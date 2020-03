Oroscopo Paolo Fox 1-6 marzo 2020/ Ariete, Gemelli, Sagittario, Bilancia, Cancro…

Oroscopo Paolo Fox: calo di fiducia per il Cancro

Penultimo gradino per la classifica settimanale di Paolo Fox: quali segni hanno conquistato tre stelline? L’Oroscopo del noto astrologo ci viene svelato su DipiuTv, a partire dalle previsioni sull’Ariete. I nati del segno hanno Venere in transito e possono sperare nell’Amore. Da portare avanti le storie nate negli ultimi 15 giorni, anche se non mancano i dubbi. Le coppie possono trovare delle soluzioni per ripartire, anche per sistemare alcuni affari economici. Bene anche chi ha vissuto una crisi. Nel Lavoro si faranno dei progressi economici, anche grazie ad un aumento dell’intuito. Da aprile ci saranno altre novità. I Gemelli vivranno due mesi importanti per le emozioni. Marzo vede le relazioni ripartire e aprile consolida tutto, ma bisogna comunque riflettere su ogni passo. Le coppie possono recuperare, anche se rimangono i problemi di lavoro e influenza l’andamento del rapporto a due. Nel Lavoro si recupera e si possono sistemare le situazioni in sospeso, in previsione di una futura vincita.

Il Cancro vive un calo di fiducia ma Venere ritorna favorevole da giovedì e le cose miglioreranno. Meglio riflettere prima di chiudere un rapporto. Le coppie possono tentare una riconciliazione. Le spese aumentano, ma anche le novità per nozze e convivenze. Periodo no per chi cerca un nuovo lavoro: nelle prime settimane del mese si punterà alla riflessione sul futuro. La Bilancia vive dei giorni di tormento a causa di Venere ostile, ma il pianeta si muoverà già alla fine della settimana. Si possono fare decisioni per il futuro: cautela con chi è già impegnato o lontano. Le coppie hanno vissuto delle liti. Chi è in crisi per diversi motivi potrebbe sentire il partner lontano. Aumentano le spese. Nel lavoro Saturno e Giove dissonanti non aiutano. Dubbi a causa di Marte nel segno, magari per via di un cambiamento. Solo due stelline infine per il Sagittario, che sente di dover fare una conferma in Amore. Chi è single rifiuta proposte superficiali e punta a qualcosa di più. Le coppie sono più serie e devono gestire problemi che riguardano soldi o proprietà. Si raccomanda cautela: forse si dovrà chiedere un aiuto. In pausa anche il Lavoro, almeno per quanto riguarda chiamate e conferme. I nati del segno hanno troppi pensieri, vorrebbero cambiare. A fine mese l’energia sarà in aumento.

