Oroscopo Paolo Fox 1-6 marzo 2020/ Toro, Vergine e Sagittario al top

Oroscopo Paolo Fox 1-6 marzo 2020: segni al top

L’Oroscopo di Paolo Fox è tornato: pronti per scoprire la nuova classifica settimanale? L’astrologo ci parla tramite le pagine che DipiuTV dedica alle stelle e ai suoi appassionati, grazie a cui scopriamo quali segni hanno registrato cinque stelline. Il Toro in cerca d’amore potrebbe ricevere una bella notizia. Un incontro neonato potrebbe diventare qualcosa di più, anche grazie a Venere nel segno fra qualche giorno. Si possono fare delle richieste e vivere dei ritorni di fiamma. Le coppie insoddisfatte possono riflettere su come correggere il tiro, anche se quelle più forti vivranno una settimana speciale. Nel Lavoro non sottovalutare le nuove proposte. In arrivo riconferme o proposte. In aumento richieste per chi lavora a giornata.

La Vergine potrà fare incontri e realizzare progetti grazie a Venere in bel transito da giovedì. Aumenta la complicità. Le coppie con una crisi nel passato ricominciano, fanno progetti. Chi si separa volta pagina e si rimette in gioco. Nel Lavoro bisogna sfruttare l’onda positiva. In arrivo conferme e possibili cambiamenti o trasferimenti. Il Sagittario recupera l’energia perduta, ma i problemi di lavoro rimangono e l’Amore viene messo in secondo piano. Le stelle suggeriscono di iniziare di nuovo ad amare. Le coppie verranno testate nel mese di marzo: rimarranno intatte solo quelle più valide. Cautela venerdì e in generale meglio non sollevare polemiche. Nel Lavoro non mancano gli impegni e ci si prepara a soddisfazioni in arrivo. Non agire però di impulso.

