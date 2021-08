Oroscopo Paolo Fox 1-7 agosto 2021/ Classifica settimanale segni flop: cancro…

Oroscopo Paolo Fox dal 31 luglio al 7 agosto 2021: la classifica settimanale

Non sarà una settimana totalmente positiva per ariete, gemelli, cancro, scorpione, capricorno e acquario che, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox fornite dall’App Astri ufficiale di Paolo Fox, devono avere pazienza ed evitare discussioni, tensioni ed inutili stress in vista dell’arrivo delle vacanze che serviranno a ricaricare le energie dopo un anno decisamente intenso e complicato. Cosa riservano, dunque, le stelle per la settimana che va dal 1° al 7 agosto? Andiamo a scoprire tutto ricordando la massima di Paolo Fox che invita sempre a verificare sul campo le previsioni dell’oroscopo senza crederci ad occhi chiusi.

Oroscopo Paolo Fox: settimana flop per ariete, gemelli e cancro

Per i nati sotto il segno dell’ariete non è la settimana giusta per rischiare perché c’è il rischio di farsi male. Chi vive una storia d’amore, ma ha tanti dubbi in testa, deve prendere finalmente una decisione scegliendo se portare avanti la relazione o mettere un punto definitivo. I gemelli hanno in testa soprattutto il lavoro e la necessità di gestire la situazione economica li porta a non pensare ad altro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox c’è anche chi ha intenzione di cercare un nuovo lavoro. Il periodo, in generale, lascia molta stanchezza ai nati del segno. La prima settimana di agosto, ma in generale tutto il mese, mette alla prova il cancro che sta vivendo relazioni complicate. Non andrà meglio per quanto riguarda la situazione economica e lavorativa.

Settimana particolare per scorpione, capricorno e acquario

Secondo le previsioni di Paolo Fox per la prima settimana d’agosto, i nati sotto il segno dello scorpione saranno molto polemici. L’unica cosa da fare nei prossimi giorni sarà evitare le discussioni sia con il partner che con i colleghi. Il capricorno, nei prossimi sette giorni, dovrà fare attenzioni alla propria situazione economica che potrebbe riservare sorprese poco piacevoli per le troppe spese affrontate. Secondo l’oroscopo Paolo Fox La settimana, ma in generale tutto il mese d’agosto, sarà particolare agitato per i nati sotto il segno del capricorno. Infine, la settimana per l’acquario sarà particolarmente rischiosa. I nati del segno avranno voglia di cambiare diversi aspetti della vita, ma le stelle consigliano di aspettare un periodo migliore prima di fare scelte che potrebbero essere importanti per il futuro.

