissuto un periodo di stacco possono recuperare, soprattutto da venerdì e anche chi ha avuto problemi in passato. Più positivi i legami con Capricorno e Scorpione. Nel Lavoro non si vedono ostacoli all’orizzonte, anzi la possibilità di far partire un progetto. Positive anche le finanze, da rivedere per migliorarle. I single dello Scorpione sono energici e possono pensare ai sentimenti. In passato c’è stato un po’ di isolamento e ora ci si può rimettere in gioco, anche se non è facile parlare d’amore. Le coppie che hanno superato la crisi recuperano e pensano al futuro. Qualcuno potrebbe scegliere di firmare una tregua. Nel Lavoro ci saranno opportunità da sfruttare, anche se chi lavora in proprio potrebbe fare i conti con dei conflitti. I Capricorno in cerca d’amore possono contare su Saturno, Giove e Venere nel segno. Il desiderio di amare si rinnova, ma manca un po’ di disponibilità. Fine settimana fortunato per gli incontri. Le coppie pensano alla casa, forse un acquisto o un cambiamento. Meglio lasciar perdere il passato e le liti che potrebbero verificarsi venerdì. Nel Lavoro le stelle aiutano a fare progetti e a ripartire in caso di crisi. Cielo importante per i Pesci che vogliono innamorarsi. Le stelle sono promettenti e bisogna farsi avanti. Nel fine settimana si può fare qualche uscita con gli amici, scoprire nuovi posti che potrebbero riservare delle sorprese. Le coppie migliorano e chi è in crisi può arrivare alla rottura con maggiore facilità. Il cielo indica miglioramenti anche per casa e figli. Per il Lavoro, chi è in proprio potrà gestire le situazioni con maggiore facilità. Buone risposte in arrivo, ma attenzione all’aspetto burocratico.

Oroscopo Paolo Fox: emozioni speciali per Gemelli e Sagittario

Paolo Fox continua a parlarci di stelle grazie al suo Oroscopo, svelandoci tutte le sue previsioni e la classifica settimanale su DipiuTv. Quattro stelline per il Toro, con Venere in ottimo aspetto. Favoriti gli affari di cuore, ma lunedì potrebbero esserci dei dubbi. Qualcuno del passato potrebbe tornare, ma in generale sarà più facile fare degli incontri. Le coppie forti possono pensare al futuro grazie a Venere, Saturno e Giove in aspetto favorevole. Chi pensa a un figlio oppure a ufficializzare una relazione può agire adesso. Nel Lavoro si muove qualcosa e non bisogna perdere tempo. Decollano i progetti più recenti. I Gemelli in cerca d’amore possono fare nuovi incontri, vivere emozioni speciali. Attrazione con Sagittario e Leone e ritorno di fiamma con Acquario. Le coppie recuperano, rinforzano l’unione e possono sistemare le situazioni legali o burocratiche rimaste in sospeso. Il cielo migliorerà ancora la prossima settimana. Nel Lavoro qualcuno potrebbe ricevere un segno dalla fortuna: si sbloccano gli affari legali, in arrivo accordi e novità. Giove sarà dalla parte di chi vuole avviare nuovi progetti. Il Sagittario single vuole vivere delle emozioni nuove e le occasioni non mancheranno. Chi ha già una storia d’amore potrà ottenere delle risposte. Le coppie distanti possono ritrovarsi, soprattutto venerdì quando Sole e Luna saranno in aspetto favorevole. Aumenta la sensualità. Nel Lavoro, i nati del segno si dimostrano inarrestabili. Fortuna nei viaggi, buone idee e proposte in arrivo. L’Acquario può lasciarsi andare agli affari di cuore, in previsione di un fine settimana interessante. Bisogna voltare pagina rispetto alla crisi della scorsa estate. Le coppie hanno dalla loro parte le stelle, ritrovano la complicità e chi è più unito pensa ad un figlio. Nel Lavoro si vive un periodo importante, anche se non si parla di soldi. Anzi, le spese aumenteranno.

Oroscopo settimanale: liti per il Cancro, Ariete nervoso

L’Oroscopo di Paolo Fox ci svela quali segni hanno centrato tre stelline grazie alla classifica settimanale rivelata su DipiuTv. I single del Cancro hanno Venere in opposizione: aumentano stanchezza e complicazioni, ma anche liti inutili. Le coppie devono essere più pazienti e chi è in difficoltà continua a vivere una crisi iniziata lo scorso ottobre. Nel Lavoro si è più polemici, si vuole cambiare. Nervosismo e tensioni dietro l’angolo. Il Leone ha perso di vista i sentimenti a causa del lavoro, ma le storie che nascono ora hanno buone chance di continuare. Con Toro e Scorpione potrebbero esserci alcuni problemi di comunicazione. Le coppie devono chiarire subito, ma cautela per le tensioni di lunedì. Chi è in crisi deve ripartire, mentre altri pensano a un figlio. Nel Lavoro bisogna fare un cambiamento, ma al bando le preoccupazioni. Presto cambierà tutto. La Bilancia innamorata non ha tempo da perdere e preferisce lasciar stare tutto piuttosto che insistere. Chi ha alle spalle una crisi non vuole discutere ancora. Attenzione al fine settimana, bisogna essere più disponibili. Le coppie sono polemiche, forse per via del lavoro. Con Cancro e Capricorno ci sono dubbi in più. Nel Lavoro non vanno fatti salti nel vuoto. Si vorrebbe di più, ma bisogna andare avanti e pensare ai progetti da fare nel futuro. Solo due stelline infine per l’Ariete, che a causa di Venere non è di certo sereno. Anzi i nati del segno sono nervosi, polemici. Cautela con Scorpione, Acquario e Toro. Le coppie devono fare delle scelte e non manca un po’ di agitazione. Forse anche per via dello stop economico. Nel Lavoro bisogna portare avanti tutto ciò che vale. Prudenza nella giornata di mercoledì e giovedì per colleghi e distrazioni. Bisogna impegnarsi di più.



