Oroscopo Paolo Fox 1-6 marzo 2020/ Leone, Capricorno, Acquario, Pesci…

Oroscopo settimanale: indecisione in amore per Capricorno e Acquario

Seconda posizione per la classifica settimanale di Paolo Fox, che ci svela il suo Oroscopo su DipiuTv. Quattro stelline per il Leone, con Venere in transito favorevole e impegnato negli affari di cuore. Si sente il bisogno di rimettersi in gioco, sarà possibile vivere nuove emozioni. Le coppie solide possono fare progetti interessanti, chi ha una crisi alle spalle deve stare attento a venerdì. Una giornata che sarà utile invece nel Lavoro, dove bisognerà valutare bene gli alleati. Entro aprile qualcuno potrebbe iniziare qualcosa di nuovo. Il Capricorno è indeciso su un amore, ma i pianeti in transito a metà marzo favoriscono i nati del segno. Anche chi è ancora diffidente potrà lasciarsi andare. Le coppie devono fare una scelta, soprattutto se si parla del passato. Chi è forte realizzerà grandi progetti. Nel Lavoro c’è un momento di forza, un aumento della fiducia. Entro la metà del mese si potrà raggiungere un grande traguardo.

L’Acquario è insoddisfatto in Amore, ma deve tenere tutto sotto controllo per evitare conflitti. Il desiderio d’amare non manca, anche se rimane un atteggiamento critico. Le coppie fanno progetti, forse prevedono cambiamenti per la casa. Novità in arrivo, magari un progetto che riguarda un figlio. Nel Lavoro si valutano nuove strade e le opportunità sono in arrivo. Bisogna trasformare la vita lavorativa, ma cautela con le regole burocratiche e legali. I Pesci temono di sbagliare in Amore, tanto che qualcuno potrebbe evitare le nuove conoscenze. Venere torna favorevole da giovedì: meglio rimettersi in gioco. Le coppie con una crisi nel passato possono dimenticare tutto e guardare avanti. Luna favorevole da metà settimana aiuta a riconciliarsi. Innovazione per il Lavoro, al bando i dubbi che ci sono stati di recente. Anche chi affronterà una chiusura riceverà subito altre proposte.

